Visoki predstavnik povisio glas : “Popis iz 2013. godine ne može biti osnov za raspodjelu mandata”!

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko izjavio je da popis stanovništva iz 2013. godine još nije završen, te da stoga ne može biti osnova za podjelu mandata nakon oktobarskih izbora.

Osvrnuvši se na stavove većine članova Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koji zastupaju tezu da za popunu Doma naroda Parlamenta FBiH treba koristiti popis iz 2013., a ne onaj iz 1991., kako je to i Ustavom predviđeno, Inzko naglašava da treba poštovati Ustav Federacije, koji je potpuno jasan.

– Valja imati u vidu i da Aneks 7 još nije ostvaren, jer nije dovršen povratak izbjeglica. Ljudi, izgleda, rado zaboravljaju, a mislim da to do sada niko nije spomenuo kada se govori o popisu iz 2013., da on još nije završen – rekao je Inzko za Avaz.

Podsjeća kako još niko nije publicirao zvanične brojke iz dijaspore.

– To znači da se kao osnova za podjelu mandata ne može uzeti jedan popis koji nije završen. I to je, međutim, posao za Ustavni sud, da se s time pozabavi – dodaje Inzko.