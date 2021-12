Vruća linija : Biden i Putin upozorili da bi napetosti oko Ukrajine mogle narušiti odnose

Američki predsjednik Joe Biden i njegov ruski kolega Vladimir Putin u četvrtak su jedan drugoga upozorili da bi eskalacija napetosti oko Ukrajine mogla narušiti odnose između dviju zemalja, rekli su američki i ruski dužnosnici.

No činilo se da su dvojica čelnika spremni za daljnji diplomatski angažman nakon drugog poziva ovog mjeseca.

“Jasno je dao do znanja da će Sjedinjene Države i njihovi saveznici i partneri odlučno odgovoriti ako Rusija dodatno napadne Ukrajinu”, rekla je u priopćenju tajnica Bijele kuće Jen Psaki.

Putin je rekao Bidenu da bi bilo kakve sankcije mogle prekinuti veze između Rusije i Sjedinjenih Država i da bi to bila velika pogreška, izjavio je Kremlj.

No, pomoćnik u Kremlju Juri Ušakov izjavio je kako je Rusija zadovoljna njihovim telefonskim razgovorom, za koji je rekao kako je usredotočen na sigurnosna jamstva koja Moskva želi od Zapada usred gomilanja ruskih snaga blizu ukrajinske granice.

Ushakov je rekao da se čini kako se Biden slaže da su Moskvi potrebna takva jamstva i da se činilo ozbiljnim u pregovorima čak i ako su razlike ostale i obris mogućeg kompromisa zasad bio nejasan.

Rusija je uzbunila zapadne zemlje skupljajući desetke tisuća vojnika blizu svoje granice s Ukrajinom u posljednja dva mjeseca. Moskva poriče da planira napad na Ukrajinu i kaže da ima pravo premještati svoje postrojbe na vlastitom tlu kako smatra prikladnim.

Sjedinjene Države su više puta upozorile Moskvu da će uvesti razorne sankcije ako Rusija pokrene novi napad na Ukrajinu, prijetnju koju je Ušakov rekao da je Biden ponovio u četvrtak.

Ušakov je naveo kako je Putin rekao Bidenu da bi takav potez mogao dovesti do sloma američko-ruskih veza.

“Naš predsjednik je odmah odgovorio (na prijetnju sankcijama) da bi, ako Zapad odluči u ovim ili drugim okolnostima uvesti neviđene sankcije koje se spominju, to moglo dovesti do potpunog raspada veza između naših zemalja i nanijeti najozbiljniju štetu odnosima Rusije i Zapada”, rekao je Ušakov dodavši kako je Putin također spomenuo da bi to bila greška koju bi naši potomci vidjeli kao veliku pogrešku.

Moskva, zabrinuta zbog, kako kaže, Zapadnoga ponovnog naoružavanja Ukrajine, istaknula je da želi pravno obvezujuća jamstva od NATO-a za svoje širenje na istok i raspoređivanje oružja.

Rusija će 10. siječnja održati razgovore o jamstvima koje traži sa SAD-om u Ženevi, s NATO-om u Bruxellesu 12. siječnja i pod pokroviteljstvom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Beču 13. januara .Ušakov je rekao da je telefonski poziv u četvrtak stvorio dobru atmosferu uoči tih razgovora.

Rusija je 2014. anektirala ukrajinski Krim i iste godine poduprla prorusku separatističku pobunu u kojoj je Kijev izgubio nadzor nad dijelom istočne Ukrajine.Razgovor je, kako navode američki dužnosnici, trajao 50 minuta.