Vladimir Putin u Dumi : Zapad je započeo rat, a mi ga silom zaustavljamo

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoj dugo najavljivani veliki govor zastupnicima saveznog parlamenta, istaknutim javim djelatnicima i čelnicima vjerskih organizacija, u trajanju od gotovo 1 sat i 50 minuta – što je vjerojatno njegov najduži govor ikada. Oko jedne trećine govora bilo je usmjereno na vanjske poslove, a oko dvije trećine na one unutarnje.

Oni koji su Putinov govor najavljivali i iščekivali kroz dvije krajnosti – bilo da će Putin objaviti rat Zapadu, zapovjediti punu mobilizaciju i dati ultimatum Kijevu, bilo da će objaviti poraz Rusije i njeno pokoravanje združenom Zapadu s ciljem osiguranja ruske egzistencije pod zapadnim uvjetima – ostat će razočarani. Niti jedno niti drugo, naravno, nije se dogodilo.

Ali dogodilo se ono da je ruski čelnik i „urbi et orbi“ (i gradu i svijetu) sada jasno, službeno potvrdio ono što je već odavno bilo poznato: Rusija i Zapad i konačno su dosegnuli onu točku koja znači potpuni raskid njihovih međusobnih odnosa, i da će Rusija nastaviti svoj rat u Ukrajini do ostvarenja svojih ciljeva, jer je on za nju egzistencijalan u doslovnom smislu te riječi.

Za analizu Putinovog govora trebat će vrijeme i njega će sigurno idućih dana proučavati ekspertne zajednice diljem svijeta – prije svega na Zapadu, pa zato sada donosimo samo najvažnije izjave ruskog predsjednika, bez komentiranja njihovog neposrednog ili posrednog značenja, prikrivenog konteksta kojeg treba „čitati između redova“ i sl.

Evo što je danas kazao ruski predsjednik:

Rusija je od Zapada, kao odgovor na želju za mirom – dobila agresiju. Zapadne zemlje su te koje su započele rat, a mi ga silom zaustavljamo.

“Oni koji su planirali novi napad na Donjeck, Donbas, Lugansk jasno su shvatili da je sljedeći cilj udar na Krim i Sevastopolj. I mi smo to znali i razumjeli. A sada se o takvim dalekosežnim planovima otvoreno govori i u Kijevu.

“Štitimo živote ljudi u vlastitom domu.”

Odgovornost za poticanje ukrajinskog sukoba, za eskalaciju, za povećanje broja njegovih žrtava u potpunosti leži na zapadnim elitama, kazao je Putin dalje.

“Odgovornost za poticanje ukrajinskog sukoba, za eskalaciju, za povećanje broja njegovih žrtava u potpunosti leži na zapadnim elitama. I, naravno, na današnjem kijevskom režimu, za koji je ukrajinski narod stranac. Ukrajinski režim danas ne služi nacionalnim interesima, već interesima trećih zemalja. Zapad koristi Ukrajinu kao ovna za udaranje protiv Rusije i kao poligon. Neću se zadržavati na pokušajima Zapada da preokrene tijek neprijateljstava, ali jedna okolnost treba biti jasna svima – što više zapadnih sustava dugog dometa dođe u Ukrajinu, to ćemo dalje biti prisiljeni odgurnuti prijetnju od naše granice. To je prirodno!”

“A ljudi (Ukrajinci), nitko nije razmišljao o njima, nego su ih pripremali za klanje i na kraju pretvorili u potrošnu robu”, rekao je ruski čelnik.

Rusija ne prihvaća podjelu na „civilizirane zemlje“ i ostale

Stav Rusije je da ne može biti podjele na “civilizirane zemlje” i sve ostale, negiramo bilo kakvu isključivost – kazao je Putin.

Nitko nema toliko vojnih baza kao Amerika – cijeli je planet prepun njih, podsjetio je i dodao kako je kao rezultat vojnih kampanja Sjedinjenih Država oko milijun ljudi je umrlo, a više od 30 milijuna je postalo izbjeglicama.

“Nitko na svijetu ovo neće zaboraviti” – naglasio je.

Zapadne elite postale su simbol totalne neprincipijelne laži – kazao je dalje.

“Imamo ogromnu odgovornost zaštititi ljude naših povijesnih zemalja. Kako bismo osigurali sigurnost naše zemlje od prijetnje koja je došla od neonacističkog režima koji se razvio u Ukrajini nakon državnog udara 2014., odlučeno je provesti posebnu vojnu operaciju. Počevši od 2014. Donbass se borio, branio pravo da živi na svojoj zemlji da govori svojim materinjim jezikom i nije odustao od svega u uvjetima blokade i stalnog granatiranja kijevskog režima. Vjerovao je i očekivao da će mu Rusija priteći u pomoć.

