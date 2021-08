Vojin Mijatović : „Dodiku se bliži kraj, slijedi rasplet situacije u BiH“

Je li potez bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka i nametanje Zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca stigao u pravi čas?

-Bolje ikad nego nikad. Ali pre nego što odgovorim na ovo pitanje ponoviću po stoti put, sramota je da smo kao država i narod došli u situaciju da nam Visoki predstavnik mora nametati odluku, sramota je da nakon svega što smo jedni drugima uradili tih nesretnih 90-ih, danas neko ima obraza da negira presuđeni genocid u Srebrenici ili da veliča zločince, ma iz kog naroda dolazili. To, nažalost, govori u kakvom društvenom ambijentu živimo. Izmenama i dopunama Krivičog zakona BiH, Visoki predstavnik je, ako ništa drugo, negiranje presuđenog genocida i veličanje svih ratnih zločinaca iz političke sfere prebacio u zakonsku. I koliko god se svi koji se danas protive ovome bunili, svesni su da su ove izmene i dopune Zakona sada sastavni deo zakonodavnog okvira BiH i da će snositi zakonom predviđene sankcije. Još malo će trajati njihova histerija i brzo će se ućutati, tu nemam dileme.

Dok Bosna i Hercegovina gori i požari prijete građanima i njihovoj imovini, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ne daje odobrenje Oružanim snagama BiH za djelovanje. U isto vrijeme on se helikopterom vozi na privatnu proslavu rođendana predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću. Kako gledate na najnoviji skandal u režiji lidera SNSD-a i HDZ-a BiH?

-Milorad Dodik već dugi niz godina ne krije svoj otvoreni prezir prema sopstvenoj državi, ono što je tragedija po njega, ali nažalost i po srpski narod, jeste činjenica da mi nemamo drugu državu sem BiH. Zbog Dodikove retorike veliki deo građana u Republici Srpskoj živi u iluziji kako Srbija jedva čeka da neki ludi Dodik pripoji Republiku Srpsku Srbiji, a realnost je daleko od toga. Suštinski, Srbija ne može da dočeka da se reši tereta Kosova, a kamoli da razmišlja o Republici Srpskoj, a paralelno sa tim jasno je rukovodstvu Srbije ali i samom Dodiku da je ta priča nažalost samo zaluđivanje srpskog naroda koji živi u BiH samo da bi se sakrio višedecenijski kriminal Dodika i njegove vlasti. Ali i kad uzmemo Dodikov prezir prema sopstvenoj državi, ovaj potez oko ne davanja saglasnosti helikopterima OS BiH da gase požare u Hercegovini predstavljaju dno dna. Drago mi je da je načelnik Jablanice reagovao krivičnom prijavom. Dok požari prete građanima Hercegovine, ovaj potez mizernog Dodika samo pokazuje šta je on u biti, ne čovek. Skandal oko Čovićevog rođendana pokazuje svu mizeriju istih koji se nazivaju liderima. Oni su zapravo ništa drugo nego lideri kartela, koji se na isti način ponašaju po južnoj Americi.

Nedugo nakon svega, Dodik je na Kozari napravio proslavu okupivši veliki broj svojih pristaša. Je li ovo Dodikov oproštajni „party“ za široke narodne mase?

-Ja ovo posmatram sa dve strane. Iz jednog ugla pokazuje kako Dodik vlada preko zapošljavanja u institucijama, preko ucena, kriminala, bahatosti. To je njegov stil, on to i ne krije. On je diktator koji se vodi motom da se narodom samo vlada silom. Za sada to ima efekte jer da nije tako ne bi dobijao toliko glasova. Ono što mene brine jeste zašto ljudi prostaju na to, koji je motiv i mentalno stanje naroda koji pristaje da ga prisiljava i vodi čovek poput Milorada Dodika.

