Vojin Mijatović : Dodika stvorila međunarodna zajednica, ona ga se treba i riješiti

Komentarišući sinoćnje zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN), Mijatović je istakao da je prije svega najbitnije produženje mandata EUFOR-a.

“To je svakako znak sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu, sve njene građane i to je ono što je najbitnije. I to je zapravo najsnažnija poruka onima koji šalju tonove disolucije i sve ono što je protivustavno u BiH. Također, vidjeli smo na sceni da međunarodna zajednica ponekad i mimo naših očekivanja i senzibiliteta pragmatično odlučuje. Mene u konačnici ne čudi nemogućnost da se obrati visoki predstavnik, jer evidentno je da u okviru međunarodne zajednice postoje različita mišljenja i gledanja na sve ono što se dešava u BiH”, naglasio je.

Ustvrdio je da rata neće biti i da je produženje mandata EUFOR-u jedan od tih signala. Ipak, dodaje, Milorad Dodik “neće stati sa svojim ludilom”.

“On ide zapravo do kraja i taj njegov kraj on zapravo priželjkuje u nekoliko scenarija. Međutim, nekako u posljednje vrijeme spočitavam i sebi da mi svi pa onda i mediji i javni diskurs od njega pravimo mnogo značajniji problem nego što on zapravo jeste. Njega treba sada ostaviti potpuno samog da uđe u konačan obračun sa međunarodnom zajednicom. Jer, Milorad Dodik je projekt međunarodne zajednice i oni moraju biti, a i jesu svjesni da su mu sve ovo dozvolili i da zapravo oni moraju pronaći način kako da se riješe Dodika. Ja uporno pričam da postoje pune ladice u Tužilaštvu kriminala i korupcije iza kojeg stoji Milorad Dodik i SNSD. Neka izvade te ladice, međunarodna zajednica je dobro involvirana u naš pravosudni sistem. Neka izvade te ladice i krenu s procesuiranjem njegovog kriminala i korupcije pa ćete vidjeti kako prestaje nacionalna retorika i kako idemo na neki sasvim drugačiji teren”, naglasio je Mijatović.

Sva Dodikova priča, nastavlja Mijatović, opstaje onda kada on ima sagovornika.

“Vidjeli ste kada je opozicija skupila snagu i nije podržala njegov veto, kako zapravo splasne ta sva priča. I ja ih ovim putem ohrabrujem da nastave tako jer je potpuno evidentno da Dodik sa svim ovim samo skriva svoj višedecenijski kriminal i da tu zapravo nema istinske namjere da uradi sve ono što zapravo najavljuje. Koliko god mi mislili da je on lud, jeste potpuno je poludio, ali isto tako on vrlo dobro zna kakve poteze vuče. Vidjeli ste da se povlači s vremena na vrijeme kada vidi da je prošao onu posljednju crvenu liniju kada bi mogao dobiti sankcije međunarodne zajednice.

Evidentno je da Rusija stoji iza ovakvih političkih agitovanja i da ne želi dobro Bosni i Hercegovini”, istakao je Mijatović.

Komentarisao je i rad Christiana Schmidta, visokog predstavnika u BiH navodeći da je javnost kritikovala njegovog prethodnika Valentina Inzka što je izražavao zabrinutost stanjem u BiH, ali kako kaže, evidentno je da će mnogi “kukati da se Inzko vrati”.

“Zaista ne mogu da razumijem i pokušao sam da razgovaram s pojedinim ljudima iz međunarodne zajednice o tome koja je uloga Christiana Schmidta. Otkad je došao ovdje, praktično nije ništa uradio i možda je to svima nama pokazatelj da se moramo uzdati ‘u se i u svoje kljuse’ i pokušati sami riješiti svoje probleme u BiH. Mislim da je jako bitno da u ovom turbulentnom periodu za stol sjednu ljudi iz oba entiteta koji smatraju da ovo nije normalno, a zapravo ih većina to smatra. I da spustimo retoriku i ostavimo Dodika i slične na jednoj strani i da se onda Schmidt bavi njime da li se priznaju ili ne, da li radi ili ne radi, a da normalni ljudi i politike u ovoj državi budu na drugoj strani”, naglasio je.

Osvrnuvši se na nedavne sastanke i razgovore bh. političkih zvaničnika i lidera međunarodne zajednice, Mijatović je mišljenja da su vrlo nejasne poruke kako SAD-a, pogotovo Evropske unije kada su u pitanju najbitnije stvari u BiH, a to su izmjene Ustava i Izbornog zakona.

“Naravno da ćemo mi u BiH imati svoje stavove po tim pitanjima, ali sam također vrlo jasno na jednom od sastanaka zamolio da ne stajemo ni na jednu stranu pogotovo onih koji želi dalju podjelu BiH po etničkom principu. To je nemoguće i mora biti jasno da je Dejtonski sporazum u tom trenutku bio neophodan da stane rat u BiH. Međutim, on je definitivno bio prolazni dokument i mi moramo u BiH pričati o stvaranju novih ustavnopravnih okvira i uslova po uzoru na evropske zemlje. Mi pretendujemo da budemo članica EU i niko ne traži ništa drugo osim jednakih prava za sve građane. Međutim, ono što čujemo od predstavnika međunarodne zajednice u vrlo čudnim tonovima, čak iz iste zemlje dvije različite priče. Jeste da nemaju ništa protiv kada je u pitanju dalja podjela BiH i u ovom trenutku za to nemaju dovoljno ruku i neće ni imati sve dok one političke snage koje doživljavaju BiH kao svoju državu i ustavnopravni okvir ne dovode u pitanje stoje na jednoj strani”, poručio je Mijatović gostujući u emisiji Novi dan na N1.

(N1)