Vladarica iz sjene : Nova prva dama Francuske svome mužu upada na sastanke, piše mu govore i daje savjete !

Nakon što je većina Francuza odahnula jer je nakon neizvjesne i na trenutke agresivne političke borbe na čelo države stao liberalni, mladi eurofil Emmanuel Macron, nacionalni dijalog i društvene mreže preplavile su šale na račun vjerojatno najneobičnije ljubavne veze europske visoke politike – one između novoizabranog francuskog predsjednika i njegove 24 godina starije supruge Brigitte.

Među novijim skečevima koji mi šalju moji francuski prijatelji je i onaj koji prikazuje atraktivnu plavušu u šetnji s bebom na plaži: Prvi odmor para Macron u Saint Tropezu, stoji u naslovu. Ni najpoznatiji satirični magazin u zemlji Charlie Hebdo nije propustio priliku da se našali na temu razlike u godinama najpoznatijeg francuskog para.

Stalni posao prve dame

No, osim nesvakidašnje generacijske razlike, s Brigitte Trogneux Francuzi dobivaju posve nov tip prve dame koja bi mogla imati velik utjecaj u načinu na koji njezin suprug vodi državu. Kada je obavljao svoju prvu političku funkciju, onu ministra ekonomije u vladi Françoisa Hollandea, Brigitte je ostavila svoj posao profesorice u jednoj uglednoj srednjoj školi u Parizu upravo kako bi se i sama posvetila političkoj karijeri svoga supruga. Nerijetko je viđana na sastancima uz svoga supruga, uzimajući bilješke i dajući mu savjete, katkad postavljajući pitanja okupljenima. Na kritike zbog upletanja u državne poslove nije se obazirala.

Macronovi niti tijekom kampanje nisu skrivali da će kao prva dama Brigitte Trog­neux zauzeti aktivnu ulogu u Elizejskoj palači. Macron je čak najavio da će njegova supruga imati stalni, iako neplaćeni posao. S obzirom na njezinu raniju karijeru profesorice, za očekivati je da će se osobito zauzeti za pitanja obrazovanja.

Francuske prve dame i dosad su nerijetko zauzimale naslovnice francuskog tiska – poput glamurozne pjevačice i modela Carle Bruni i povrijeđenih bivših partnerica Françoisa Hollandea. No, dosad nijedna prva dama Francuske u tolikoj mjeri nije oblikovala novog šefa države kao što je to učinila Brigitte Trogneux.

Emmanuel Macron

Oni koji su bliski paru, tvrde da od njegove petnaeste godine ima ulogu Macronove mentorice, stoga ne čudi da ga je aktivno savjetovala pri kampanji, pisala njegove govore i slagala mu raspored. Scena jednog dokumentarnog filma TV mreže France3 prikazuje Macrona kako se priprema za jedan od svojih najvažnijih govora. U jednom trenutku Brigitte ga prekida i ustaje iz svoje fotelje: “Tvoj glas pada u trenutku kada kažeš ‘za’. Podigni glas kako bismo znali o čemu govoriš!”, savjetuje ga.

Roditeljska prijetnja

Bivši učenici jezuitske škole La Providence u sjevernofrancuskom gradu Amiensu i danas se sjećaju profesorice francuske literature i latinskog. Kako bi je i mogli zaboraviti – sa svojim svjetloplavim uvojcima, u kožnim hlačama i cipelama visokih potpetica upadala je u oči među svojim konzervativnim provincijskim kolegicama.

Brigitte dolazi iz ugledne lokalne obitelji vlasnika tvornice čokolade u Amiensu koji su stekli lokalnu slavu svojim slasnim macaronima.

Bila je najmlađa od šestero djece, s braćom i sestrama čak dva desetljeća starijima od nje. Udala se vrlo mlada, s nepunih dvadeset godina, za bankara Andréa Louisa Auzièrea. Početkom devedesetih, u danima kada je počela ova neobična ljubavna saga, Brigitte, koja je tada nosila prezime tadašnjeg supruga Auzière, imala je troje djece tinejdžerske dobi od kojih je jedna kći išla u razred s Emmanuelom. Upravo je ona majku upoznala sa svojim “pametnim, nadarenim” prijateljem iz razreda. Učenik Macron, koji je bio bliži sa svojim profesorima nego s učenicima, uskoro je postao blizak svojoj omiljenoj profesorici, izvan nastave pripremajući se za njene kazališne komade. Postalo je jasno da je dječak zaljub­ljen u svoju profesoricu, no malo tko je bio spreman za ono što je slijedilo.

