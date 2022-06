Vojin Mijatović : “Ne mogu dočekati izbore da vidimo koliko je Bosanaca i Hercegovaca u RS-u”

“Još jedan u nizu mitova Milorada Dodika je da su Srbi krivi za sve. Gospodin Dodik je već očito uveliko u svojoj prepoznatljivoj kampanji i naravno on nosi taj barjak sprskog nacionalnog interesa tako da me ne iznenađuje ni ova današnja njegova poruka. Naravno ne osjećam se krivim, a onaj koji bi trebao da se osjeća krivim je zapravo on i to spram upravo Srba koje tobože štiti sve ove godine”, istakao je u Rezimeu Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH i kandidat za člana Predsjedništva BiH.

“Dodik je član Predsjedništva BiH, koliko god se to svima nama ne sviđalo, a većini se ne sviđa. Legalno je izabran na izborima. U Briselu je predstavljao BiH, sad u Sankt Petersburgu predstavlja entitet, ali dobro, to je Milorad i to nije ništa sporno. Nažalost, imamo situaciju da su Milorad Dodik i Dragan Čović vrlo direktno, više bez skrivanja, igrači Kremlja u BiH i na Balkanu i šteta koju proizvode po državu BiH i sve njene građane je velika. Mi nažalost živimo u momentu kada imamo agresiju Ruske Federacije na nezavisnu državu Ukrajinu i kada je zapravo došlo do polarizacije čitavog svijeta, a političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića nažalost našu zemlju svrstavaju na lošiju stranu realnosti. Ali to je nešto sa čime moramo da živimo u ovom trenutku i to je nauk za oktobar i izbore svim građanima u Republici Srpskoj, da nam ne treba izolacija od ostatka svijeta i da nam ne trebaju takve politike koje nas stavljaju u grupu negativnosti u ovom trenutku, koja nije dobra ni po koga.”

O svojoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH kaže: “Reakcije su sasvim ok. Ono što me iznenađuje je da nemali broj građana iz RS-a pozdravlja takvu priču i da s tim razbijamo i onaj mit da će samo Bošnjaci glasati jer samo Bošnjaci glasaju za nekog Vojina, Aleksandra, Sašu koji su u SDP-u ili u nekoj drugoj stranci kojoj nije upitna BiH. Vrlo iskreno, ne mogu dočekati izbore da se prebrojimo i vidimo koliko je Bosanaca i Hercegovaca u RS-u. Uvjeren sam da je ljudima više muka i od vladajuće i od opozicione priče u RS-u, da zapravo je ovo trenutak kada uvodimo alternativu u političkom i društvenom smislu, pa ćemo ako ništa drugo napraviti dobru pretpostavku za sljedeće izbore da to bude potpuno normalna stvar i da neko ko voli državu u kojoj živi sasvim normalno bude kandidat i dobije podršku nemalog broja građana.”

Pokret za državu je najdržavotvorniji projekat u ovom trenutku u BiH

Mijatović navodi da nije iznenađen reakcijama onih koji su rekli da njegova kandidatura predstavlja glas za Milorada Dodika.

“Radi se o mediokritetima koji samo znaju da krekeću po medijima. Njihova sva politika je politika koja se zasniva na tome kako Milorad Dodik ne valja. Oni svoju političku ponudu nemaju. I onda imate ove nazovi eksperte i analitičare, poruka za njih – kandidujte se, stanite sa mnom u izborni ciklus, idemo pred narod pa ćemo vidjeti ko ima koliku podršku ili nema. Za razliku pod tih mnogih ja sam se kandidovao ispred velike političke stranke koja nema problem da kandiduje pa i dva kandidata za člana Predsjedništva. Ponosan sam na SDP kad je to u pitanju. Mislim da u BiH trebamo ući iz faze ovog političkog nadurivanja i manifesta u neku konkretnu fazu gdje ćemo svojim djelima implementirati ono što su naše političke ideologije i programi.”

Kaže da ima informacije da se Milorad Dodik neće kandidovati.

