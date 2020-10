“Vještičiji napitak” :Obavještajni izvještaji upozoravaju na ekstremističku prijetnju oko izbora u SAD

Dopisi FBI-a i američkog Ministarstva unutarnje sigurnosti (DHS) kažu kako će se prijetnje domaćih ekstremista ciljevima povezanim s izborima vjerojatno povećati uoči izbora 3. novembra.

Ta su upozorenja do sada uglavnom ostajala unutarnja. No, ured za domovinsku sigurnost New Jerseyja poduzeo je neobičan korak javno istaknuvši prijetnju u malo primijećenom izvješću na svojoj web stranici prošle sedmice.

“Imate taj “napitak”, nešto što se nije dogodilo u povijesti Amerike. A ako i jest, prošla su desetljeća, ako ne i stoljeća”, rekao je Jared Maples, direktor Ureda za nacionalnu sigurnost i pripravnost u New Jerseyu, koji je objavio procjenu prijetnje.

Posljednjih mjeseci prosvjedi na nacionalnoj razini zbog rasne pravde i policijske brutalnosti uglavnom su bili mirni, ali neki su doveli do nasilnih sukoba, uključujući ekstremističke frakcije s lijeve i desne strane.

Sjedinjene Države bore se s pandemijom koronavirusa, velikom nezaposlenošću i predsjedničkim izborima u polariziranoj političkoj klimi.

Predsjednik Donald Trump prošle je sedmice odbio obavezati se na miran prijenos vlasti ako izgubi na izborima od demokratskog rivala Joea Bidena. Trump je nastojao baciti sumnju na legitimitet izbora zbog glasanja poštom, što su demokrati potaknuli toekom pandemije koronavirusa.Dokumentirani slučajevi prijevara s glasačkim listićima izuzetno su rijetki i izborni stručnjaci kažu kako bi bilo gotovo nemoguće da strani akteri ometaju izbore slanjem lažnih glasačkih listića.

Nedavni interni bilten FBI-a upozorio je da će domaći ekstremisti s različitim ideologijama vjerojatno predstavljati sve veću prijetnju vladi i ciljevima povezanim s izborima uoči izbora. Bilten je prvi objavio Yahoo News.

Glasnogovornica FBI-a rekla je da agencija “rutinski dijeli informacije s našim partnerima za provođenje zakona kako bi pomogla u zaštiti zajednica kojima služe”, ali je odbila komentirati konkretan dokument.

U dopisu DHS-a od 17.augusta kaže se da bi se ideološki vođeni ekstremisti i drugi akteri “mogli brzo mobilizirati” kako bi se uključili u nasilje povezano s izborima. Dokument, koji je također prvi objavio Yahoo News, Reutersu je potvrdila osoba koja ga poznaje.

U dopisu se navodi da usamljeni prijestupnici bijeli supremacisti i drugi usamljeni prijestupnici s “personaliziranim ideologijama” predstavljaju najveću prijetnju smrtonosnim nasiljem.

Glasnogovornik DHS-a uputio je Reuters na primjedbe vršitelja dužnosti tajnika Chada Wolfa početkom septembra, u kojoj je rekao da je odjel “poduzeo akcije bez presedana kako bi se pozabavio svim oblicima nasilnog ekstremizma, posebno uključujući prijetnje usamljenih počinitelja i malih ćelija pojedinaca”.

U centru pažnje

Trump i njegovi najviši dužnosnici do sada nisu javno istakli bilo kakvu prijetnju nasilnih ekstremističkih skupina izborima.

Trumpovi dužnosnici pokazali su prstom na ljevičarske anarhiste i antifašiste tokom protesta protiv policijske brutalnosti i rasizma tokom ljeta, ali spisi saveznih sudova pružaju malo dokaza koji pokazuju da su uhapšeni zbog nasilnih radnji bili pripadnici krajnje lijevih skupina.

Prošle sedmice , prva dva dužnosnika DHS-a priznala su na kongresnim raspravama da su bijeli supremacisti posljednjih godina predstavljali najsmrtonosniju domaću prijetnju Sjedinjenim Državama.Direktor FBI-a Christopher Wray rekao je tijekom kongresnih saslušanja ranije ovog mjeseca da njegova agencija provodi istrage protiv nasilnih domaćih ekstremista, uključujući bijele vrhovnike i antifašističke skupine. Rekao je da je najveći “dio” istraga bio o bijelim supremacijskim skupinama.

Bijela nadmoćna, antisemitska, protuvladina i srodne ideologije bile su povezane s 77 posto od 454 navodna domaća ekstremistička ubistva u proteklom desetljeću, prema podacima koje je prikupila Anti-Defamation League, njujorška organizacija protiv mržnje zagovaračke organizacije a predstavljeni su na jednom od kongresnih ročišta prošle sedmice .

Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Ullyot rekao je za Reuters da je Trumpov najveći prioritet “zaštita SAD-a od svih prijetnji, kako stranih, tako i domaćih” na pitanje da li se predsjednik oglasio o prijetnji izborima javno.

Maples, domovinski direktor New Jerseyja, rekao je da njegova agencija nije izdala predizbornu procjenu prijetnje 2016. godine, ali da je ovaj put to bilo potrebno.

“Želimo da naši saveznici i ljudi iz cijele države prepoznaju da o tome moramo razmišljati“, rekao je.

Izvještaj iz New Jerseyja iznosi tri moguća scenarija za izbore u novembru: brzi ishod izbora; dugotrajan postupak u kojem određivanje pobjednika traje mjesecima; i pravna bitka koja na kraju ide do Vrhovnog suda.

Svaki od scenarija mogao bi dovesti do ekstremističkog nasilja, uz mogućnost smrtonosnih obračuna prosvjednika i ciljanog nasilja prema policajcima, zaključuje se u procjeni.

Izvještaj agencije kaže da će ekstremisti vjerojatno biti “anarhistički, protuvladini i rasno motivirani”, ali ne navodi koje skupine predstavljaju veću prijetnju.

Domaća ekstremistička prijetnja uvijek je bila prisutna, ali joj se ove godine pridaje veća pažnja, prema Mikeu Seni, predsjedniku Nacionalnog udruženja fuzijskih centara, koje predstavlja državne “fuzijske centre” u kojima rade savezne, državne i lokalne službenike javne sigurnosti koji nadgledati prijetnje i olakšati razmjenu informacija.

“Uvijek smo imali prijetnje tokom nacionalnih izbornih ciklusa od strane nasilnih ekstremista, uključujući terorističke organizacije,” rekao je. “S aktualnim događajima danas je to u središtu pozornosti više nego ikad.”

Centar za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu, dvostranački think tank, rekao je u izvještaju iz juna da bi ishod izbora mogao potaknuti nasilje krajnje desnice ili krajnje ljevice.

“Ako predsjednik Trump izgubi na izborima, neki ekstremisti mogu upotrijebiti nasilje jer vjeruju – ma kako netočno – da je bilo prijevare ili da će izbor demokratskog kandidata Joea Bidena potkopati njihove ekstremističke ciljeve“, navodi se u izvješću. “Alternativno, neki s krajnje ljevice mogli bi posegnuti za terorizmom ako predsjednik Trump bude ponovno izabran.”

