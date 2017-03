Vlastimir Mijović tvrdi : Ako želi raditi na pomirenju Srba i Bošnjaka, Vučić treba da kultiviše Dodika

Na svakom stolu zna se gdje sjedi gazda. Ne mora da sjedi na čelu stola, ali tamo gdje on sjedi je čelo stola i taj naređuje. U Srbiji je uvijek bio, od Miloševića pa nadalje, čovjek koji je o svemu odlučivao. Milorad Dodik može završiti svoju karijeru za pet minuta. Međutim, Milorad Dodik takav potreban je Srbiji, koja onda širi priču o tome kako je jako spremna na poboljšanje odnosa i slično, istakao je u Dnevniku TV1 novinar i analitičar Vlastimir Mijović.

TV1: Je li dvodnevni boravak evropskog komesara Johanesa Hana u BiH dokaz da je EU shvatila ozbiljno probleme koje može proizvesti stanje u zemljama Zapadnog Balkana?

MIJOVIĆ: Prema mom mišljenju, EU je shvatila da ovdje više ne može da napravi nikakav ozbiljan posao, te da je njen ključni problem sama Unija i problemi Unije, ali po nekoj inerciji nastavljaju, rekao bih čak, da glume kontinentalnu velesilu, samim tim pokušavaj da nastave ono što su davno počeli u BiH, ali smatram da to više nema uvjerljivosti niti neke njihove vidljive želje da nešto naprave. EU je opterećena ogromnim vlastitim problemima i svako novo proširenje samo bi te probleme dalje uvećavalo.

TV1: Želite li reći da će EU dići ruke od Zapadnog Balkana?

MIJOVIĆ: EU je, prema mom mišljenju, digla ruke od Balkana, ali u strahu od svojih mogućih nasljednika koji bi stavili ruku na Balkan, oni pokušavaju neko vrijeme držati status quo. U tom cilju organziovana je i promenada u Sarajevu, nazvana pompezno Samit premijera Zapadnog Balkana, na kome se nije dogodilo ništa specijalno. Čak su se premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Isa Mustafa poslije toga usudili kazati da su očekivali više.

Vučić je rekao da je krajnje vrijeme da EU kaže neke preciznije datume u vezi sa mogućim ulaskom zemalja. Mustafa je kazao da nema nikakvog napretka u tim stalnim okupljanjima. Oni opet najavljuju da će se okupiti u Trstu, pa iduće godine u Engleskoj. Najavljuju neke autoputeve. Prvo, autoputevi neće riješiti probleme zemalja Zapadnog Balkana. Drugo, Vučić je rekao da su prije tri godine najavili autoput Niš – Priština – Drač, od kojeg se nije stvorio nijedan kilometar. S druge strane, ne dopušta se zemljama Balkana, niti one za sada imaju kapacitet da same međusobnim dogovorim pokušavaju da unapređuju te odnose.

TV1: Ko ne dopušta?

MIJOVIĆ: Velike sile. Prema mom dubokom uvjerenju i onome što znam, mi smo taoci velikih sila, koje se ovdje smjenjuju od 1878. uključujući i prethodni period kada je tadašnja najveća sila Turska vladala ovim područjem. Mi nikada nismo bili samostalni, nikada nismo mogli donositi samostalne odluke.

Mislim da bi i danas, čak i BiH mogla mnogo toga više da uradi kada bi se dopustilo ono što stalno govore: “Sami se dogovorite, mi ćemo to prihvatiti”. Ne dopuštaju oni da se mi sami dogovorimo, odnosno ono što bi trebalo da dogovorimo, to prethodno moraju oni da aminuju i da bude po ukusu velikih sila.

TV1: Kada govorite o velikim silama, kako vidite politiku Rusije i Turske? Ima li istine u tvrdnjama da ove dvije zemlje zajedno rade protiv EU na Zapadnom Balkanu?

MIJOVIĆ: Za gubitak uvjerljivosti i pozicija na Zapadnom Balkanu EU nisu krive Rusija i Turska. One su samo vidjele da prostor ostaje prazan, da je Brisel nedovoljno snažan, a rekao bih i nedovoljno zainteresovan za ovo područje. Sada oni pokušavaju ovdje da nametnu neke svoje interese. Kažem da EU ovdje nije napravila ništa, ali da Rusija i Turska mogu napraviti još manje. Ovi barem nisu pravili velike belaje, kako mi to ovdje kažemo. Plašim se da bi veći uticaj Rusije i Turske ovdje mogao da napravi niz novih problema. Siguran sam da te dvije zemlje svojim uticajem ne bi poboljšale situaciju na Zapadnom Balkanu.

