Visoki predstavnik Schmidt za Guardian : Dodik se ne može vratiti, a da ne izgubi obraz

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da je za sada oslabila prijetnja ponovnim uspostavljanjem Vojske RS, ali da BiH i regija još idu ka krizi ako ne bude značajnog diplomatskog angažmana SAD-a i Evrope.

Schmidt je rekao da su regionalni čelnici uverili člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da obustavi svoje planove za povlačenje vojnika iz Oružanih snaga BiH i da ponovo napravi vojsku Republike Srpske.



“Vidimo da je poslije mnogo razgovora, uključujući i one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i, nadamo se da ne, vojnog sukoba”, rekao je Schmidt za Guardian.



On je kazao da sada ne vidi opasnost od rata u BiH, te da je u zemlji manje teškog naoružanja u odnosu na 1992. godinu, kada je izbio rat u BiH.



“Srećom, ima premalo raspoložive vojne imovine”, kazao je Schmidt.



On je, međutim, upozorio da Dodikova retorika i njegova obećanja da će prekinuti pravni i poreski sistem na državnom nivou vode BiH ka teškoj krizi.



“Ova samoispunjavajuća taktika došla je do tačke u kojoj se on ne može vratiti, a da ne izgubi obraz. Moj utisak je da smo vrlo, vrlo blizu ove tačke i za to je potreban vrlo jasan odgovor međunarodne zajednice”, naglasio je visoki predstavnik u BiH.



Dodao je da je “izazov takvog raspada BiH to što se to ne može ograničiti samo na BiH”.

(Kliker.info-Beta)