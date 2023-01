Visoki predstavnik za najveće podcjenjivanje zdravog razuma u Bosni i Hercegovini

Izbori su završeni i polagano se po novim izbornim pravilima (samo u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine) vrše pripreme za izbor Vlade u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i izbor Vijeća ministara BiH. Ne priča se u javnosti o Brčko Distriktu.

Izbor vlade u entitetu RS je već završen te rade i Skupština i Vlada RS.

I gle čuda, predsjednik entiteta RS je Milorad Dodik, a član Predsjednistva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda je Željka Cvijanović. Obje osobe su na međunarodnim crnim listama. A međunarodna zajednica koja upravlja Bosnom i Hercegovinom putem visokog predstavnika Christiana Schmidta dopušta bez ikakvih sankcija u Bosni i Hercegovini da ove osobe sasvim normalno obavljaju svoje funkcije.

Pardon, ne sasvim normalno, nego još gore, provodeći i radeći iste postupke za koje su sankcionisani i stavljeni na neke međunarodne crne liste.

Marinko Čavara, dosadašnji predsjednik entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, stavljen je na međunarodnu crnu listu i kao takav je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Postavlja se pitanje u neozbiljnim krugovima u BiH i u bh. dijaspori, da li je uslov političaru u Bosni i Hercegovini da bi obnašao najviše državne funkcije da mora biti na nekoj međunarodnoj crnoj listi.

Ovo je svakom normalnom nerazumljivo.

Iste osobe koje su sankcionisane i stavljene na crne liste međunarodne zajednice, kroz institucije, sada i nakon posljednjih izbora ponavljaju iste postupke.

Krše se pravosnazne presude Suda Bosne i Hercegovine.

Kakvo je to ponašanje i posmatranje bez ikakvog sankcionisanja najvišeg tijela u Bosni i Hercegovini, kakvo je to ponašanje OHR-a, to jest predsjednika međunarodne vlade u Bosni i Hercegovini (koja je iznad svih parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini), u liku Protektora Christiana Schmidta?

Postavlja se pitanje da li sankcionisani političari u Bosni i Hercegovini sa međunarodnih crnih lista prave sebi reference za funkcije u Evropskoj zajednici u Briselu? Imajući u vidu saznanja da je upravo, ovih dana, smijenjena pod sumnjom da je prekršila neka evropska/međunarodna pravila obavljanja javnih funkcija “visokokorumpirana i visokopozicionirana” potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili.

Svjedočimo nekom nerazumljivom poimanju demokratskog života.

Ali vjerujemo u časne ljude i u pravo i pravdu. Baš vjerujemo u one časne Nijemce koji su dizali prst i ukazivali na krvavu agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Ti Nijemci su oličeni u imenu Christiana Schwarza-Schillinga, ministra u vladi kancelara Helmuta Kohla i bivšeg visokog predstavnika u BiH. On je podnio ostavku zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju je nijemo posmatrala Kholova vlada.

Da li bi Christian Schmidt mogao obavljati bilo koju državnu funkciju u Njemačkoj ako bi se istovremeno nalazio na crnoj listi država međunarodne zajednice?

H.V. (Hayat.ba)