“U ovom trenutku nemamo ime ni opozicionog kandidata ni vladajuće stranke. Mi smo izašli sa imenom. To je taktiziranje. Na građanima je da biraju da li su za još 25 godina ovakve iste priče ili žele nešto drugo.”

Smatra da je Pokret za državu najdržavotvorniji projekat u ovom trenutku u BiH.

“Bilo je jako teško staviti na isto mjesto političke stranke koje imaju poprilično različite ideologije i jako je teško staviti na isto mjesto kada paralelno s tim u Federaciji imamo političku bitku istih tih političkih stranaka. Pokret za državu je odbrana BiH u RS-u.”

U RS-u imamo vlast Milorada Dodika i opoziciju Milorada Dodika

Mijatović navodi da zagovara brze društvene promjene.

“Ne možemo sad mi doći na vlast i sad narod treba čekati još 25 godina da se mi malo naviknemo i da promijenimo stanje. Duboko sam uvjeren da će stanje u ovoj državi se promijeniti kada ko god ko je alternativa dobije vlast, napravi bolne i duboke reforme i bude spreman da izgubi sljedeće izbore. Moramo imati nultu stopu tolerancije ma stranačka zapošljavanja, korupciju i sve ono što je rak rana bh. društva. Za to trebaju hrabri ljudi i hrabre politike.”

O svojoj izjavi da jedino Željka Komšića u aktuelnom sazivu smatra predsjednikom na pravi način kaže: “Željko Komšić je moj prijatelj i imam pravo da budem subjektivan. A imamo i onaj objektivni dio – bez dileme je pokazao u punom kapacitetu šta znači voditi politiku koja je državotvorna i kako je stati iza interesa države BiH, svih građana BiH u momentima koji nisu bili baš jednostavni. Nermin Nikšić, Bakir Izetbegović i on su odigrali vrlo bitnu rolu u odbrani onoga što je bio pokušaj potpune destrukcije izbornog zakonodavstva, ustavne strukture i svega. Tu se pokazalo da, klada stavimo interes države iznad svega, stvari funkcionišu.”

Naglašava da je jedina opozicija u RS-u u ovom trenutku Pokret za državu.

“Mi imamo vlast, koaliciju Milorada Dodika i opoziciju Milorada Dodika. Kada pogledate ideološke, suštinske stvari i odnos prema državi BiH znak jednakosti stavite bez problema. Čak ponekad ne mogu doći do zaključka ko je ekstremniji od njih kada je u pitanju odnos i prema bolnim stvarima u BiH, a i prema državi u cjelini. Stičem utisak da ljudi u opoziciji samo imaju za cilj da dođu an poziciju na kojoj je Milorad Dodik sada. I predstavnici međunarodne zajednice kažu da ne vide neku razliku kada su u pitanju one suštinske stvari, ključnih, elementarnih političkih refleksija na državu BiH i njeno funkconisanje, na pozicije naroda u BiH, a da ne pričam o poziciji građana pošto oni građane ne priznaju.”

Ljudi su željni političara koji su spremni da preuzmu odgovornost

Ističe da imamo nedostatak bosanskohercegovačkog identiteta.

“To se reflektuje na spoljnu politiku koja nažalost ne postoji. Milorad Dodik priča svoju priču, Dragan Čović svoju, a to službeni Beograd i Zagreb idealno koriste kako bi u nekom kontekstu, pa u dobroj mjeri i na terenu, vladali u BiH. oni to nikada ne bi bili u situaciji da rade da mi imamo homogenu spoljnopolitičku poziciju u BiH.”

O radu SDP-ovih kadrova u protekle četiri godine Mijatović kaže: “Postoje ljudi koji rade fantastičan posao. U prvom redu Saša Magazinović i Irfan Čengić. Kada hoćete da definišete kako jedan narodni poslanik treba da radi svoj posao, gledajte njih dvojicu. Nismo svi zajedno dobro radili. Odgovorni smo mi jer ćutimo. Ja sam zagovarao izlazak na ulice, izvođenje naroda. Ljudi su željni političara koji su spremni da preuzmu odgovornost.”

(Kliker.info-FTV)