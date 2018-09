Vučić na Kosovu: Između Srba i Albanaca treba više poštovanja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na Gazivodama da se tu najbolje vidi težina problema sa kojima se Srbija i Kosovo suočavaju, različiti stavovi, kao i teške političke borbe koje su imali.

“Preko ovog jezera vidi se dubina i suština svih naših sporova i neslaganja”, rekao je Vučić i istakao da je suština njegove posjete da se vidi šta je do sada urađeno, ali i šta može da se uradi, te da se pripreme investicioni planovi za svaku opštinu u kojoj su Srbi većina.

Ocijenio je da je vrijeme da da Srbi i Albanci razgovaraju sa mnogo više međusobnog poštovanja. On je istakao da je bitno da Srbi i Albanci nose poruku mira.

“Vreme je da pokušamo da razgovaramo sa mnogo više poštovanja jedni prema drugima. Da li ćemo vremenom uspeti da stvorimo poneko prijateljstvo, a zatim sve više prijateljstava, to bi bilo divno. Potrebno je vreme i mnogo dobrih ljudi koji bi to radili”, objasnio je Vučić.

Upitan da li je tačno to što albanska štampa piše da je dva puta ponizio Hashima Thacija, Vučić je rekao da nije nikog ponizio, niti da treba da bude gord, niti da se time ponosi.

„Nisam išao na razgovore da bilo koga ponižavam. Možete sebe da unizite kada se ponašate loše, necivilizovano. To nisam uradio ni ja, ni juče, ni Tači. To su radili neki drugi, pominjujući nečije ćerke i sinove. Oni su sebe unizili. Svoj obraz samo sami možete da ukaljate“, poručio je on.

Predsednik Srbije je kazao da nije neko kome je Thaci drug, prijatelj niti prijatan sagovornik, te da je sasvim siguran da tako, ako ne i gore o njemu govori i Thaci.

„Naš posao je da razgovarmo, a ne da razmišljamo ko će koga da pobedi i takmiči se, već da rešavamo probleme“, dodao je on.

Vučić je kazao da može da dođe dva puta godišnje na Kosovo, a neki svakih pet godina, i da se ovdje junači, ali da treba imati u vidu da sutradan naša djeca u Osojanu, Suvom Grlu, Orahovcu i drugim mjestima moraju da idu u školu i na ulicu.

„Ne pada mi na pamet da njima pravim probleme, već moram da se ponšam odgovorno i ozbiljno. Teško je da ćemo postići sporazum, a i neka velika evropska sila je protiv. Potpuno je jasno da Srbija ne može da prihvati nametnute odluke iz 2008.“, poručio je Vučić.

„Očigledno je da će ove stvari dugo da traju, a naš posao je da čuvamo mir i pokušavamo da se približimo nekom rešenju nekada. Neka generacija će morati to da završi. Moramo da živimo i gledamo u budućnost. Verujem da će granice postati manje važne kada i ako budemo deo Evrope“, istakao je Vučić.

Važnost dogovora Srba i Albanaca

Ujedno je kazao da nije siguran da svi u Prištini, kao i Beogradu, razumiju koliko je važan dogovor Srba i Albanaca.

„Svako ima pravo na svoj stav i mišljenje. Postoje ljudi koji misle da je najvažnije da zabijemo kao noj glavu u pesak, da se pravimo da se ništa nikada nije dogodilo ni 1999, 2008, 2009, 2010 pred Međuanrodnim sudom pravde, 2011. kada su postavili carinu na Brnjaku. Najteže je da sami priznate da stvari nisu kao ranije. Tako i u Prištini postoji problem da ne razumeju da stvari nisu iste kao ranije“, nagalsio je Vučić.

„Radim ono što je realno, odgovorno za naš narod. Nastavićemo da razgovaramo u skladu s tim i da ostvarimo najviše, a izgubimo najmanje. Mnogo, mnogo trnja i dug put su pred nama. Nadam se samo da ćemo umeti da razumemo da u budućnosti pre svega moramo da vodimo računa jedni o drugima“, istakao je Vučić.

Vučić je novinarima rekao da se nada da će se naći neko rješenje za Kosovo, dogovor, da za narednih 100 godina i Albanci na Kosovu budu zadovoljni iskorištavanjem vode Gazivoda.

“Bez Gazivoda nema opstanka, ni ostanka ljudi u Ibarskom, Kolašinu i Zubinom Potoku” rekao je Vučić.

Do sada je, kaže, u taj sistem uloženo 127 miliona dinara (1,1 milion eura).

“Imamo plan da obnovimo Simpov pogon za preradu voća i povrća, te da zaokružimo uzgoj i preradu ribe, posebno smuđa”, rekao je Vučić.

Na Gazivodama sa jakim osiguranjem

On je podsjetio na spor, koji je i pred evropskom asocijacijom za elektromreže između EPS-a i KOS-a.

Aleksandar Vučić došao je danas oko 3.15 sati na hidroelektranu Gazivode, gdje su ga dočekali rukovodstvo i radnici hidroelektrane, te veliki broj građana.