Sa druge strane, trebamo realno pogledati da bez obzira na Dodikove metode, opozicija ne može skupiti onoliko ljudi ni za celu godinu. A nije normalno da, pored toliko dokaza o njegovom kriminalu i toliko vremena diktature, narod još ne veruje opoziciji. Umesto što prebrajaju broj ljudi na Dodikovim mitinzima, trebaju se pogledati u ogledalo i shvatiti da je do njih, tačnije lidera opozicije. Dodiku ide kraj tu nema spora, ali njega neće skloniti nesposobna opozicija, već međunarodna zajednica i politički Beograd koji su ga stvorili i koji ga drže u životu svo ovo vreme. Tu više nema dileme, pitanje je samo ko ili šta je alternativa, ukoliko su to mladočetničke-crkvene snage Stanivuković-Trivić, ili prekonoći opozicija, budžetski milioner Nešić, onda smo tek u problemu.

Dolaskom novog visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta nisu zadovoljni ni u HDZ-u BiH. Čega se plaši Dragan Čović?

-Što smo mi bliži EU, oni su bliži zatvorima, tu mislim na prokleti trougao Dodik-Čović-Izetbegović. Dolazak Schmidta treba posmatrati kao poslednji pokušaj međunarodne zajednice da se sredi sistem u BiH. Iako mnogi smatraju da BiH nikad neće ući u EU kao ni Srbija, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i Kosovo, ja sam stava da nam je ovo poslednji voz.

Sama činjenica da novi Visoki predstavnik dolazi iz najjače zemlje EU govori upravo tome u prilog. Nema spora da je Schmidt čovek koji ima žestoku podršku Washingtona i Bruxelesa i da ima jasan zadatak, osnažiti državu BiH i neutralisati uticaj Rusije i Kine, kako u BiH tako i u ostatku Zapadnog Balkana. Kada je BiH u pitanju najveći strah prokletog trougla jeste preuzimanje parvosudnog sistema. Uveren sam, a imam i nekih informacija, vrlo brzo sledi velika čistka u pravosudnom sistemu BiH i procesuiranje velikih političko-kriminalnih afera. Nemojte da nas iznenade dešavanje poput kriminalca Strachea u Austriji. Mogli bi brzo naši velikani postati glavni glumci raznih video uradaka koji su do sada bili u nekim fiokama.

Koliko zbog svega profitira lider SDA Bakir Izetbegović?

-Ništa on neće profitirati, u istom je problemu kao Dodik i Čović. To sada samo tako izgleda zbog nametnutih izmena Krivičnog zakona u vezi negiranja genocida, ali to će brzo biti iza nas. Fokus će biti obračun sa kriminalom i korupcijom preko očišćenog pravosudnog sistema, a u tom scenariju projkleti trougao ide zajedno, nema razdvajanja. Svesni su toga sva trojica, zato se i drže ovako i jedan drugoga vade po potrebi.

VOJIN MIJATOVIĆ NA BANJALUČKOM KASTELU (Foto: Privatni arhiv)

Kada se osvrnete na proteklih 25 godina, kako biste ocijenili Bosnu i Hercegovinu pod vlašću stranaka s nacionalnim predznakom?

-Nakon 25 godina vlasti pod nacionalnim zastavama, Bosna i Hercegovina je zvanično najsiromašnija zemlja u Evropi, zemlja sa najvišim stepenom korupcije u Evropi i zemlja sa najvećim stepenom fašizma u Evropi. To je rezultat njihove vlasti. Zemlju je napustilo preko pola miliona ljudi, taj broj je usporila samo korona, ali će nastaviti da raste. Građani masovno odlaze, a nacionalni lideri su među najbogatijim ljudima Evrope. Svake četiri godine imamo kampanju straha i ponovnog rata, sve dok ne dobiju još jedan mandat i opet zajedno u koaliciji nastave pljačku sopstvenog naroda i zemlje. Sve u svemu, zemlja dobrih i čestitih ali naivnih ljudi opljačkanih od sopstvenih nacionalnih zaštitnika.

Kakva je sudbina ljevice, mogu li stranke lijevog spektra na izborima uopće napraviti bilo kakav rezultat i skinuti s vlasti nacionaliste, ukoliko i dalje ostanu razjedinjeni?

