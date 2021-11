Vojin Mijatović u Pressingu : Dodik će katastrofalno tragično završiti, slijedi najcrnji scenario

Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović u Pressingu je kazao da je u državi mnogo više Bosanaca i Hercegovaca nego Bošnjaka, Srba i Hrvata. Kazao je i da kada bi BiH bila jedna izborna jedinica pobijedio bi Milorada Dodika u utrci za člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda.

Napisali ste nedavno kako će Bošnjaci dobiti zakon o zabrani negiranja genocida, a Srbi u RS zakon o državnoj imovini kakav njima odgovara. Također, i Čović Izborni zakon po volji. Tada je to izgledalo naivno?

Ono što mi često smeta kod međunarodne zajednice, taj prepragmatični pristup, gdje mimo institucija sjede sa etno-nacionalnim liderima samo da ne bude rata. To nam se obilo o glavu. Mjesto za pregovore su institucije. Kada sam izašao sa tom informacijom svi su me sa čuđenjem gledali. Potpuno je jasno da nije se dovoljno dogovoriti sa etno-nacionalnim liderima jer ima nas koji ne pripadamo u ta tri tora.

Jasno je strancima da Dodik, Izetbegović i Čović nisu dovoljni za dogovor. U jednom dijelu međunarodne zajednice postoji pristup da ipak treba uvažavati stavove nacionalnih lidera. Problem je što njih ne interesuje što ovi kradu svoj narod. Njima je bitno samo da ispunjavaju uslove.

Zamislite kad bi Bosna i Hercegovina bila jedna izborna jedinica mene Dodik nikada ne bi dobio za člana Predsjedništva. Mnogo je više Bosanaca i Hercegovaca nego Bošnjaka, Srba i Hrvata. Evo dajem javnu ponudu Dodiku neka prihvati da je BiH jedna izborna jedinica, sutra izlazimo na izbore – razvalit ću ga.

Zašto međunarodna zajednica ne razgovara sa vama?

Oni će tek razgovarati s nama. Mi jesmo partneri za razgovor u ovoj državi, ali ne na način da se razgovara sa vođama kartela, nego da razgovara se s političkim predstavnicima u institucijama.

Već postoji zakon o zabrani negiranja genocida?

Što znači da je neko ranije sve to isplanirao. To znači da će i Čović dobiti Izborni zakon kakav želi.

Potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mijatović odbacio je navode kako on ili SDP pomaže lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da izda Bosnu i Hercegovinu. “Ja ću biti sa Izetbegovićem samo u okviru koji se zove interes BiH, u svemu drugom smo mi dva svijeta različita”, poručio je gost Pressinga.

Mnogi kritikuju SDP da daje podršku Iztebegoviću za kojeg kažu da je prodao Mostar?

Evo SDA i Izetbegović ruka za saradnju. Neka javnost vidi ko će izdati. Oni su vješto dosad optuživali SDP i ostatak građanskog bloka za izdaju. Sada ćemo stati zajedno za principe i državu, a mi ih nećemo sigurno izdati. Ako Izetbegović proda Čoviću priča je potpuno jasna. Ne znam zašto imaju strah ovi što krešte.

Ja Vojin Mijatović, Srbin, pomoći ću Izetbegoviću da izda BiH, nije gluplji vic smišljen. Oni žele uzeti još malo glasova od SDP-a.

Vidimo da se usred krize i blokade institucija insistira na Izbornom zakonu i zakonu o državnoj imovini?

U nedostaku kreativnosti međunarodna zajednica ide ka trulim kompromisnim rješenjima sa onima koji su doveli do ove situacije. Ali su se malo prekombinovali, nisu očekivali ovakav interes opozicije u oba entiteta. Pogotovo su se preračunali etno-nacionalni lideri.

Da li ste pitali Izetbegovića zašto se nije izborio za povoljniju poziciju za Bošnjake?

Ja sam se sa Izetbegovićem vidi samo jednom u Banjaluci. Nema potreb da se više sastajemo. Zamolio sam ga samo dvije stvari – nema sastanaka sa Dodikom dok ima ovakvu retoriku i nema sastanaka sa Vučićem. I zato je pružena moja ruka. On mora položiti račune građanima BiH. Ja ću biti sa Izetbegovićem samo u okviru koji se zove interes BiH, u svemu drugom smo mi dva svijeta različita. Nije Bakir tako slab da ga neki Vojin sa par stotina glasova spašava.

