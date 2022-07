Vojin Mijatović : Vrijeme je za čistilište sve drugo je šuplja

– 27 godina smo imali priliku da napravimo normalnu građansku državu po uzoru na sve evropske demokratije. Za 27 godina se promijenio čitav svijet, milionski gradovi su napravljeni, digle su se i pale korporacije koje zapošljavaju milione širom svijeta, počinje se praviti hotel na Marsu, samo se u BiH ništa promijenilo nije – kaže Mijatović.

Poslije 27 godina smo se probudili



Dalje dodaje da “27 godina mi uporno biramo da budemo Srbi, Bošnjaci, Hrvati, mi uporno između sistema i države biramo tendere, pljačku, lične i stranačke interese.

– 27 godina omalovažavamo jedni druge, namećemo svoje istine, svoje verzije percepcije jedni drugima, 27 godina odbijamo da prođemo kroz katarzu i izađemo iz ptsp-a. 27 godina politička Banja Luka odbija državu, političko Sarajevo odbija da državu napravi mimo granica kantona, a politički Mostar pljačka državu za račun Zagreba.

– Poslije 27 godina smo se probudili i sad nam je opet neko drugi kriv, a ne mi sami! OHR neće nametnuti na kraju najavljene izmjene Izbornog zakona po željama HDZ-a, ali ne zbog nas već zbog sebe, neće bar za sada da uruše idejni koncept EU na primjeru BiH – naveo je Mijatović.

Do trenutnih je političkih lidera



– Ali, šta ćemo kada prođe i ovaj udar, opet po starom borba za lične i stranačke mandate i interese do posljednjeg atoma građanske države? Nije do OHR-a, nije do stranaca, do trenutnih je političkih lidera oni moraju svi ali svi otići, ako niste ništa uradili za dvije decenije i više sem što ste se obogatili nemojte mi više tih šupljih, ni ovih što izginuše za građanskom državom ni ovih što izginuše za etnonacionalne interese, isti ste bolan. Vrijeme je za čistilište sve drugo je šuplja, zaključio je Mijatović.

