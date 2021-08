Vojin Mijatović: Puna Bosna velikih Srba, Bošnjaka, Hrvata, a od čovjeka ni traga

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović na svojoj Facebook ponovo se osvrnuo na političku situaciju u našoj zemlji.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

“Puna Bosna velikih Srba, Bošnjaka, Hrvata, a od čovjeka ni traga.

Neverovatno je do koje mere BH politika sad već sa očitom namerom i bez razumne sumnje želi da otera sve zdravo ljudi što ima u ovoj zemlji.

Milorad Dodik je na brutalan način izvređao muslimane i ono što mi jako smeta jeste sto svi srbi ćute na to. Milorade muslimani u BiH su i moj narod, a vređajući njih vređaš i mene, vredaš i srbe, vređaš svakog normalnog čoveka, vredaš u konačnici i sebe, samo si toliko ogrezao u kriminal i fašizam da to ne shvataš.

Milorad Dodik nezaustavljivo ide ka potpunoj izolaciji i zatvoru, i da bez sumnje on to i želi, svestan da nema nazad želi od sebe da napravi žrtvu i mit nadajući se da će kroz to obezbediti bar svojoj porodici slobodu i očuvanje ogromnog bogatstva koje je nastalo pljačkom sopstvenog naroda.

On je već na samom kraju svog samouništenja, samo je pitanje koju će cenu platiti srpski narod na tom putu dok ne shvati da je njegova politika suicidna i da je taj patriotizam samo maska najvećeg kriminala u poslednjih sto godina među srbima.

Ono što je takode sigurno jeste da Milorad ne odlazi sam već sa sobom sigurno vodi svoje nacionalne blizance Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Te tri strane prokletog trougla BiH su nerazdvojivo tkivo, oni prosto jedni bez drugih ne postoje, to je tako od nesretnih devedesetih do danas.

Međutim ono što mene brine jeste da ostatak političkog tržišta gde spada i moj SDP i dalje pokazuje da nema snage da izađe iz matrice koju prokleti nacionalni trougao iako na samom kraju uspešno nameće našoj državi.

Za opoziciju u Republici Srpskoj nisam iznenađen oni već dve decenije pokazuju da nisu sposobni ni za pobedu ni da ponude budućnost, međutim SDP BiH je pokazao da može i da pobedi i da ponudi budućnost, SDP BiH jedini ima ljude iz svih naroda koji imaju i kapacitet i legitimitet da ponude život u BiH, ali ako nastavimo sa ovakvim militantnim tonovima pojedinaca doduše sporadično ostaćemo samo kineske kopije SDA.

Ovoj zemlji treba politika koja će napraviti dogovor svih naroda koji žive u njoj, ovoj zemlji treba bosansko hercegovačko liderstvo i indetitet koji će prihvatiti svaki čovek ove zemlje, ovoj zemlji trebaju ozbiljni ljudi i političari a ne poslušnici verskih zajednica, ovoj zemlji treba politika koja shvata i bol i strah svih naroda i svakog pojedinca. Ja smatram da SDP BiH upravo jeste ta politika, ali se moramo rešiti narativa Dodika, Bakira i Čovića, na mrak se odgovara svetlom a ne mrakom!!!

Lideri etno politika su uništili ovu zemlju uz pomoć poglavara verskih zajednica, mi kao najveća i realno jedina multietnička partija u zemlji moramo ponuditi život, sistem, državu i ekonomski oporavak, jer ako to ne uradimo bićemo saučesnici u egzodusu svega normalnog i zdravog ove zemlje.

Ja sam ponosni Srbin i Bosanac volim svakog čoveka i insana ove zemlje i ni po koju cenu neću dozvoliti vređanje bilo kog čoveka ili naroda ove zemlje, ali nema šanse da dozvolim da SDP BiH postane kineska kopija ni Milorada Dodika, ni Bakira Izetbegovića, ni Dragana Čovića, mi smo naslednik one jedne jedine velike Partije koja je donela pobedu nad fašizmom i prosperitet ovih prostora, nacionalizam nije nikada bio niti ne sme biti narativ crvene boje slobode”, napisao je Mijatović.

(Radio Sarajevo)