Vojin Mijatović na sesiji “Kruga 99”: Dati prostora novim političkim, društvenim i intelektualnim generacijama u BiH

Građansko nije strano svim ljudima u BiH, nije unitarno, nije moć jednih na drugima. Građansko je ustvari najjači benefit za svakog građanina u Bosni i Hercegovini, poručeno je danas s redovne sesije “Kruga 99” održane u online formatu na temu “Građanski koncept je rješenje za modernu i stabilnu državu BiH”, javlja Anadolu Agency (AA).

Uvodničar je bio Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH), koji je tom prilikom istakao da je građanski koncept jedino rješenje za normalnu BiH.

“Bosna i Hercegovina je mnogo mnogo starija od Dejtonskog mirovnog sporazuma i suočavanje sa izazovom nadnacionalnog traje u BiH jako dugo. Ono što je važno kazati je da građansko nije unitarno, nije suprotstavljeno bilo čemu individualnom i koliko god bježali od toga i koliko god smo potrošili to građansko u Bosni i Hercegovini, to je jedino rješenje za normalnu BiH, za BiH kao članicu Evropske unije, i u konačnici deo Evrope jer ona to historijski i jeste”, rekao je Mijatović te dodao:

“Mi se u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nalazimo u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ovo je ustavna kriza i ovo je alarm svima nama koji želimo živjeti u normalnoj zemlji da je vreme da sednemo i da zaključimo da je Dejtonski sporazum bio prolazni dokument koji je u tom trenutku značio mir u BiH. Svi u Bosni i Hercegovini smo odgovorni zašto građansko nije zaživjelo u svom punom kapacitetu”, kazao je Mijatović, te se posebno osvrnuo na neuspjeh dogovora oko Aprilskog paketa.

Aprilski paket jeste prijedlog ustavnih promjena oko kojeg su se nacionalni predstavnici iz Bosne i Hercegovine dogovorili u Washingtonu 15. marta 2006., a na inicijativu tadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schwarz-Schillinga.

Aprilski paket podrazumijeva uvođenje rotacijske smjene jednog predsjednika Bosne i Hercegovine uz dvojicu potpredsjednika, za razliku od postojećeg tročlanog Predsjedništva. Također je podrazumijevao djelotvorniji rad Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara. Međutim, prvi prijedlog ustavnih promjena nije prošao u Predstavničkom domu PS BiH 26. aprila 2006. godine.

“Da se on desio danas bi naša Bosna i Hercegovina definitivno izgledala drugačije. Siguran sam da ne bi bili u krizi u kojoj se nalazimo danas. Moj apel svima u BiH i prijateljima BiH širom svijeta je da više nego ikada potrebna je pomoć da se u BiH sedne za stol i da se razgovara. Moramo razgovarati o stvarima gdje imamo i suprotstavljena mišljenja. Ali moramo razgovarati o neophodnosti izgradnje nove političke , intelektualne i društvene generacije koja će biti spremna da napravi ‘New Deal’ (Novo poslovanje) za Bosnu i Hercegovinu. Taj New Deal mora biti ograničen i omeđen građanskim konceptom jer je on jedini mogući, a imamo tu praksu i širom svijeta i u Evropi u multinacionalnim i multikonfesionalnim zemljama.”

“Građanski koncept nije stran za sve nad u BiH jer mi njega i živimo u našim realnim životima. Međutim, trebamo analizirati uzroke i vidjeti šta su posljedice i činjenice da etnonacionalni koncept uporno pobeđuje i pobedio je unazad ove dvije – tri decenije građanski koncept. Smatram da je razlog tome velika neiskrenost svih nas u Bosni i Hercegovini i nespremnost da se žrtvujemo radi stvaranja države nadnacionalnog i normalnoga za buduće generacije”, kazao je Mijatović.

Naglasio je da je ključno dati novi momentum da se iz faze manifestacionog i razgovora pređe u fazu realizacije.

“Mislim da je vreme za mobilizaciju građanskog koncepta u Bosni i Hercegovini, ali ne na militantni nenormalni način, a imali smo praksu toga, nažalost unazad dvije decenije, nego poziv za razgovor za stol do iznemoglosti dok ne iskoristimo sve naše lične i grupne kapacitete, a da napravimo ono što je želja zapravo svakog čoveka u BiH, a to je normalna građanska Bosna i Hercegovina”, istakao je Mijatović te dalje kazao:

“Građansko nije strano svim ljudima u BiH, nije unitarno, nije moć jednih na drugima. Građansko je ustvari najjači benefit za svakog građanina u Bosni i Hercegovini, sa svakog pojedinca i to je obaveza svih nas koji smo u politici, civilnog sektora, koji trebamo da intervenišemo u društvene odnose, da bi došli konačno do normalnog života u BiH. Vidjeli smo da etnonacionalni koncept ne funkcioniše dvije – tri decenije, od rata do danas. Mislim da je vreme da damo prostora građanskom i da damo prostora novim političkim, društvenim i intelektualnim generacijama da iskorače i naprave ‘New Deal’ za Bosnu i Hercegovinu i da konačno krenemo napred”, zaključio je Mijatović.