U međuvremenu…mi smo učinili sve što je bilo moguće…da se ovaj problem riješi mirnim putem. …A iza naših leđa spremao se potpuno drugačiji scenarij zapadnih vladara. Njihova uvjeravanja o želji za mirom u Donbasu pokazala su se, kako sada vidimo, okrutnom laži. Stalno su se bavili šikaniranjem, zatvarajući oči na politička ubojstva, na represije kijevskog režima protiv nepoželjnih ljudi, na ismijavanje vjernika, na ukrajinske neonaciste, na terorističke akcije u Donbasu. U zapadnim akademijama i školama obučavani su časnici nacionalističkih bataljuna i opskrbljivano oružjem“ – oštar je bio ruski vođa.

„Sjećamo se i pokušaja kijevskog režima da se domogne nuklearnog oružja… Sjedinjene Države i NATO ubrzano su rasporedili svoje vojne baze, tajne biolaboratorije, u blizini granica naše zemlje, ovladali su pozornicom budućih vojnih operacija…, pripremili Ukrajinu, koju su oni porobili, za veliki rat… Priznaju to javno, otvoreno, tobože se ponose, uživaju u svojoj izdaji, nazivajući i sporazume iz Minska i normandijski format diplomatskim performansom, blefom. Ispada da se cijelo vrijeme dok je gorio Donbas, dok se prolijevala krv, dok je Rusija iskreno, želim to naglasiti, iskreno težila mirnom rješenju, oni su se igrali životima ljudi.”

“Pojmovi časti, povjerenja, pristojnosti nisu za njih“.

Zapad izdvojio 150 milijardi dolara za rat, a 65 milijardi dolara za borbu protiv siromaštva

Cilj Zapada je neograničena vlast, kazao je Putin

“Takozvani Zapad je već potrošio više od 150 milijardi dolara u proteklom desetljeću na pomaganje i naoružavanje kijevskog režima,” naglasio je Putin i dodao da se protok novca za to ne smanjuje

Za usporedbu, naveo je brojku izdvojenu za borbu protiv siromaštva – 65 milijardi dolara.

O Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji

Nedavna konferencija u Münchenu, na kojoj su bile beskonačne optužbe na račun Rusije, služila je samo da bi se zaboravilo što je takozvani Zapad učinio posljednjih desetljeća – kazao je Putin.

“Pustili su duha iz boce, bacili cijele regije u kaos. Prema procjenama, kao rezultat ratova – želim vam skrenuti pozornost na ovo, nismo mi došli do ovih brojki, sami Amerikanci ih daju – kao rezultat ratova koje su Sjedinjene Države pokrenule nakon 2001., gotovo 900.000 ljudi je umrlo, a više od 38 milijuna je postalo izbjeglicama”. “Trilijuni dolara su u igri i mogućnost da se nastavi pljačkati sve, skrivajući se iza riječi demokracije i slobode” – dodao je.

Rusija je bila otvorena i iskreno spremna na konstruktivni dijalog sa Zapadom. Međutim, kao odgovor je od svojih partnera dobila samo nejasno licemjerje – kazao je dalje.

“Rekli smo, inzistirali da cijeli svijet treba nedjeljivi sigurnosni sustav jednak za sve države,” kazao je ruski vođa, naglasivši kako Rusija dugi niz godina nudi zapadnim partnerima da zajedno rade na realizaciji ove ideje ali da je odgovor je bio „nejasan i licemjeran“.

Projekt “Ukrajina nije Rusija” izmišljen je u 19. stoljeću

Projekt “protiv Rusije” dio je revanšističke politike Zapada. Postoji samo jedna ideja – preko posrednika zapaliti rat u Europi – kazao je. Ukrajina je umjetni projekt, osmišljen još u 19. stoljeću s ciljem sloma povijesne Rusije – kazao je i dodao da su projekt Ukrajina pokrenule tajne službe Carske Njemačke i Austro-Ugarske uoči Prvog svjetskog rata.

Godine 2014. Zapad je predao nacistima vlast u Ukrajini, baš kao što su SAD i Britanija efektivno doveli Adolfa Hitlera na vlast u Njemačkoj 1933. godine , rekao je Putin.

