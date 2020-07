Vrijeđanja domovine, historije i zdravog razuma : Na ulazu u Trebinje osvanuo plakat sa porukom ‘Dobro došli u najljepši srpski grad’

Na ulazu u Trebinje iz pravca Bileće postavljen je bilbord s panoramom ovoga grada i natpisom “Dobro došli u najljepši srpski grad”.

Postavljanje bilborda uslijedilo je nakon saopštenja SDA i SDP-a u kojima je osuđena izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Trebinju, koga je nazvao “najljepšim srpskim gradom”.

“Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morat će jednom za svagda naučiti da u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi ‘srpski gradovi’, kako je on nazvao Trebinje. Predsjednik Srbije bi svakako morao znati da su Bošnjaci dali glavni pečat razvoju Trebinja, od Arslanagića mosta, do kompletne stare jezgre grada. Ali to ne znači da je Trebinje ‘bošnjački grad’. Kao i sve u Bosni i Hercegovini, i Trebinje pripada svim narodima i građanima BiH. Neprimjereno je, i krajnje necivilizirano, jedan grad u Bosni i Hercegovini prisvajati za samo jedan bh. narod, naročito nakon što su pripadnici ostalih naroda doživjeli progon i etnički očišćeni iz tog grada, kao što je to neosporno slučaj sa Trebinjem”, saopćeno je iz SDA.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je nakon Vučićevih izjava zatražila da se izvini građanima Bosne i Hercegovine zbog, kako su naveli, grubog vrijeđanja naše domovine, historije i zdravog razuma.

“Uz patetične, ali ipak neumjesne ispade o jedinstvu Srbije i niže bosanskohercegovačke administrativne jedinice Republike Srpske, Vučićevo etiketiranje pojedinih bosanskohercegovačkih gradova ‘srpskim’ predstavlja namjerno i ciljano atakovanje na suverenitet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, ali i na njeno biće. Jasno je da su svi bosanskohercegovački gradovi gradovi njenih Srba, Hrvata, Bošnjaka i svih drugih građana Bosne i Hercegovine koji polažu jedinstveno pravo na našu zajedničku kulturu, historiju i kulturno naslijeđe u cjelini. Stoga je neprihvatljivo da predsjednik susjedne države etiketira i obilježava građane i teritoriju Bosne i Hercegovine određenim ekskluzivističkim odrednicama, očito vođen svojom matičnom radikalskom ideologijom”, naveli su iz SDP-a.

(Kliker.info-Depo)