“Milorad Dodik je na kraju svoje političke životne karijere i katastrofalno tragično će završiti”, izjavio je ovo potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mijatović u večerašnjem Pressingu.

Kazao je i to kako ima informacije da slijedi “najcrnji scenario” za Dodika.

“Zamjeram mu što je izdao baznu ideju SNSD-a, BiH i sebe. Tvrdio sam do skoro da taj čovjek nije nacionalista. I nije bio zaista. S ponosom je bilo biti član SNSD-a tih godina. Tada smo proganjani od SDS-a kao izdajnici. To je bila katastrofa. Šta se desilo s tim čovjekom, ne mogu da objasnim ni sam sebi. Neću ga udarati. Taj čovjek je na kraju svoje političke životne karijere, katastrofalno tragično će završiti”, rekao je Mijatović.

N1: Mislite?

Mijatović: Ne mislim. Znam. Ne predviđam, pričam na osnovu informacija.

Istakao je kako će Dodik završiti tamo kao što je i nastao – kao projekat međunarodne zajednice.

“Zaboravlja da je došao za premijera s dva poslanika. Da su ga doveli oni koje pljuje danas, a ti ne opraštaju baš pljuvanje javno. Slijede prilične sankcije EU prema Dodiku i najcrnji scenario. Zato je panika s njegove strane. Slijede sankcije nekoliko najjačih zemalja EU. Pratit će i Amerikanci”, kazao je Mijatović.

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine, u Pressingu na N1 uputio je molbu srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da radi na iskrenom političkom odnosu Beograda i Sarajeva. “Molim Vučića, dosta više, dugujemo iskrenost svim mrtvim glavama iz devedesetih”, zaključio je Mijatović.

Da li Vučić podržava Dodika?

Dodik je vrlo koristan idiot za Vučića, ali isto tako postaje i teret. Pogotovo u odnosu sa Njemačkom. Ipak će Vučić u konačnici izabrati interese Srbije i regiona nego interes Dodika. Molim Vučića da radi na iskrenom političkom odnosu Beograda i Sarajeva. Dodik zapravo radi sve da nestane RS i srpski narod u BiH. On je najveća opasnost za Srbe. Molim Vučića, dosta više, dugujemo iskrenost svim mrtvim glavama iz devedesetih.

Da li vas je Vučić ikada zvao?

Nije. Ali nema šta da priča sa političkim strankama u BiH. On treba da se sastaje sa članovima Predsjedništva. Dosta je više odlaska na koljenima u Ankaru, Beograd ili Zagreb.

Šta može donijeti inicijativa Milanovića koji je pozvao Vučića i Erdogana da pomognu u rješenju situacije u državi?

Nemojte da vodite računa o budućnosti u BiH – preklinjem ih Bogom. Vodite računa o Srbiji, Hrvatskoj ili Turskoj. Kad su oni pomagali država je nagrebusila.

Napisali ste kako vam je “muka od velikih Srba. Odrasli ste u Beogradu, govorite ekavicom, a “veći ste Bosanac od njih koji ruše Bosnu”?

Ti izrodi srpski sebi su stavili velikosrpske krune. Oni ne vide šumu od drveta. Devedesetih su tjerali novinare RTRS-a da pričaju ekavicom, a onda im smetam ja, ovaj idiot iz Beograda, što pričam ekavicom, samo što volim BiH. Mi stvarno živimo u apsurdu.

Kažete da se može biti i Bosanac i Srbin. Dodik kaže da nije bosasnki Srbin?

Njemu nemam šta reći. Nekad je bio čovjek, a danas to više nije, nažalost. Uradit ću sve da Srbima koji misle kao Dodik približim Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to stvar predrasude i trovanja mozga dvije i po decenije. Mislim da to nije njihov intimni osjećaj. Na meni je, i svima ostalima, da rušimo te predrasude. Vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine. Bit će ovo jedna normalna zemlja, gdje će biti bitnij da li si dobar čovjek nego da li si Bošnjak, Srbin ili Hrvat.

(Kliker.info-N1)