Zabrinut sam, ukoliko se one tome ovdje više posvete, da će njiova politika biti da prave još veće probleme, pogotovo Rusija koja je spremna i vojno da se angažuje, te koja ovdje, a posebno na teritoriji Srbije ima neke svoje poligone, koji za sada imaju pitome nazive, a koji u roku od 24 sata mogu da postanu ubojite baze, potom, sve ono što se dešavalo sa Crnom Gorom i pokušajem državnom udara. Vidjeli smo da je Rusija jako zagrijana da ovdje napravi jedan dar-mar. Dakle, ne da pokuša politički djelovati, nego da pokuša napraviti prevrate u određenim državama.

Prijateljstvo između Rusije i Turske ima dugu istoriju. To je istorija neprijateljstava. Za dvije godine koliko oni imaju solidne odnose, koji se prema izjavama zvaničnika poboljšavaju, oni sigurno nisu postali iskreni i dobri partneri koji bi mogli, recimo, na Balkanu zajednički da djeluju. Na primjer da Turska u Sarajevu pokušava da izvuče neku dobru volju, Rusija u Beogradu i slično. To ne. Mislim da bi ove dvije države isključivo igrale na kartu svojih dobitaka, posebno Rusija kojoj je zbog loše unutrašnje situacije potreban uspijeh vani. Stiga je Putin posljednje dvije godine usmjeren isključivo na velike spoljnopolitičke inicijative u kojima ne preza ni od sile, nezakonitog ponašanja…

TV1: Da li zaista Milorad Dodik uživa podršku zvanične Moskve i da li je to na izvjestan način obračun i sa Aleksandrom Vučićem, a preko Milorada Dodika?

MIJOVIĆ: Znam da Moskva stoji iza velikosrpske politike, mnogo toga govori o tome. Milorad Dodik kao ličnost je tu apsolutno nevažan. Bilo ko da je na čelu RS, on bi uživao podršku i Beograda i Moskve. Moskva je i 1990. i tokom rata bila na strani Srbije, srpskih paravojnih snaga u BiH, tako da su ostali na istim pozicijama. Milorad Dodik pokušava svojim pričama kod svoje publike stvoriti uvjerenje da je on taj koji je otvorio vrata Moskve.

TV1: Da li Rusija podržava istupe Milorada Dodika koji nerijetko govori o otcjepljenju RS, o nemogućoj BiH?

MIJOVIĆ: Kada sračunamo sve kako se zvanična Rusija ponaša, ona je zaštitnik i sponzor takve separatističke politike RS i velikosrpske politike koja se i dalje vodi iz Beograda. To je njihov strateški interes, strateško savezništvo, koje oni sada pokušavaju nekako da održe, nakon što su dobili konkurenciju u EU.

TV1: Šta će prevagnuti? Ko će “pobijediti”?

MIJOVIĆ: Prema mom mišljenju, šanse da odlučujuće ovdje utiču na budućnost i na političku geografiju nemaju ni EU ni Rusija, pa ni Turska koja to pokušava. Jedno vrijeme ovo područje može biti i zapušteno kao što je sada. Međutim, jedina uistinu velika sila, a to su Sjedinjene Američke Države je ta koja može za dva dana učiniti ono što oni pokušavaju učiniti po godinu ili dvije godine.

Ukoliko bi ovdje prevagnuo, recimo, ruski interes, mislim da bi se to moglo dogoditi samo uz aminovanje SAD-a. Ukoliko one budu protiv toga, to ni u kojem slučaju ne može proći. Ključna koplja se lome oko Srbije koja je u ovome što je ostalo do nekadašnje Jugoslavije najjača zemlja, zemlja sa najviše stanovnika, sa najvišim BDP-om, sa najatraktivnijom prvredom. Oni pokušavaju da stvore jednog lidera koji će da ordinira u tom području Zapadnog Balkana u njihovu korist.

