Visoki predstavnik Schmidt : Prvi zadatak novih vlasti mora biti implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH

Obrazlažući razloge nametnutih izmjena Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH u noći izbora, Schmidt je ponovio da je to učinjeno kako bi se osiguralo da se više nikada ne dogodi situacija da izborni rezultati ne budu implementirani, a vlast ne bude imenovana.

Podsjetio je da one koje su birači izabrali prije četiri godine nikada nisu došli na vlast, nije izabrana nova Federalna vlada niti su imenovani predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH. Sve odluke su od prije osam godina i rezultati izbora iz 2014. godine.

– Cilj je da nam se ovog puta to neće desiti jer zemlja koja želi da ide u Evropsku uniju i treba u EU, ako slušamo želje građana, mora imati osnove za to. Zato sam stvorio uvjete da se u kratkom periodu nakon izbora donesu odluke o implementaciji izbornih rezultata – kazao je Schmidt.

Iznenađujuće je za njega da su se neki začudili jer je prethodno obavljao razgovore s predstavnicima stranaka koji su izrazili razumijevanje za odluke na čemu im je zahvalio budući da su vođeni mirni i trezveni razgovori tokom izbornog dana.

– Ako me pitate koje su to partije, to su Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta (DF), Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i svi ostale stranke, ali i građanke stranke koje su mi važne i koje su veliki element demokratskog društva u BiH – dodao je Schmidt.

On je naglasio i to da je nenormalno da Ustavni sud FBiH tri godine nema dovoljan broj sudija za odlučivanje, zbog čega je dao rok do petka, 7. oktobra, da aktuleni predsjednik i dva potpredsjednika naprave prijedlog za imenovanje sudija.

Na ovim izborima, istaknuo je, nisu eliminirane sve izborne prevare, ali je u razgovoru s posmatračima saznao da je BiH na pravom putu ka tome jer je bilo manje prekršaja nego na prošlim izborima i to je, kaže, zahvaljujući uvođenjem paketa integriteta izbornog procesa, ali smatra da je potrebno do narednih izbora uvesti elektronsko glasanje.

