Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt o Dodiku: Ići ćemo putem koji nije zamislio, ne trebam njegovo priznanje (Video)

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt gostovao je večeras na Face TV gdje je govorio o aktuelnim političkim prilikama u BiH. Fokus priče je bio na ponašanju i potezima člana Predsjedništva Milorada Dodika.

“Bonske ovlasti su kod mene na raspolaganju i to nisu samo ovlasti da nekog skinem s njegove funkcije. Okolnosti pod kojima je Dodik svojevremeno preuzeo dužnost imaju takvu funkciju jer je neko drugi bio na dužnosti. Mi smo u situaciji u kojoj nismo bili u proteklih 10 godina, naime međunarodna zajednica, EU, SAD, Visoki predstavnik svi su na istoj strani i to je vrlo jaka strana i vrlo jak kraj užeta za koji se može vući”, kazao je Schmidt i dodao:

“Došli su prvi rezultati sa sankcijama SAD-a”.

Dodaje da se “Dodika ne treba kupiti, nego on treba preuzeti odgovornost”.

“Nisam Dodiku nudio nikakav novac, jer ne smatram da ga se treba kupiti nego da treba preuzeti odgovornost. Nije biran da se pare tjeraju tamo ili ovamo nego da uradi nešto. RS je ekonomski u jako teškoj situaciji i onda dođe Dodik i priča. Može li se jednom fokusirati na ono na šta je biran, da se pobrine za blagostanje ljudi u cijeloj BiH? To je ključna tačka. Neka sjedne i konačno radi svoj posao. Ako neko odbija da radi svoj posao i onda se može zamisliti šta se dešava. Dodik trenutno blokira institucije i moram iskazati respekt prema gospodinu Vučiću da ga je stavio pod pritisak da treba da dođe tamo gdje je biran“.

“Kada je riječ o Dodiku, meni ne treba njegovo priznanje. Iako ne želi da govori sa mnom, na svojim pres-konferencijama stalno govori o meni. Nisam baš toliko beznačajan za njega. Šta ustvari želi? Ovo nije vrtić, nisu igrarije. Riječ je o sigurnosti i blagostanju u ovoj zemlji i on mora uraditi svoj posao“, poručio je Schmidt.

Poručio je da se mora raditi na tome da se budućnost BiH odvija bez Dodika.

“Moramo raditi na tome da se budućnost u BiH odvija bez Dodika. Ja sam to dužan mladim ljudima, naročito njima, koja velikim dijelom ne želi da ima takvo nešto, ne želi da se to događa. Pitanje nezaposlenosti, sigurnosti, o tome treba da se razgovara u BiH. Dodik će morati sam sebi postaviti neprijatna pitanja. Ja ću u svakom slučaju, NSRS-u ću poslati pitanja vezano za taj čudnovati zakon o Agenciji za lijekove. To je nešto što je maksimalno nemoguće, ljudi se igraju sa zdravljem građana i žele napraviti neki novi zakon”.

“Prvo ćemo vidjeti šta će se dogoditi, onda ćemo zajedno sa EU morati provjeriti a onda ću uraditi to prije nego ću pričati o tome. U svakom slučaju, sigurnost stanovnika će se mjeriti po tome da li mora postojati neka institucija koja će dopuštati neke posebne lijekove u slučaju infarkat ili nešto tako. Ja ću učiniti nešto prije nego budem o tome govorio. Mora se ići nekim putem kojim Dodik nije zamislio“, kazao je Schmidt.