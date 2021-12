Visoki predstavnik Christian Schmidt: Dodiku se ne smije više popuštati, kriza u BiH tako se ne može riješiti

Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt ocijenio je u srijedu kako bi davanje bilo kakvih ustupaka lideru bosanskih Srba Miloradu Dodiku poslalo lošu poruku i ne bi doprinijelo rješavanju političke krize u BiH.

“Politička blokada jednostavno vodi zemlju (BiH) u veliku krizu i mi se ne možemo praviti kao da s Dodikom treba biti ljubazan i i pitati ga šta bi on volio sljedeće. To neće riješiti ništa, to njemu može samo otvoriti apetit da traži još”, kazao je Schmidt u intervjuu kojeg je objavilo sarajevsko “Oslobođenje”, prenosi Hina.

Istaknuo je kako je njegova zadaća spriječiti da se kriza u BiH produbljuje, a da za to treba jasnu podršku međunarodne zajednice pojašnjavajući kako za pristup rješavanju problema u BiH kojeg zagovara već ima podršku hrvatskog premijera Andreja Plenkovića te srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Dodao je kako vjeruje da će Evropska unija preuzeti puno veću odgovornost za stanje u BiH u svjetlu strateških posljedica koje će to proizvesti.

Njemački političar je kazao kako je lično spreman na razgovore o konkretnim problemima koje ima bilo ko u BiH i o načinima na koji te probleme riješiti, a ističe kako Dodik od toga uporno bježi i pritom ne nudi nikakva rješenja.

Politiziranje svega i svačega

Manje riječi a više rada, poruka je koju je Schmidt uputio Dodiku, dodajući kako član Predsjedništva BiH svojim istupima samo obeshrabruje mlade ljude da ostanu u državi, pa tako i u Republici Srpskoj, jer u takvom okruženju ne vide svoju budućnost.

“Ako (Dodik) nastavi s ovakvom politikom, ekonomska situacija u RS-u se neće popraviti. Ako smo u situaciji da nam u regiji trebaju javne kuhinje onda se kod svih političara moraju upaliti alarmi”, kazao je Schmidt čije opaske dolaze u trenutku kada je Dodik otputovao u Rusiju da bi od Vladimira Putina dobio podršku za svoje planove kojima kani RS de facto izdvojiti iz ustavnopravnog poretka BiH kao države.

Schmidt je uvjeren kako će Putin Dodika podsjetiti da su Rusija i Njemačka uspjele prevladati teške ratne traume iz prošlosti te danas uspješno sarađuju.

Suradnja sa svijetom pa i investitorima, kako je istaknuo, moguća je samo ako te saradnje bude najprije unutar BiH, a toga neće biti ako se nastavi s politiziranjem svega i svačega, od zakona o zabrani negiranja ratnih zločina pa do načina funkcioniranja državne Agencije za lijekove, čije su ovlasti već osporili u RS-u.

Schmidt je naznačio kako ne kani intervenirati kod zakona o zabrani negiranja ratnih zločina, kojeg je u julu nametnuo njegov prethodnik Valentin Inzko.

Povlačenje odnosno poništenje tog zakona uvjet je na kojem insistira Dodik kako bi dužnosnici iz RS-a prekinuli blokirati rad centralnih tijela državne vlasti, no Schmidt je u srijedu poručio kako su eventualne preinake tog zakona zadaća kojom se treba baviti parlament BiH, a ne OHR.

(Kliker.info-AJB)