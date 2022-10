Visoki predstavnik Schmidt objašnjava : Zašto sam nametnuo izmjene Izbornog zakona

zatvaranja birališta na Općim izborima, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt je donio izmjenu Ustava FBiH i djelimične izmjene Izbornog zakona sa onim što je Bosni i Hercegovini ipak najviše trebalo – rokovima za formiranje vlasti, sankcijama koje slijede, ali čini se da je najzanimljiviji Dom naroda FBiH.

Schmidt je u ekskluzivnom intervjuu za Oslobođenje i O kanal otkrio šta izmjene znače za Dom naroda, te zašto se odlučio nametnuti izmjene Izbornog zakona.

– Prvo da se osvrnem na pitanje uopće zašto sam to uradio, kada sam to uradio i koje je dejstvo. Zašto? U prvom redu se radi o tome da u Federaciji prevaziđemo blokade. To se sa normalnim demokratskim principima više ne može objasniti, da četiri godine u Federaciji, od 2018. do aktuelne godine, nismo formirali izabranu Vladu i nismo formirali Predsjedništvo koje je izabrano. Druga stvar, da se ne imenuju više sudije. Pokušava se to iskoristiti kao instrument pregovora za neke druge stvari. To je razlog zbog čega, objašnjava Schmidt.

Dodaje, uradio je ono što je smatrao najneophodnijim, a ne u smislu neke velike reforme. Tu ima još jako mnogo prostora, navodi.

– Samo evo ako pogledam državni nivo, presudu Sejdić-Finci i ostala pitanja, kako ćemo se odnositi prema diskriminaciji, kako ćemo je spriječiti, to su tačke koje još moraju drugi da odluče. A zbog čega sam to sada uradio, znate, bila je vrlo žustra diskusija u julu kada se diskutovalo o prijedlozima iz moje kuće, OHR-a. Tada sam svjesno odlučio razgovarati sa ljudima i sa kritičarima, onima koji su bili kritički nastrojeni, ali da ne donesem nikakvu odluku koju bi neki mogli koristiti kao instrument za dobijanje izbora. Ja sam jučer nekim politički odgovornim licima rekao da je znak slabosti ako se govori samo sa ljudima, da se ne donesu odluke. Ja sam rekao, to je znak snage i respekt prema demokratiji, kada se razgovara o ovim pitanjima. Dakle, ja nisam želio da vršim utjecaj na same izbore i izborne rezultate sa jedne strane, a sa druge strane, te odluke su morale biti donesene prije nego budu poznati izborni rezultati, jer bi se dobio utisak da neko možda na ovaj ili na onaj način želi da kanališe izborne rezultate određenim odlukama, ističe.

Schmidt se izvinio što je, iako je bio izuzetno velik interes za izborne rezultate, možda na taj način preuzeo jedan dio interesa.

– U svakom slučaju sam stekao utisak da su mnogi shvatili ovaj moj potez i pitanje u budućoj perspektivi je gdje to vodi. Ja očekujem da će nas to odvesti tamo da ćemo sada u Federaciji BiH imati vladu, sud i da ćemo prije svega i u Domu naroda imati malo više transparentnosti, a to znači sa malo većim brojem, 23, sa posebno velikim povećanjem prisustva ostalih, malo ćemo omogućiti više demokratske debate. Ima još jedan problem na koji bih se rado osvrnuo, ali ga nisam više mogao riješiti jer to moraju raditi drugi. Naime, pitanje kako će biti zastupljene regije i kantoni, jer oni do sada nisu dovoljno reprezentirani u zakonodavnoj vlasti i zakonodavnom postupku. Nije to kako se do sada radilo. To bi trebao biti domaći zadatak za ubuduće, ali sada mislim da smo napravili jedan korak za BiH ka Evropi i njenoj sposobnosti da bude članica Evropske unije, zaključio je Schmidt.

(Oslobođenje)