Međutim, ne treba zaboraviti ni činjenicu da su najveći američki prijatelji na ovom području Albanci. To je Albanija, Kosovo, dio Makedonije u kojem žive Albanci. Amerika je ta koja protežira stvaranje jedne velike albanske države, jer nema teorije da za 20 ili 30 godina imamo i Kosovo i Albaniju i ovakvo stanje u Makedoniji. Sve će to jednom biti velika albanska država. Šta će biti sa ostatkom Makedonije, ne znam…

TV1: Hoće li se to tad preliti i na BiH, pa će doći do teritorijalnih promjena BiH, otcjepljenja RS, trećeg entiteta?

MIJOVIĆ: Sve se to uz nas vezuje. Već godinama sam uvjeren, ukoliko Srbija izgubi cijelu teritoriju Kosova, da će to biti kompenzirano RS koja bi mogla da pripadne Srbiji. Postoji, doduše, i neka druga varijanta da se Kosovo podijeli, tako da jedan dio pripadne Srbiji. To bi možda moglo da zaustavi takav rasplet. Međutim, kada će doći do njega, ne znamo. Kako Ivanić kaže, možda će se za 20 godina RS otcijepiti. No, jedno je sigurno, oni žele da se RS otcijepi.

TV1: Kada imamo ovakav ambijent, političku situaciju, velike zemlje, velike igrače, kako onda graditi dobre odnose između, recimo, Srbije i BiH, a svi se slažemo da treba graditi dobre odnose između ove dvije države?

MIJOVIĆ: Jako je širok dijapazon termina. Svi se slažemo da treba graditi dobre odnose. Slažemo se. Ali ja mislim da ne postoje uslovi u dugom vremenskom roku da se oni počnu graditi. Nekad je bolje ništa ne raditi, nego lagati, nego se zalijetati, nego ljudima davati lažna obećanja i gajiti lažne nade. U tome je velemajstor Aleksandar Vučić. Čovjek misli da jedini ima mozga i priča stvari koje ni malouman čovjek ne može da prihvati.

On stalno govori kako Srbija ne pravi nikakve probleme, kako je Srbija spremna da pruži ruku svima, a onda poslije toga hladno kaže da Dodiku nikada ništa neće reći kritički. Danas je u intervjuu Avazu kazao “Mi smo se davno dogovorili da ja o njemu niša ne govorim”. Pa izvinite, gospodine Vučiću, ima nas koji znamo sabrati dva i dva! Vučić stalo iznosti tezu koja je pomalo zavela javnost, pa ljudi neće da razmišljaju. Vučić kaže da ne pričamo stalno o prošlosti. Loši odnosi Bošnjaka i Srba nisu samo proizvod prošlosti. Prošlost je ogromno breme. Ključni problem je sadašnjost i budućnost. Odnosi Sarajeva i Beograda nisu dobri, zato što Beograd neće konstruktivno da utiče na Milorada Dodika, odnosno na srpski separatizam u BiH. Na to se misli kada se kaže da Beograd treba da djeluje konstruktivno, ali oni to neće.

TV1: Neće ili ne može?

MIJOVIĆ: Neće. Oni mogu Dodika skloniti, dok nas dvojica završimo razgovor. Na svakom stolu zna se gdje sjedi gazda. Ne mora da sjedi na čelu stola, ali tamo gdje on sjedi je čelo stola i taj naređuje. U Srbiji je uvijek bio, od Miloševića pa nadalje, čovjek koji je o svemu odlučivao. Milorad Dodik može završiti svoju karijeru za pet minuta.

Međutim, Milorad Dodik takav potreban je Srbiji, koja onda širi priču o tome kako je jako spremna na poboljšanje odnosa i slično, ali što se tiče Dodika – nemojte ga dirati, mi nismo za separatizam u BiH, a onda pošalje ministre 9. januara na proslavu Dana RS. Onda i to – mi smo raskrstili sa prošlošću Srbije koja je ružna, ali nemojte da to pravo verificiramo, pa onda pošalju ministre da odaju pomen na dan smrti Slobodana Miloševića.

Ne ide to jedno sa drugim. Malo se više respekta prema javnosti mora pokazati. Vučić u tome jako pretjeruje glumeći nekog goluba. Svi zreli ljudi vide da izbjegava ključnu temu. Ako zaista hoće da sarađuje i da radi na pomiranju Srba i Bošnjaka, onda treba da kultiviše Milorada Dodika.

(Kliker.info-Vijesti)