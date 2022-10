Vojni analitičar Nedžad Ahatović : “Rusija u svakom trenutku preko Srbije i RS-a može izavati haos”

Vojni analitičar Nedžad Ahatović govorio je o sigurnosti u BiH, ali i regionu.

Kada je u pitanju vojna vježba pod nazivom ‘Brzi odgovor’, Ahatović tvrdi kako je cilj ove vježbe da se jedinice koje EUFOR ima, upoznaju sa terenom, lokalnim partnerima u slučaju djelovanja, te da se napravi spona između sigurnosnih faktora koje će u narednom periodu činiti okosnicu mira i stabilnosti u BiH i regionu.

“Takve aktivnosti su za pozdraviti i to pokazuje se da međunarodna zajednica ima refleks kada je u pitanju pojačavanje sigurnosti ovog prostora. U narednom periode te aktivnosti će biti i veće. Vjerovatno će doći do jačeg vojnog prisutva NATO-a i EUFORA”, dodaje Ahatović.

Kada je u pitanju produženje mandata misije Althea u BiH, Ahatović navodi da treba sačekati glasanje, ali da produživanje mandata pokazuje da Kremlju trenutno stanje na terenu odgovara.

“Nemaju namjeru da izazivaju nestabilnost, nego će naći drugačiji način i mislim da su na dobrom putu, obzirom da je politička kriza u BiH generisana od strane međunarodne zajednice odlukama visokog predstavnika. Jedini koji imaju korist od svega ovoga je Ruska Federacija koja udaljava BiH od NATO-a. NATO trupe kad bi bile prisutne u BiH, to bi značilo veća vojna prisutnost, proširenje vojnih i civilnih kapaciteta, te ubrzavanje BiH na putu ka NATO-u. Rusija je očigledno procijenila da im ovo odgovara. Oni ovdje uvijek mogu preko Srbije i RS-a izazvati politički i sigurnosni haos kad im to bude trebalo, što nije isključeno, obzirom da stanje u Ukrajini nije onako kako to Putin zamišlja”, pojasnio je za Hayat.

Kaže kako je Washington zauzet političkom situacijom u Ukrajini, te da će prihvatiti u ovom trenutku bilo kakvu opciju koju Brisel bude odabrao za BiH, bilo da se radi o daljoj podjeli ili njeon integraciji.

“Konfuzne su poruke EU, govore da žele bih vidjeti BiH kao dio EU, a sa druge strane cementiraju etničke podjele. To zajedno sa projektom sukobljavanja Bošnjaka sa Zapadom ide na ruku Ruskoj Federaciji koja želi da većinsko stanovništvo odmakne od EU i NATO-a. To je vješta obavještajna operacija koja se svakondevno može vidjeti preko društvenih mreža i povećava se taj jaz. Umjesto da se ide daljoj integraciji BiH, mi idemo ka daljim podjelama. Zapad mora redefinisati svoju strategiju kada je u pitanju BiH i cijeli region, ne smiju prepuštati inicijativu Briselu – poručio je Ahatović.

(Kliker.info-Hayat TV)