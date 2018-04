Vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić : Ono što se u ratu nije protjeralo oružjem, sada se protjeruje politikom

„Istinski sam radostan što vas danas vidim u ovoj katedrali“, rekao je pozdravljajući hodočasnike nadbiskup metropolit vrhbosanski nadbiskup i metropolit Vinko kard. Puljić koji je predvodio misno slavlje, piše KTA.

Upoznao ih je sa Stadlerovom godinom u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koja je proglašena uz 100. obljetnicu smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa. Također je pohod Tavelićevih hodočasnika nazvao karikom u molitvenom lancu koji je Crkva u BiH pokrenula od Blagovijesti do kraja svibnja – molitvu krunice za naš narod u toj zemlji. „Vi ste karika u našoj molitvi, jer ste nas došli podržati kao nekada Nikola Tavelić“, rekao je kardinal.

Kardinal Puljić na početku propovijedi izrazio je priznanje fratrima koji su sačuvali vjeru u narodu i u vrijeme turske vladavine. No, važna je i obitelj kao Crkva u malom koja je sačuvala vjeru. Spomenuo je ratove i nevolje XX. stoljeća, osobito komunizam, te izrazio divljenje kako su ljudi u komunizmu bili hrabri svjedočiti vjeru.

– No, i danas to svjedočenje vjere smatra važnim, jer ono što se u ratu nije protjeralo oružjem, sada se protjeruje politikom: „BiH je raskrižje svjetskih interesa. I Crkva je razapeta na ovim prostorima. I ovdje zaista treba hrabre vjere da se ostane, opstane i svjedoči. Zato kažem da vaš dolazak ima snažnu poruku vjernicima koji su opstali ovdje, da im kažete ‘niste sami, s vama smo u ovim teškim vremenima, da se borite sačuvati svoj identitet, ime, korijenje’. Mi to stvarno u ovim vremenima trebamo, opredjeljenja za Isusa Krista da se ne bojimo svih izazova.

Zato je vaš dolazak potpora nama, Crkvi u BiH koja kaže: ‘Idemo stopama Evanđelja koje je naviještao sv. Nikola!’ Pružate bratsku ruku Crkvi na našem prostoru. No, ovo je prevažno i za vas. Ako nas ne bude, ne vjerujem da ćete i vi opstati. Zato je prevažno podržati opstanak Crkve na ovim prostorima“, rekao je Puljić.

(Kliker.info-Vijesti)