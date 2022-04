Vojin Mijatović: Ja sam ponosni Srbin koji je za ideju jedinistvene BiH uradio više nego 80% političara iz RS-a i Sarajeva, neću dozvoliti da zavade mene i Edina

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH, na radnom sastanku Pokreta za državu izjavio je kako će javno prozvati sve one koji lične mandate stavljaju ispred budućnosti BiH.

On kaže da takvih pojedinaca ima u svim strankama, ali poručuje da Pokret za državu neće biti mjesto gdje se traži nova prilika za pljačku.

– Ima ih u svim strankama, u mom SDP-u, u SDA, DF-u, Platformi za progres i drugima koji danas jesu, ili nisu tu. Pokret za državu neće biti mjesto gdje će pojedinci gledati ličnu korist, tražiti prilike ta novu pljačku. Mi jednostavno nismo ti i ako ne uspijemo moje dijete neće živjeti u BiH, a treba da odu i druga djeca jer neće biti budućnosti, rekao je Mijatović.

Kaže kako ideološke razlike, makar kada je riječ o Republici Srpskoj, trebaju ostati po strani. Kao dobar primjer navodi njegovu saradnju sa Edinom Ramićem, članom SDA, odnosno ideološki suparničke stranke Mijatovićevog SDP-a.

– U prošloj kampanji između nas je palo puno teških riječi. Zreli smo ljudi, to smo ostavili iza sebe jer bez jedinstva u RS svih onih kojima je stalo do BiH mogli bismo ostati bez države. Čim smo se ujedinili upalile su se crvene lampice u svim strankama jer pojedinci samo žele nove mandate a da ne rade ništa, kazao je on.

Kaže kako će se sa onima koji samo žele nove mandate obračunaviti uz pomoć istine.

– Istinom ću se obračunati s njima, brutalno ću u javnosti govoriti o njihovim namjerama. Ja sam ponosni Srbin iz Banje Luke koji je za ideju jedinstvene BiH uradio više nego 80 posto političara iz Sarajeva i RS-a. Neću nikome dozvoliti da opet zavadi mene i Edina, Jusufa, Acu, Mirsada ubjeđujući nas da ne možemo zajedno. Moramo, jer samo tako BiH može opstati, ističe Mijatović.

(Kliker.info-Oslobođenje)