Vojin Mijatović: Ako nastavi ovako, Stanivuković će poslati Dodika u političku penziju, a možda i na odsluženje zatvorske kazne !

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a, prokomentarisao je za TV N1 poteze Draška Stanivukovića, novog gradonačelnika Banjaluke.

– Po prvi puta nakon 20 godina postoji političar koji se uključio u bezrezervnu borbu protiv kriminala i korupcije, kojih ne fali u BiH, kazao je, te dodao da su ovi potezi izazvali pozitivne reakcije Banjalučana.

– Ono što je suština, mi iz politike mislimo da građani nisu svjesni svega onoga što se dešava, a grešimo. Ovakvi potezi će naići na sve veću podršku onim politikama i političarima koji se budu odlučili da hrabro uđu u rešavanje nagomilanih problema u BiH, a kriminal i korupcija je jedan od gorućih, kazao je Mijatović.

Pojasnio je šta cijeni kod Stanivukovića.

– Ideološki dva smo sveta različita, kada su u pitanju one stvari koje se odnose na odnos prema državi BiH i svim elementima koji čine tu državu. Međutim, trebamo biti realni i podvući nekoliko stvari. Prvo je da je Stanivuković jedini pobednik u poslednjih 20 godina jednog od tri režima u BiH. To nije ni PDP, nego Draško Stanivuković. Neosporna je činjenica je da je čovek koji je pre tri godine počeo svoju političku karijeru, 24/7 radi na prezentaciji svojih političkih ideja, non-stop je na terenu sa građanima u RS i to su ljudi nagradili birajući ga za gradonačelnika Banjaluke. Ako nastavi ovako, a sve su prilike da hoće, potpusno sam siguran da 2022. na Opštim izborima Draško Stanivuković će poslati Milorada Dodika u političku penziju i eventualno odslužanje zatvorske kazne, kazao je Mijatović.

Smatra da je BIH potrebno više ljudi koji imaju pristup kao Stanivuković.

– Puna borba za građane BiH, bez rezerve i bez kalkulisanja šta vi imate od toga, istakao je.

(Kliker.info-Oslobođenje)