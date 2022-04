Vladimir Putin: Sankcije Rusiji nisu dale rezultat, pogodile su SAD i Zapad

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da uvođenje niza zapadnih sankcija Rusiji, zbog njene invazije na Ukrajinu, nije imalo željeni efekat.

Putin je rekao da je Zapad “očekivao da će brzo poremetiti finansijsko-ekonomsku situaciju (u Rusiji), izazvati paniku na tržištima, kolaps bankarskog sistema i nestašice u prodavnicama” i dodao da je ta strategija “propala”, prenijela je Beta, pozivajući se na AP.

Tokom online razgovora sa najvišim ruskim ekonomskim zvaničnicima, Putin je kazao da je Rusija “izdržala pritisak bez presedana”, navodeći da je rublja ojačala i da je zemlja zabilježila rekordan trgovinski suficit od 58 milijardi dolara u prvom kvartalu ove godine.

Rast cijena od 17,5 posto

On je naveo da su sankcije imale negativan efekat na SAD i njegove evropske saveznike i da su u tim zemljama dovele do ubrzanog rasta inflacije i do pada životnog standarda.

Putin je priznao da je u Rusiji došlo do naglog rasta maloprodajnih cijena, rekavši da su porasle 17,5 posto u prethodnih 12 mjeseci.

(Kliker.info-AJB)