Vučić o glasanju Srbije protiv Rusije u UN-u: Ucjenjeni smo

“Ja sam čestitao kada sam gubio”, rekao je Vučić. Govoreći o glasanju Srbije za suspendovanje Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN, Vučić kaže da je Srbija bila ucjnjena. “Nad nama u svakom trenutku lebdi ‘nuklearni udar’ na Srbiju, a to su sankcije protiv Srbije i zaustavljanje našeg evropskog puta”, rekao je on.

Vučić gostujući na RTS-u, prvi put poslije izbora, govori o uspjehu na predsjedničkim i rezultatima ostalih izbora, kao i o izazovima sa kojima će se Srbija suočavati u mandatu predsjednika i nove skupštine.

“Meni to ne smeta, meni je cijeli svijet čestitao, a prije svih – građani Srbije“, rekao je on i istakao da su rezultati izbora razlika između onih koji imaju snagu, principe i moral i onih koji to nemaju.

On je najavio da će njegovateljice, spremačice, vaspitačice i kuharice u socijalnim ustanovama dobiti jednokratnu isplatu od 10.000 dinara.

“Ima ih 7.980 i to je dobra vijest. Kada smo davali jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima njima nismo dali i to je naš dug za njih”, rekao je Vučić, dodajući da će to “ići za dan, sutra, prekosutra do ponedjeljka”.

Povodom razgovora sa Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da su dugo razgovarali o svemu.

“Bio je fer, razgovor je bio dobar, korektan, pričali smo o gasu, o nafti, NIS-u”, naveo je Vučić.

On je podsjetio da je Srbija jedina u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.

Govoreći o glasanju Srbije za suspendovanje Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN, Vučić kaže da je Srbija bila ucjenjena.

On je podsjetio na odluku EU da samo do 15. maja Srbija može da uvozi naftu, ali bi tada cijena bila trostruko skuplja.

“Nama lebdi ‘nuklearni udar’ na Srbiju, a to su sankcije protiv Srbije”, upozorio je Vučić, napominjujući da Srbija neće da otima rusku imovinu i da je čak spremna da se odrekne prava preče kupovine u NIS.

(Kliker.info-N1)