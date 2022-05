Visoki predstavnik Christian Schmidt  : “Iskoristit ću bonske ovlasti ako BiH bude ugrožena”

Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervjuu za Nezavisne novine, istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena.

Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i Zakon o zabrani negiranja genocida.

“Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman”, rekao je Schmidt.

Istakao je da iako ga neki političari iz bh. entiteta Republike Srpske ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli.

“Problem u BiH je što se većina političara, uglavnom gospode, ponaša kao da oni čine državu. Upravo kad je riječ o pregovorima, ja sam predložio da tamo gdje je navodno nešto spriječeno ili ako nešto ne funkcioniše, da se o tome razgovara, a ne da se odmah dovodi u pitanje egzistencija i spominju nekakve više sile. Ja sam rekao, hajde da riješimo tu i tu stvar na nivou entiteta ili ovaj drugi dio na nivou države. Nije to nikakav vražiji posao. Ovdje u BiH nažalost mnogi političari to koriste da izvuku neku korist za sebe. Oni plaše ljude, dijelom čak tvrde lažne stvari”, kazao je Schmidt.

Naveo je i kako se određena pitanja moraju riješiti unutar političkih krugova u BiH.

“Da bismo se prvo mogli dogovoriti da dame i gospoda koji su bili u Neumu, Sarajevu, jednom dođu do neke odluke jer mi je stvarno teško da nakon 14 godina razgovora o izborima, aprilskih paketa i raznih drugih dogovora shvatim da je bilo nemoguće doći do rješenja. Ja znam da to nije jednostavno, u ovoj temi RS nije u prvom planu, to je više između Hrvata i Bošnjaka”, kazao je visoki predstavnik.

Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja.

“U međuvremenu, ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kad vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio Paddy Ashdown, ali naravno da ću reagovati u korist zemlje. Kad je riječ o Izbornom zakonu, ipak mislim da rješenja moraju doći od strane domaćih autoriteta”, zaključio je Schmidt i dodao kako su njegova bonska ovlaštenja u ladici te poručio da se “niko ne zavarava”.

(Kliker.info-agencije)