Brigitte Trogneux i kćer Tiphaine Auzière

Njihovo poznanstvo preraslo je u romansu i dječakovi roditelji zaprijetili su Brigitte da se kloni njihova sina dok ga ne prođe zaljub­ljenost, na što je ona odgovorila: “Ne mogu vam ništa obećati”. Sina su potom poslali u Pariz kako bi ga odmaknuli od Brigitte, no prije odlaska on joj je obećao da će je kad-tad oženiti. Tako je i bilo – veza na daljinu, temeljena na svakodnevnim telefonskim razgovorima, ne samo da je preživjela nego se Brigitte 2006. razvela od supruga i već iduće godine postala gospođa Macron. Kako je jednom prilikom rekla: “Ja kada nešto odlučim, to i napravim”.

Amiens je bio šokiran – Macronovi roditelji dugo nisu mogli preboljeti sinovu vezu sa 24 godine starijom majkom troje djece, optužujući je da mu oduzima njegovo pravo na normalan život i vlastitu djecu. Kao rezultat, Emmanuel Macron postao je bliži s njezinom obitelji. Kada je par 2007. odlučio ozakoniti svoju vezu, tada 29-godišnji Macron ruku svoje supruge zatražio je upravo od njene djece. Danas je blizak i sa sedmero unučadi svoje supruge koji ga zovu engleskom inačicom riječi tata, “daddy”. Neki od njih viđeni su na pozornici nakon proglašenja njegove izborne pobjede prošle nedjelje.

I prije nego što je službeno postala prva dama Francuske (inauguracija Emmanuela Macrona je danas), Brigitte Trogneux zauzela je ulogu nove heroine za sve žene u godinama. 64-godišnja Francuskinja ne skriva svoje godine, već ih, čini se, slavi – prije nekoliko mjeseci njena fotografija u kupaćem kostimu osvanula je na naslovnici popularnog časopisa Paris Match.

Kabinet žena

Katkad se i šali na svoj račun: “Emmanuel mora biti izabran za predsjednika ove godine, jer zamislite kako ću izgledati za pet godina!”, nedavno je rekla. Le Monde ju opisuje kao “jednostavnu, efikasnu, empatičnu, nepretencioznu i neformalnu”. Njeni poznanici tvrde da je topla karaktera, uvijek nasmijana i dobre volje. “Nikada nisam čuo da je o bilo kome rekla ružnu riječ. Ne poz­najem niti jednu osobu koja nije pala na njezin šarm”, rekao je jedan prijatelj Mac­ronovih.

Brigitte Trogneux na glasanju sa suprugom, novim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom

Kad nije u Parizu, Brigitte mnoge vikende provodi sa svojom obitelji u luksuznoj vikendici u priobalnom gradiću Touquet koju je naslijedila od majke. Njena danas odrasla djeca – inženjer, kardiolog i advokat – bliska su sa svojom majkom i njezinim suprugom i cijela se obitelj često okuplja na zajedničkim druženjima.

U Parizu, pak, Brigitte je postala poznata po svojim večerama na kojoj se često nađe intelektualna elita francuske prijestolnice. Navodno je upravo ona zaslužna za popularnost koju Macron ima u kulturnim krugovima grada koji mu kao bivšem bankaru ranije nisu bili osobito bliski. Osim toga, pripisuje joj se i utjecaj koji je imala na svoga supruga pri poštovanju žena. Macron je već najavio da će pola njegova kabineta činiti žene.

Energičnost i šarm

Kada nije uz supruga na političkim događanjima, Brigitte Trogneux često je viđena gošća u prvim redovima modnih revija svoje omiljene modne marke Louis Vuitton čije torbe posjeduje u svim nijansama, tako da je postala neslužbena ambasadorica brenda. Njezin stil nije se mnogo promijenio od dana mladosti – i danas ima njegovanu plavu kosu i često odijeva kožne hlače i mini suknje kojima ističe svoje duge, vitke noge.

Estetski stručnjaci navode da je njezin mladenački izgled pomno planiran, ističući umetke u kosi, upotrebu botoksa na licu i pomno odabrane odjevne predmete koji otkrivaju njene adute, a skrivaju ono što je bolje sakriti. No, prije svega tu je njezin duh i energičnost kojim prati svoga supruga, najmlađeg predsjednika u povijesti Francuske. U međuvremenu, postala je i uzor feministkinjama diljem svijeta koje napadaju svaku kritiku razlike u godinama između Macronovih, koja je, napominju, jednaka onoj između Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije.

Brigitte i Emmanuel Macron

Iako navodno ne voli medijsku pažnju, par je pristao na seriju vrlo privatnih fotografija što je, čini se, upalilo. Pri kraju kampanje, Macronovi sljedbenici više nisu sumnjivo gledali na atraktivnu damu koja je uvijek uz njega. “Brigitte, Brigitte!”, posvuda su se mogli čuti uzvici podrške macronista koji su pali na šarm svoje nove prve dame.

Ana Muhar (Jutarnji list)