Vučić je prethodno, u obližnjem Centru za ekologiju i razvoj sporta, na opasku novinara “ipak ste uspeli da dođete”, uzvratio riječima: “Nije valjda da ste sumnjali”.

Rekao je da je napravljen “mali investicioni plan”, koji uključuje i uzgoj ribe i druge projekte.

Do sada je, kaže, u taj sistem uloženo 130 miliona dinara (1,2 miliona eura) plus 60 miliona dinara (0,7 miliona eura), a predstoji ulaganje još 127 miliona dinara (1,1 miliona eura).

Predsjednik Srbije je na Gazivodama boravio pod jakim obezbjeđenjem.

Vučić je izjavio da Srbima na Kosovu nosi pozdrave građana cijele Srbije, ali i da smatra da je vrijeme da sa Albancima na Kosovu razgovara sa mnogo više međusobnog respekta.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara o tome kako se osjeća danas po dolasku na sjever Kosova, rekao da je ponosan i sretan što je razgovarao i sa mladima, sa radnicima. . . i da im nosi pozdrave svakoga građanina Srbije.

Na pitanje kakav će odjek poruka mira naići kod Albanaca, rekao je da smo sa Albancima do sada sve pokušavali i sve probali i da to nije mnogo sreće donijelo ni nama, ni njima te da je vrijeme da pokušamo da razgovaramo sa mnogo više poštovanja i respekta jedni prema dugima.

“A, da li ćemo u međuvremenu, pokazujući poštovanje uspeti da stvorimo i poneko prijateljstvo, a zatim i sve više prijateljstvava – bilo bi divno. Ali za to je potrebno i vreme i mnogo dobrih ljudi koji bi na tome radili”, naglasio je Vučić.

Posjeta Zubinom Potoku

Sretan sam što sam ovdje, divno se osećam, prva je izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na početku posete Kosovu, u Zubinom Potoku, gdje je obišao Centar za ekologiju i razvoj sporta i Centar Crvenog krsta.

“Ovo su objekti koji su izgrađeni novcem građana Srbije, oko 400.000 evra je uloženo, a koristiće ga mladi ovog kraja”, rekao je Vučić.

Sa Vučićem su u obilasku ova dva centra direktor Kancelarije za Kosovo Marko Ðurić, ministar zdravstva Zlatibor Lončar, te šef BIA-e Bratislav Gašić.

Srbijanski predsjednik danas je oko 2.15 sati stigao preko prijelaza Brnjak u opštinu Zubin Potok, koja je i prva tačka njegove dvodnevne posjete Kosovu, po programu koji uključuje i Gazivode, što su osporavale kosovske vlasti.

Zaposleni HE Gazivode postavili su ranije na branu veliku zastavu Srbije, a Vučića dočekuje i veliki baner sa porukom „Dobrodošao predsedniče Srbije“, dok se na samoj brani vijore male zastave Srbije.

Na putu ka Hidroelektrani sve je mirno, kao jezero na kojem je brana, ali je kraj ekipe Tanjuga na povratku ka Zubinom Potoku prošao konvoj KPS u pravcu Brnjaka.

Dok se vrše posljednje pripreme za doček predsjednika Srbije, koji je, i pored ranijeg protivljenja privremenih institucija u Prištini, insistirao da posjeti i Gazivode, na branu dolaze i građani okolnih mjesta, koji žele da dočekaju predsjednika Srbije.

Sporna tačka posjete

Hidroelektrana Gazivode, najspornija tačka današnje posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, za koju su prištinske vlasti tek sinoć, i tek na intervenciju SAD-a i EU-a, dale dozvolu za obilazak, od strateškog je značaja za opstanak i budućnost Srba na Kosovu, a, zajedno sa Trepčom i trafostanicom Valac, strateški veoma važna i za Srbiju u cjelini.

“Posjeta je odobrena. Odluka je donijeta prije pola sata”, rekao je kosovski ministar vanjskih poslova Behgjet Pacolli u petak uveče, i dodao da, poslije pritiska “EU i saveznika nije bilo izbora”.

Prethodno, vlasti u Prištini nisu htjele da daju dozvolu.

Jedinice KPS su na terenu, sve je pod kontrolom i po planu, kaže zamjenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti pred dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u posjetu Kosovu.

“Policija je u kompletnom sastavu, od svih policijskih komandira je zatraženo da prekinu odmore za ovaj vikend, kako bi na terenu bio kompletan sastav policije”, rekao je Hoti za Tanjug.

Očekuje se gužva u saobraćaju

Na pitanje koje su jedinice uključene u osiguranje posjete, on je rekao da su to jedinice KPS-a koje su zadužene, kako je naveo, za ovu operaciju.

“Na terenu za sada sve teče po planu i trenutno nema nikakvih operativnih ili obavještajnih informacija o bilo kakvim neredima ili nepredviđenim situacijama.

Očekujemo da sve protekne mirno i da sve ide po planu”, rekao je Hoti.

On je za Radio Kontakt plus ranije napomenuo i da se zbog posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu očekuju gužve u saobraćaju, navodeći da će saobraćajna policija i redovne policijske jedinice regulisati to na terenu.

(Kliker.info-AJB)