O nacionalnim izdajicama: Neka vam ostane na savjesti

“Nikada nećemo postati poput Kijeva i zapadnih elita, nećemo se obračunavati s onima koji su napravili korak u stranu i povukli se iz svoje domovine. Neka im to ostane na savjesti. Glavno je da su im građani dali moralnu ocjenu. Ponosni smo što je naš multinacionalni narod zauzeo načelan stav o SVO-u i podržao naše akcije za zaštitu Donbasa,” kazao je Putin.

Naglasio je kako će svi koji su krenuli putem izravne izdaje, čineći teroristička i druga kaznena djela protiv sigurnosti društva, teritorijalne cjelovitosti zemlje, odgovarati po zakonu.

Rusiju je nemoguće poraziti na bojnom polju

“Pogledajte što rade svojim narodima! Uništavanje obiteljskog kulturnog i nacionalnog identiteta, izopačenost, maltretiranje djece – sve do pedofilije proglašavaju normom, normom njihova života. Svećenici, su prisiljeni blagoslivljati istospolne brakove. Neka je Bog s njima! Neka rade što hoće… Ono što želim reći ovdje je: odrasli imaju pravo živjeti kako žele, mi smo to u Rusiji uvijek tretirali, nitko se ne miješa u privatni život i mi to nećemo raditi. …“(Zapadne) Elite su poludjele. Ali to je njihov problem. Dužni smo zaštititi našu djecu od degradacije i degeneracije i mi ćemo to učiniti“ – kazao je ruski predsjednik,

Slika Zapada kao “sigurne luke” pokazala se lažnom

Sve priče o Zapadu kao “sigurnoj luci” za biznis pokazale su se lažnima. Prisjetio se kako se sve to dogodilo kada su ruski biznismeni pohrlili na Zapad.

“Naravno, kapital je tamo počeo teći. Nažalost, umjesto širenja proizvodnje i otvaranja radnih mjesta ovdje u Rusiji, kapital se počeo trošiti na jahte i luksuzne nekretnine. … A gdje je bogatstvo, tu su i djeca, njihova budućnost. Staza je bila vrlo teška. Nedavni događaji uvjerljivo su pokazali da se slika Zapada kao sigurnog utočišta pokazala lažnom,” kazao je Putin.

Oduzimana su čak i legalno zarađena sredstva, nastavio je.

“Dodat ću vrlo jednostavnu, ali važnu stvar. Nitko od običnih građana nije žalio one koji su izgubili kapital u stranim bankama. Nije žalio za onima koji su izgubili svoje jahte i palače. A u razgovorima u kuhinji ljudi su se vjerojatno sjetili i privatizacije 90-ih i demonstrativnog luksuza novih elita,” – kazao je Putin, dodavši kako „svatko ima izbor“.

Ruska ekonomija bila je okrenuta Zapadu i postala izvor sirovina

U Rusiji se tako dogodilo da se ekonomija orijentirala na Zapad i postala prije svega izvor sirovina.

U govoru o prijelazu s planskog sustava na tržišnu ekonomiju u zemlji, Putin je podsjetio da je “privatno vlasništvo postalo temelj nove ruske tržišne ekonomije”.

“Ideja je zapadnjačka -” ovdje su bili deseci savjetnika. Činilo se ispravnim kopirati, ali pokazalo se da se gospodarstvo orijentiralo na Zapad, postalo je prije svega izvor sirovina. Posao je imao za cilj izvlačenje brze i lake zarade, prodaju resursa – metala, drva, a malo tko je razmišljao o tome treba li dugoročno ulagati. Bile su potrebne godine da se razbije ovaj sustav.”

Strateški zadatak je dovesti rusko gospodarstvo do novih granica

“Smisao našeg rada nije prilagođavanje trenutačnim uvjetima. Strateški zadatak je dovesti naše gospodarstvo do novih granica. Sada se sve mijenja, i to vrlo, vrlo brzo. Ovo nije samo vrijeme izazova, već i prilika. A naš budući život ovisi o tome kako ih provodimo. Potrebno je otkloniti sve međuresorne proturječnosti, formalnosti, uvrede, propuste, ostale gluposti! Sve za uzrok, sve za rezultat!”

Zapad je protiv Rusije postavio ne samo vojni, informacijski, nego i ekonomski front, ali ništa nije postigao i nigdje neće postići –kazao je dalje. Štoviše, inicijatori sankcija sami sebe kažnjavaju.

“Provocirali su povećanje cijena, gubitak radnih mjesta, zatvaranje tvornica i energetsku krizu u svojim zemljama. A svojim građanima govore da su za sve krivi Rusi.”

Okretanje Aziji i Jugu

Rusija će graditi nove logističke koridore, razvijati unutarnje rute i izlaze u Aziju, rekao je dalje Putin.

