Vojin Mijatović o postizbornoj šizofreniji: Društvo nam se raspalo, džaba nam još sto izbora, postali smo loši ljudi

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a, komentarisao je večeras postizborna dešavanja u našoj zemlji, kazavši kako je već krenula “šizofrenija ko će sa kim, ko je izdajnik, ko nije”.

Niko, kako kaže Mijatović, ne govori o programu rada, o rješenjima kako prevazići probleme i bolje živjeti.

Objavu Vojina Mijatovića ovim putem prenosimo u cijelosti:

– Izborni cirkus bi trebao biti gotov do kraja nedelje i ta saga će se završiti konačno. Svi su neki pobednici, svi su nešto važni, bitni, svi nešto negoduju, sve u svemu veliko ništa. Već je krenula šizofrenija ko će sa kim, kako, ko će “izdati”, ko neće.

Naravno niko o programu rada naredne 4 godine, niko o rešenjima kako prevazići probleme, bolje živeti….

Navijački, ostršćeno, samo navijamo za “svoje”, bez obzira kakvi su ti “naši”.

Mi državu imamo kakvu takvu, ali nažalost društvo nam se raspalo, između samoubistva mladića u Laktašima i napadima na Face TV od strane direktora RAK-a u par dana. Prava slika nas samih.

Slušam i posmatram sve koji su dobili mandate i one koji nisu, sve to pametno, to sve zna, to sve crče za entitetom, državom ali ipak sve staje u lični mandat.

Ponekad se pitam da li sam ja normalan kada sve ovo radim zbog društva, da li sam i ja trebao da se parkiram u neku Skupštinsku klupu i glumim moralnu vertikalu.

Slušam komentare o sebi o drugima, slušam hiljade onih koji još crnje nego na onom videu zbog koga se mladić u Laktašima ubio, pljuju, blate, lažu, ismejavaju, prete, kleveću…

Džaba nam još sto izbora i mandata, postali smo loši ljudi, neće nam biti bolje posle izbora, biće nam bolje kada budemo bolji ljudi.

I uprkos svemu nadam se da ćemo postati bolji ljudi, a onda ići će sve, do tada teško, rekao je Mijatović.

(Kliker.info-Oslobođenje)