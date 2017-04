Vučić pokušava kopirati Tita : “Stara Jugoslavija plus Albanija, to je politička ideja”

Premijer Srbije i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je, u intervjuu za Politico.eu, kako je za Balkan spas stvaranje finansijsko-ekonomske unije na prostoru bivše Jugoslavije, plus Albanija, te kako je Josip Broz Tito uspio to uraditi, pa bi mogao i on.

„Mi moramo da živimo pre ulaska u Evropsku uniju. Moramo ostati čvrsto na evropskom putu, ali i istovremeno trebamo da uradimo nešto kako bi ojačali saradnju u regiji. Daću vam veoma praktičan primer: Recimo, imamo mlekaru koja izvozi jogurt, mleko i sir u Bosnu. Njeni kamioni moraju da čekaju 36 sati na granici Bosne i Srbije zbog svih inspekcija i ne znamo zašto. Sve naše kompanije bi spasile najmanje sedam odsto svih operativnih troškova ako ovo dogovorimo“, istakao je.

Vučić dodaje kako će se, ako se druge strane slože, stvoriti tržište od 20 miliona ljudi što je značajno tržište. Na upit da li pokušava ponovo napraviti Jugoslaviju, odgovara:

„To je stara Jugoslavija plus Albanija. To je politička ideja bez ugrožavanja njihovog suvereniteta. To će ojačati naše ekonomije. Treba nam stopa rasta između četiri do pet odsto na godišnjoj bazi, a ne tri odsto. To nije dovoljno.“

Politico je pitao i, uzevši u obzir sve tenzije, kako Vučić misli realizirati ovu ideju.

„Titu je to uspelo. On je bio komunistički diktator, ali veoma pametan čovek. Bravar, zamislite. No, bio je veoma pametan, znao je kako da poveže ljude… To nama treba, da se povežu ljudi.“

Bosna je bure baruta

Kada je riječ o opasnostima obnove sukoba na Balkanu, za najveće opasnosti je izdvojio dvije lokacije.

„Šta god da se desi na Kosovu, uvek je između Srba i Albanaca. Ako imate barem jednu stranu koja je razumna, izbeći ćete većinu problema. No u Bosni imate tri strane i nije lako se nositi sa tim. Bosna je pravo bure baruta“, istakao je Vučić.

Dodao je kako u BiH neće biti nikakvih referenduma o secesiji, te kako mu je to rekao predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik prije dva dana u Mostaru, ali kako probleme može izazvati napetost između Hrvata i Bošnjaka.

Iz Politica su Vučića podsjetili kako je danas 25. godišnjica od početka rata u BiH, te upitali ga da li je naučio neke lekcije iz tih dešavanja.

„Naučio sam sve lekcije. Ja sam Srbin, veoma ponosan Srbin i uvek ću biti uz svoj narod. No, naučili smo da se stavimo u poziciju drugih i vidimo šta oni osećaju i misle. Mi moramo poštovati i njihove stavove, a ne samo naše.“

(Kliker.info-agencije)