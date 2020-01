Vraća li se Raguž u politiku : Spreman sam podmetnuti leđa u jednoj novoj priči za BiH

Nakon duže medijske šutnje za N1 govorio je Martin Raguž, bivši predsjednik stranke HDZ 1990, zastupnik u Domu naroda Parlamenta BiH i član HNS-a. On je kazao kako ne može pobjeći od odgovornosti – bez obzira na to da li je na funkciji ili ne, budući da svi zajedno dijele sudbinu ovog prostora. “Mislim da moramo sačuvati vjeru u ovu zemlju, procese i ljude”, poručio je Raguž.

”Postoje periodu kada osjećate potrebu da reagirate, pogotovo na blokade, na bahatost. To probudi emocije i energiju u meni. Bio sam u politici, bez ozdravljenja politike i političara teško da ćemo ući u fazu ozbiljne perspektive. Mislim da je ključ vratiti vjeru u politiku, institucije, a dosta je to kontaminiran prostor i proces”, kazao je Raguž za N1.

On je rekao i to da kada se osvrne na svoj politički angažman – način na koji je radio, na procese od početka rata, tijekom rata, ali i poslije rata u BiH – vrhunac je bio njegova kandidatura za člana Predsjedništva BiH sa sloganom “Ovo je naša zemlja”.

“Cijena je velika, to sam ukalkulirao, morate računati da sve ima svoju cijenu. Ta cijena ne valorizirana, doživio sam satisfakciju kroz veliku javnu potporu. Bio sam kandidat koji dolazi iz hrvatske političke stranke, imao sam značajnu potporu. Poslije Dejtona to je bila jedina kandidatura koja je dobijala refleks i kod drugih naroda. Nisam došao iz manipulativne pozicije”, rekao je Raguž.

Na pitanje što je za njega Željko Komšić – Raguž je odgovorio: “Politička pojava koja je iskoristila tri mandata na značajnoj poziciji. Cijenim kroz rezultat ta tri mandata. Stanje se pogoršalo, politička pitanja zaoštrila, sve kuliminiralo nekim zahtjevom ukidanja konstitutivnosti”, poručio je.

“On je za mene Željko Komšić, sa rezultatom koji je upitan kada je BiH u pitanju i hrvatski narod”, dodao je.

Po mnogim elementima – stanje u BiH nikada nije bilo gore, ocijenio je Raguž. “BiH ima žilavost, da je i u najtežim okolnostima, običan čovjek, bilo da se radi o liječniku, profesoru ili sportašu, nađe neku snagu da vraćaju vjeru i vjeruju da ovdje može bolje”, poručio je.

Najveći problem u BiH, prema njegovom mišljenju, je nedostatak odgovornosti na kraju mandata – kada birači trebaju ocijeniti vladajuće strukture. Također, nije riješeno temeljno pitanje o sadržaju zemlje i što je ona ustvari.

“BiH treba dimenzija koja će dovesti do toga da nadiđe ovaj Dejton. Bilo bi poželjno da to bude novi Ustav u Parlamentu. Za to trebaju generacije kojima nije vlast u prvom planu. Vjerujem da će to jednom doći”, rekao je za N1 Martin Raguž.

Kako gleda na HDZ 1990 i suradnju sa HDZ-om BiH, odgovorio je sljedeće: “HDZ 1990 je na svojim tijelima donio takvu odluku, i izaziva dosta rasprave na tijelima stranke. Kako vrijeme odmiče – bit će potrebe da se to analizira. To će biti jedna od glavnih tema u ovoj godini. Ono što mogu reći – što sam i rekao na Predsjedništvu, upaljen je alarm kada je HDZ 1990 u pitanju”, izjavio je.

On trenutno nema osobnih ambicija u politici, niti su vezane niti za jednu funkciju, stranačku ili institucionalnu.

“Bez rješenja strateških pitanja, rada na široj mreži koja će uključivati sve potencijale, nove priča za BiH – tu sam spreman podmetnuti leđa. U životu nikad ne reci nikad – ali ja trenutno tako razmišljam”, kazao je.

Prema njegovom mišljenju Dragan Čović je realnost u političkom životu BiH, i samim tim ima najveću odgovornost.

“Odgovornost u smislu rezultata vladavine koja je višegodišnja. On je tu, birači trebaju to ocijeniti. Moj stav je bio artikuliran 2010. i 2014. godine, ponudom jednog drugačijeg mišljenja. Curi vrijeme, ta obećanja bi trebalo pretočiti u praksu, po tome treba ocijeniti Dragana Čovića”, izjavio je.

Govoreći o izborima u Mostaru, Raguž je kazao kako mnogim političarima u BiH odgovara status quo zbog održavanja na vlasti, ali to nije budućnost.

