Vladika Grigorije : Ne treba graditi toliko crkvi, dok su nam bolnice i škole zapuštene

Više puta sam rekao da ne treba graditi toliko crkava, jer imamo bolnice u kojima nema peškira, nema papira, gdje je sve zapušteno, teško je gledati sve to, jer i to je na neki način odraz naše Crkve, rekao je vladika zahumsko-hercegovački Grigorije u intervjuu za TV Hram.

Vladika je dodao da ni škola nije onakva kakva želimo da bude, kao i da mu je važno koju muziku građani slušaju.

– Više puta sam rekao da ne treba graditi toliko crkava, jer imamo bolnice u kojima nema peškira, nema papira, gde je sve zapušteno, teško je gledati sve to, jer i to je na neki način odraz naše Crkve. Ni škola nije onakva kakva želimo da bude. Veoma mi je važno kakva se muzika sluša, kako se ljudi odnose jedni prema drugima. Mnogima se to ne sviđa i misle da samo želim da se pravim važan, ali mislim da je to moja služba. Naravno da volim i da mene drugi opomenu, da kažu. I mnogi to uzimaju sebi sa pravo, svašta mi zamjeraju, ali se ne ljutim – rekao je vladika i dodao da naročito voli srdačan odnos koji ima sa ljudima.

-Ponekad i u poljupcima preterujemo. Hrišćani su se oduvijek cjelivali, mi imamo te pozdrave poljupcima, ali i tu treba naći neku mjeru, ne treba pretjerivati – rekao je vladika Grigorije, prenosi Slobodna Bosna.

– Što kaže moja majka: “Ubi me ovaj narod što me ljubi u crkvi”. Radi se o tome da ipak treba da volimo jedni druge , ali da to nikada ne bude neiskreno – rekao je vladika.

On je otvoreno pričao i o mnogim privatnim temama. Rekao je i da će uprkos brojnim kritikama nastaviti da često nosi farmerke i oblači se kao civil da će i dalje igrati fudbal, obrazlažući to time da se ne plaši razlikovanja.

– Prijatno me iznenađuje to što je nekim ljudima svejedno kako sam obučen, ali ima i onih koji me stalno kritikuju. Za taj veseli sport mi stalno prigovaraju, što idem na terene da igram. Nije nesvjesno to što nosim farmerke i što sam često u civilu. Ispada da sam ja samim tim što sam sveštenik svetiji od onih koji nisu sveštenici, a to je velika obmana i laž – poručio je vladika.

(Kliker.info-BP)