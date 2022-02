Vojin Mijatović: Jedno jutro se možemo probuditi u bosanskom Donjecku ili Lugansku

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a komentarisao je trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini koju je povezao i uporedio sa stanjem u Ukrajini i tenzijama koje se sve više povećavaju otkako je Rusija priznala nezavisnost proruskim pokrajinama Donjeck i Lugansk koje se nalaze na ukrajinskoj teritoriji.

Mijatović je u svojoj objavi na Facebooku označio i Ćamila Durakovića, bivšeg načelnika Srebrenice s namjerom da pojasni da se Bosna i Hercegovina, kako kaže, ne treba braniti iz Sarajeva već iz Banjaluke i Srebrenice.

“Godinu dana kao pokvarena ploča ponavljam, molim, apelujem, ljudi ovo nije dobro, ljudi Dodik i Čović razvaljuju državu, ljudi država se brani u Banjaluci i Srebrenici ne u Sarajevu. Četiri godine držim visoko zastavu BiH sam kao siroče u Banjaluci, lobiram, pričam sa ljudima, animiram ljude. Zbog svega toga me vrijeđaju, prijete, omalovažavaju, namiještaju mi priče, prijete mi porodici, režimska policija me nelegalno prati, sluša”, rekao je Mijatović.

Dalje dodaje da sve to nije problem te da ga niko ne tjera na to niti ga plaća, već da je to njegov izbor i odnos prema državi u kojoj su, kako kaže, ukopani svi njegovi preci.

“Ali j**o mene, ja uopće nisam bitan u ovoj cijeloj priči, mene interesuje da li su vlast na kantonu, vlast na nivou Federacije BiH, vlast na nivou BiH, važniji od države. Mene interesuje da li je iko od velikih bosanskih glava svjestan da se moja porodica i ja i još ne malo Bosanaca i Hercegovaca sa svojim porodicama možemo jedno jutro probuditi u Bosanskom Donjecku ili Lugansku. Ponekad pomislim da živimo u dva univerzuma, a oni sve veliki patrioti, a moj drug Ćamil Duraković i ja on u bosanskom Donjecku, ja u bosanskom Lugansku izgleda ispadamo zaista glupi Bosanci”, naglasio je Mijatović.

Poručuje da se ipak ide dalje, ali da je bitno da barem ovo što je imao reći ostane negdje zapisano, jer, kako kaže, papir i tastatura trpe sve.

“Neće se Ćamil naljutiti što ga stavljam u pisanije, zna on jako dobro kako je biti Vojin u Banjaluci, a znam ja dobro kako je biti Ćamil u Srebrenici”, zaključio je Mijatović.

(N1)