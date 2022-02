Vrh BiH podijeljen, ali reakcija Srbije je znakovita: ‘Moramo gledati svoje interese, dosta smo mi ginuli za druge‘

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva Šefik Džaferović osudili su agresiju Rusije protiv Ukrajine, no član Predsjedništva Milorad Dodik nije se oglasio. Dodik je još u srijedu doveo u pitanje zašto je BiH stala na stranu EU protiv Ukrajine.

“BiH u ovoj krizi treba ostati neutralna”, poručio je Dodik u srijedu. Vijest o podršci Komšića Ukrajini banjolučke Nezavisne novine, bliske Dodiku, donijele su s naslovom “Komšić požurio svrstati se na jednu stranu: Podrška Ukrajini”. Srbija šuti: predsjednik Aleksandar Vučić sazvao je za 13 sati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, a u 15 sati sjednicu vlade o Ukrajini, kojoj će prisustvovati direktori svih javnih poduzeća.

Dodik je u srijedu rekao da bi trebali ostati neutralni.

“Za Bosnu i Hercegovinu je najbolje da ostane neutralna, odnosno da se konstituira stav da se neće svrstavati na bilo koju stranu kad je riječ o situaciji između Rusije i Ukrajine”, istaknuo je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić objavio je kako ga je otpravnik poslova ukrajinskog veleposlanstva u BiH u 6 sati izvijestio o ruskom napadu.

“Službeno nas je izvijestio da je počeo napad na Ukrajinu i da Ukrajina traži našu podršku i ubuduće. Država Bosna i Hercegovina pridružila se izjavi zemalja članica EU o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima, nastavit ćemo pružati potporu Ukrajini”, objavio je Komšić na Facebooku. Uskoro je i Džaferović izašao sa svojom izjavom.

“Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civiliziranog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga”, napisao je Džaferović.

Prije Vučića izjavu je dao predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Poručio je da se Srbija ne smije pridružiti raznim osudama i sankcijama Rusiji jer zemlje koje traže to od Srbije nisu pomogle 1999. godine kad je Srbija bombardirana.

“Jesmo li mi energetska sila pa da sve ovisi o tome kako ćemo se izjasniti? Moramo gledati svoje interese. Dosta smo mi ginuli za druge. Sačuvajmo odnose s EU, Rusijom i Kinom jer nas nitko neće braniti ako nas oni (Rusija i Kina) prestanu braniti”, izjavio je Dačić za RTS. Dodao je da se kriza u Ukrajini dogodila jer Zapad nije poštovao dogovor da NATO ne ide na istok.

“Moramo balansirati, i ukrajinski i ruski narod platit će veliku cijenu. Apeliramo na mir”, rekao je Dačić.

Aleksandar Vučić u utorak je izjavio da će osuditi Rusiju kad Zelenski osudi NATO-ovu agresiju na Srbiju. Time je reagirao na izjavu ukrajinskog ambasadora u Srbiji Oleksandra Aleksandroviča da Ukrajina i ukrajinski narod očekuju da Srbija osudi potez Rusije o priznavanju nezavisnosti Donbasa.

“Mi smo mala zemlja i ne želimo sebi ukinuti mogućnost da nastavimo prijateljstva s nekima i mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine. Ali ako je već to tako, ja pozivam gospodina Aleksandroviča da pozove predsjednika svoje zemlje, gospodina Zelenskog, i zamoli ga da večeras na televiziji osudi stravičnu i tragičnu agresiju koju su nad Srbijom proveli SAD, Velika Britanija, Njemačka i druge zemlje. Čim on to napravi, ja ću s radošću prihvatiti poziv i odgovoriti na njegove molbe”, rekao je Vučić za televiziju Pink.

Naglasio je da je politika Srbije vojna neutralnost, ali da srpska politika nije neutralna i neće odustajati od tradicionalnih prijateljstava.

“Srbija je uvijek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bilo promjena”, dodao je Vučić.

(Jutarnji list)