Vojin Mijatović: Zapali li se Balkan, Boga mi će gorjeti Pariz, Brisel i pola Evrope (VIDEO)

Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije i kandidat za državno predsjedništvo, u Pressingu na N1 kazao je da SAD i Evropska unija ne shvataju koliko je opasan ruski uticaj u Bosni i Hercegovini na Balkanu. Dodao je da bi u slučaju da se “zapali Balkan” gorjelo i pola Evrope.

Zašto ste izašli iz SNSD-a?

Ja sam ponosan na svaki dan koji sam proveo u SNSD-u, mi smo bili alternativa ratnim zločincima. Dodik je govorio da je bio genocid i promijenio je poltiku. Ja nikada nisam promijenio svoju politiku.

To morate pitati Dodika. Mi smo 2006. dobili apsolutnu vlast, 54 posto u RS-u. Ljudi koji su pravili tadašnji SNSD-u su polako gurani u zapečak, a SNSD je postao pun ovih iz SDS-a. To je Dodikje očigledno platio cijenu gubljenja ideologije da bi opstao na vlasti. Mnogi poput mene nisu bili spremeni na to.

Dodik kaže da nije bosanski Srbin? Danas je kazao da hrišćani i muslimani ne mogu zajedno?

Nije jedna glupost koju je Dodik izjavio posljednje godina. On je klasičan primjer kada pod stare dane počne da se čita, pa se prečita. Tužno ga je gledati kako na zalasku karijere treba doživjeti politički debakl. I završit će karijeru u nižerazrednom “Vratniku”.

Koga vidite od mlađih da bi mogli pokrenuti zemlju na bolje?

Postoje sjajni mladi ljudi u strankama, ali imamo problem što im se ne dozvoljava da dođu u prvi red. Ovi vladaju duže nego pojedine monarhije. Svi su osim rijetkih bili komunisti, a sada trče u crkve i džamije.

Otkud da na prvi dan kampanje izađe informacija da je Tužilaštvo u Banjaluci dostavljen predmet protiv vas?

Prvo nije na prvi dan kampanje. Bio sam direktor Ekonomskog instituta čini mi se 2014. ili 2015. Naravno da nisam ništa uradio. To je režim. Ja sam kao Dodikov čovjek, a oni me tuže. Promet Ekonomskog instituta nije bio sve ukupno 7 miliona za 20 godina. To nije javno preduzeće. Smiješna je sva priča. Stojim na raspolaganju svakom pravosuđu. Nikada nisam počinio nijedno krivično djelo.

Kad će velike ribe u zatvor? Američki ambasador je isto pitao?

Vidim SAD povukao onog Larsona kojeg su pompezno najavljivali da će se pozabaviti korupcijom u KS. Vrlo su licemjerni ovi iz međunarodne zajednice. Molim ih, dosta je više licemjerja, povadit te dokaze. Radite s njima 20 godina. Ispadoše nam oči više.

Današnja sjednica NSRS-a?

Dodik je navikao da upravlja svime i onda se preigra. Imali smo vitalni nacionalni interes zbog Peljaškog mosta u Hrvatskoj. Dodiku je mnogo bliži Zagreb i Beograd nego Bosna, jasna je priča kao dan.

Šta povezuje Milanovića i Dodika?

Nažalost, pretenzije Bograda i Zagreba nisu od jučer. Veoma često su to radili preko igrača unutar poput Čovića i Dodika. Mislim da Milanovića i Dodika povezuje i ruski interes. Dešava se značajno preslagivanje geostrateške priče u Evropi i onda ovakvi pacovi poput Dodika i Milanovića traže šansu. Njih povezuju i zajednički poslovi. Vidite jučer da su svi krenuli braniti Dayton, a zapravo su namjere potpuno drugačije. BiH se nalazi između čekića i nakovnja Srbije i Hrvatske. Mi moramo početi vodit autentičnu bosansku politiku.

SAD tvrdi da Rusi finansiraju Dodika?

Moje je pitanje zašto SAD nisu finansirale drugu politiku u BiH. Molio sam ih da spriječe ruski uticaj. I oni su sada kao otkrili toplu vodu.

Da li se povlače Amerikanci iz BiH?

Mislim da ne shvataju i SAD i Brisel, jučer je bilo nezamislivo da Rusija napadne jednu državu kao Ukrajinu. Rekao sam im – nemojte se iznenaditi sutra ako se zapali Balkan, ali ovaj put neće samo Balkan goriti. Boga mi će gorjeti Pariz i Brisel i pola Evrope.

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije potom je govorio o političkim odnosima u jeku približavanja oktobarskih izbora

“Nadao sam se debati i diskusiji, ali ovih velikih junaka nema nigdje” , kazao je Mijatović.

Zašto nema debata na televizijama?

“Imate situacije da gostuju samo na dobro pripremljenim režimskim medijima gdje ih niko neće pitati ono što ne treba“.

Bivši predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija rekao kako ima čvrste dokaze da je Mijatović “Dodikov kandidat”?

“I vi svašta zovete u emisije. Od početka da krenemo. Lagumdžija je čovjek koji je doživio da bude izbačen u vlastitoj partiji. Ja nažalost nisam digao ruku za njetgovo izbacivanje iz SDP-a. Smatrao sam da ja nemam pravo da odlučujem o tome i onda čovjek doživi da ga kao “kera” izbace iz partije. Ja poslije takve situacije ne bih imao obraza da se obratim javnosti i dezavuišem javnost. Lagumdžija je sinonim korupcije i kriminala u ovoj državi. Bolje mu je da da objašnjenje za novac i vile koje posjeduje. On je grobar socijaldemokratije i nikada više neće biti faktor odluke u BiH“, kazao je i dodao:

“Naravno da nisam Dodikov kandidat. Ponedjeljkom sam Bakirov, utorkom Dodikov, srijedom BIA-in, četvrtkom američki. Hajde da se svi ti mediokriteti dogovore čiji sam. Ja sam sin Branislave i Dobrivoja iz Banjaluke i kandidat sam onog dijela građana koji vole svoju državu. Ni Lagumdžija ni niko neće spriječiti ni mene ni duge da biraju ni da budu birani“.

“500.000 Bosanaca i Hercegovaca sa adresom u entitetu RS su u inostranstvu. Prošle izbore 2018. godine za probosanske politike u RS je glasalo 8.500 naših građana. Prošle izbore smo imali 45.000 prijavljenih iz Srbije i Hrvatske, ove godine imamo oko 4.500“.

Mijatović smatra da može pobijediti Šarovića i Cvijanović na narednim izborima.

“Ukoliko je Bosancima i Hercegovcima uredu da glasaju za jednog od najbližih saradnika Radovana Karadžića, u toku 90-ih kada je počinjen genocid nad Bošnjacima, onda je meni to sasvim uredu takva teorija onih koji tvrde ono što tvrdi Lagumdžija. Dok ja dižem zastavu BiH u Banjaluci, Lagumdžija nije uradio ništa dok je bio ministar vanjskih poslova da se Bosanci i Hercegovci registruju da glasaju u svojoj državi. Šta ako ja pobijedim Željku Cvijanović i Mirka Šarovića? Zašto ne bih mogao“.