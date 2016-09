Vučić bez manevarskog prostora : Ko raspakuje Dejton, pravi probleme svima

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ko proba da raspakuje Dejtonski sporazum pravi velike probleme svima i da se “plaši svega i svačega”, ukoliko bi neko krenuo u tako nešto.Vučić je rekao da Srbija ima svoje obaveze prema Dejtonskom sporazumu, ali i svoj narod zapadno od Drine.

On je istakao da se moraju smanjiti tenzije u BiH.

Vučić je povodom referenduma u Republici Srpskoj rekao da je Srbija imala racionalan, odmjeren i ozbiljan odgovor i dodao da postoje stvari o kojima on ne može da govori javno.

“Ponašali smo se odgovorno i za nas je stabilnost od suštinskog značaja. Onaj ko proba da raspakuje Dejtonski sporazum, taj pravi veliki problem svima, bez obzira na to što taj sporazum nije idealan. Plašim se svega i svačega ukoliko bi neko u to krenuo jer Srbija ima svoje obaveze u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Srbija ima svoj narod zapadno od Drine, ali takođe mi moramo da uradimo sve da se tenzije spuste i smanje”, rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da mu zato nije teško da ode na otvaranje autoputa u Republici Srpskoj i da kaže nepopularne stvari.

Vučić je dodao da vidi da prema istraživanjima ljudi u Republici Srpskoj izuzetno poštuju ili najviše poštuju rukovodstvo Srbije, naravno i svoje rukovodstvo, ali da od rukovodstava drugih zemalja ubjedljivo najviše poštuju rukovodstvo Srbije i da je na tome zahvalan.

On je rekao da ti ljudi prepoznaju ozbiljnost i odgovornost.

Vučić je rekao da Srbija nije podržala referendum, ali joj ne pada na pamet da se miješa da na bilo koji način i da o tome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i Vlada imaju apsolutno isti stav koji je racionalan.

Što se tiče najavljene posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Rusiji i susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tri dana pred referendum, Vučić je rekao da misli da je ta posjeta davno najavljena i upitao zašto bi se on u to miješao, te podsjetio da je on sa Putinom bio osam ili devet puta.

Odgovarajući na pitanje da li je to poruka Srbiji, Vučić je rekao da Srbija vodi svoju politiku i da poruke prima svaki dan, ali da odluke donosi Srbija i da nijedan ambasador ne upravlja politikom Vlade Srbije.

“To je jedan od razloga zašto bi mnogi spolja voljeli da imaju neuporedivo slabiju Vladu Srbije i mnogo slabijeg Aleksandara Vučića”, dodao je premijer Srbije.

Vučić je rekao da je Srbija suverena i nezavisna zemlja koja sama odlučuje o svojoj budućnosti, čiji je strateški cilj evropski put, ali i najbolji odnosi sa Rusijom.

On je istakao da nije realno da se na jednoj strani nađu Rusija i Republika Srpska, a na drugoj Srbija, te dodao da su i Srbija i Republika Srpska na evropskom putu i da istovremeno žele dobre i bliske odnose sa Rusijom.

“Mi imamo svoju zemlju, ali moramo da poštujemo i interese i Rusije i Amerike”, rekao je Vučić, navodeći da “kada se slonovi tuku, slabi stradaju”.

Govoreći o sutrašnjem putu u SAD, gdje će učestvovati kao govornik na konferenciji Fondacija Billa Clintona, Vučić je rekao da će se tamo govoriti o Srebrenici.

(Kliker.info-Srna)