Država će posebnu pozornost posvetiti međunarodnom koridoru Sjever-Jug, Transsibirskoj željeznici, Sjevernom morskom putu i razvoju Sibira. Sljedeće godine najmanje 85 posto državnih prometnica cesta i najmanje polovica regionalnih bit će dovedeno u standardno stanje.

O izborima u Rusiji

Izbori za lokalne i regionalne vlasti te predsjednički izbori održat će se u strogom skladu sa zakonom, uz poštivanje svih demokratskih procedura – naglasio je Putin.

“Svi se moramo ujediniti, koordinirati naše napore, naše dužnosti i naša prava za jedno povijesno vrhovno pravo – biti snažni.” – kazao je Putin, citirajući izvjesnu rusku povijesnu osobu.

Zadatak domaćoj obrambenoj industriji

Jedan od glavnih zadataka s kojima se suočava domaći vojno-industrijski kompleks je pokretanje masovne proizvodnje novog oružja na vlastitoj, ruskoj znanstvenoj bazi, kazao je Putin i podsjetio na plan razvoja Oružanih snaga Ruske Federacije. Dodao je da bi se trebao temeljiti na stvarnom borbenom iskustvu.

Razina opremljenosti snaga nuklearnog odvraćanja u Rusiji je 91,3%. Takvu razinu potrebno je postići u svim područjima Oružanih snaga RF, naglasio je.

Uvest ćemo najnaprednija dostignuća, imamo ih i znatno su superiornija od inozemnih kolega – konstatirao je. Također je dodao kako još nisu riješena sva pitanja s opskrbom vojnog osoblja.

Rusija suspendira sudjelovanje u START-u

Sjedinjene Države, preko NATO-a, daju Moskvi ultimatum o Novom START sporazumu, kazao je Putin. Washington zahtijeva ispunjenje svih točaka, dok se on sam planira “ponašati kako želi”.

Prije nego se vratimo na raspravu o START-u, moramo razumjeti kako objasniti nuklearne arsenale Francuske i Britanije, objasnio je.

Napomenuo je da “ljudi na Zapadu nisu nimalo glupi”, ono koji žele nanijeti strateški poraz Rusiji i žele posjetiti naše vojne objekte s inspekcijom.

Washington razmišlja o novom testiranju nuklearnog oružja, takve informacije već postoje, kazao je dalje.

Prema Putinovim riječima, Ministarstvo obrane i Rosatom trebali bi biti spremni testirati rusko nuklearno oružje ukoliko to prije učine Sjedinjene Države.

ZAKLJUČAK:

S ovim bih završio ovaj pregled. Jasno je da su ove Putinove riječi podjednako usmjerene i na rusku javnost – od koje se očekuje potpuna konsolidacija potpori državnoj vlasti (a to se već dogodilo i prije Putinovog govora i oko toga ne bi smjelo biti iluzije), i na onu svjetsku – prije svega zapadnu odnosno zapadne elite koje i donose ključne odluke.

Također treba naglasiti kako danas poslijepodne u Moskvu stiže i prvi kineski diplomat, član Politbiroa kineske Komunističke partije zadužen za diplomaciju – Wang Yi (donedavni ministar vanjskih poslova). On bi se, prema najavama, mogao susresti i s Vladimirom Putinom. Već 24. februara očekuje se prvo javno obraćanje po pitanju ukrajinskog rata i kineskog vođe Xi Jinpinga i predstavljanje kineskog mirovnog plana za Ukrajinu. Koliko ja imam saznanja – polazit će od „tradicionalne kineske mudrosti“ i sadržavati klauzule o poštivanju suvereniteta i cjelovitosti država (što može odgovarati Kijevu), kao i one o osiguranju strateške sigurnosti za sve (što će odgovarati Moskvi).

O stavu Kine će puno toga ovisiti – prije svega razvoj budućih rusko-kineskih odnosa ali i budući izgled svijeta koji više nikada neće biti onakav kakav je bio prije ruske invazije na Ukrajinu – što priznaje i sam Zapad.

Također, večeras ćemo sa zanimanjem iščekivati i govor američkog predsjednika Joe Bidena u Poljskoj. Pri tom ne treba imati iluzije da Biden i njegovi savjetnici nisu pozorno slušali maloprije završeni govor ruskog predsjednika.

Slijede nam odlučujuće sedmice , možda i dani – nakon kojih će se moći postaviti barem približno točna dijagnoza u kojem će se smjeru kretati naš svijet.

(Geopolitika)