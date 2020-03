Vraćanje iskustvima iz Drugog svjetskog rata : Svi stariji od 70 godina u Velikoj Britaniji idu u višemjesečnu izolaciju

Britanska vlada pozvala je naciju, koja se priprema za borbu protiv širenja koronavirusa, da uloži napore slične onima koji su pomogli zemlji da prebrodi njemačka bombardiranja tokom Drugog svjetskog rata te najavila dugotrajnu izolaciju svih starijih od 70 godina.

“Naša generacija nikad nije bila na ovakvom ispitu”, napisao je ministar zdravstva Matt Hancock u Sunday Telegraphu.

“Naše bake i djedovi jesu, tokom Drugog svjetskog rata kad su naši gradovi bili bombardirani tokom Blitza”.

“Unatoč bombardiranju svake noći, ograničenja namirnica, gubitaka života, okupili su se oko jednog golemog nacionalnog pothvata. Danas se naša generacija suočava s vlastitim ispitom u borbi protiv vrlo stvarne i nove bolesti. Moramo se boriti protiv bolesti kako bismo zaštitili život”.

Hancock je najavio da će vladine mjere uključiti izoliranje ljudi starijih od 70 godina do četiri mjeseca.

“Objavit ćemo više detalja kao bude vrijeme za to zbog toga što smo svjesni da je to jako veliki zahtjev za starije i ranjive, ali to je zbog njihove zaštite”.

Napisao je da će objava uslijediti “sigurno tokom idućih sedmica “.

Vlada je pozvala proizvođače da proizvode respiratore, a privatne bolnice da se pripreme za prihvat pacijenata s koronavirusom.

Britanski premijer Boris Johnson kritiziran je zbog toga što nije proveo više mjera poput onih u drugim europskim zemljama koje su preporučile samoizolaciju ili zabranu velikih javnih okupljanja.

Hancock tvrdi da se vladin plan temelji na vjerodostojnim znanstvenim savjetima i da koncept razvoja imuniteta u zajednici širenjem virusa, kako bi se povećala kolektivna otpornost zajednice, nije dio vladine strategije.

Po njemu je vlada spremna zabraniti masovna okupljanja.