-Ljevica u BiH je kao i u Evropi u velikoj krizi, jer da to nije tako ne bi nacionalisti bili preko dve decenije na vlasti u BiH. Nažalost, levicu u BiH su ubile lične sujete i elitizam i nikako da se rešimo toga. Ja sam neko ko otvoreno zagovara objedinjavanje levice i svih građanski orijentisanih politika. Mnogi se mršte na to u SDP-u i DF-u ali ne interesuje me, bolje im je da reše svoje sujete, jer objedinjavanje levice je nasušna potreba i imam jasnu poruku za njih: ne postoje stranke i partije zbog vaših ličnih mandata i vaših frustracije, već zbog građana BiH.

Nastaviću razgovore sa svim strankama i pojedincima levog i građanskog bloka, to je jedini način da pobedimo, treba nam 500.000 glasova leve i građanske orijentacije u oba entiteta za društvenu promenu. Ukoliko to shvatimo, razvalićemo na izborima 2022. godine i šaljemo u istoriju nacionalizam i kriminal. Ukoliko ne, istorija će pojedincima suditi što su umesto svog naroda i države izabrali još jedan mandat i ličnu korist.

Nedavno ste najavili kako već od narednog mjeseca slijedi rasplet političke situacije u BiH. Što je po vama ključ rješenja političke krize u našoj zemlji?

-Svi naši problemi će se rešiti ukoliko pravosudni sistem postane nezavistan od politike. Čim krene procesuiranje političko-kriminalnih afera videćete kako se sve ruši kao kula od karata. Tada će i građani početi da veruju u promene i u institucije. Tada vrlo realno možemo očekivati pravi građanski bunt. Narodu je muka od svega, ali je potrebno poverenje u pravosudni sistem.

Tona je dokaza, vladajući su toliko bahati da više i ne razmišljaju o posledicama, treba nam otvaranje nekoliko afera i sudski epilog i onda kreće sve u pravom smeru. Prema mojim informacijama, fokus međunarodne zajednice će upravo biti na tome i to već u septembru. Nakon toga do nas je kao opozicije da damo podršku pravosudnim institucijama, povedemo građane i 2022. pošaljemo odgovorne u zatvor i preuzmemo odgovornost za pravljenje sistema i vođenje države.

Kako komentirate odluku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne izručuje osobe osuđene ili optužene za ratne zločine počinjene na prostoru BiH?

-Ja sam neko ko vrlo snažno zagovara što bolje odnose Republike Srbije i moje Bosne i Hercegovine. Nekoliko puta sam kritikovao odnos Vučića prema BiH, ali isto tako i pohvalio. Svi zločinci iz kog god naroda dolazili nisu zaslužili zaštitu bilo koga, to mora biti stav svih nas bez presedana. Ovakva odluka predsednika Srbije je sramotna i tu nema dileme.

Moja vrlo jasna poruka gospodinu Vučiću je da od odnosa Beograda i Sarajeva zavisi sve na Balkanu, ali taj odnos se mora bazirati na iskrenosti, pravu i poštivanju. Beograd se mora rešiti recidiva devedesetih i pokazati da je spreman za nove i čiste odnose, iz Bosne neće biti nesikrenosti, ali partneri Beogradu u tom odnosu ne mogu biti Dodik, Izetbegović i Čović, kao što Sarajevu ne mogu biti Vulin, Dačić i slični.

“Gospodine Vučić, postoje normalni ljudi u BiH koji podjednako poštuju i vole i Beograd i Sarajevo, ali dajte da budemo iskreni i partneri, dajte da pričamo o svemu sa vama i recimo Nikolom Selakovićem, a ne da u ime Beograda i Sarajeva pričaju nacionalisti i kriminalci, rešimo se više teorija zavera i pokažimo našim narodima da može normalno i zajedno.

Gospodine Vučić, nije srpski narod u BiH ugrožen od Bošnjaka i Izetbegovića, on je isti kao Dodik i Čović, srpski narod u BiH je ugrožen od kriminala Dodika i pojedinaca iz Beograda, istih onih kojih se i vi rešavate u poslednje vreme”.

M. Iličić (Slobodna Bosna)