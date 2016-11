Više od skandala : Mostarska policija izvrijeđala Šteficu Galić jer je prijavila postavljanje zastava Herceg-Bosne

Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, pretrpjela je neugodnost prilikom pokušaja prijave neovlašteno postavljenih zastava tzv. Herceg-Bosne na ulicama Mostara.Kako je Galić napisala na svom Facebook profilu, policijski službeni su joj psovali i prijetili. Prijavu nije predala jer, kako navodi, niko je nije želio primiti.

Facebook status Štefice Galić prenosimo u cjelosti.

Pošto su jutros osvanule zastave Herceg-Bosne u ulici Kralja Tomislava i dijela avenije u Mostaru, tražili smo informacije od gradskog vijeća, komunalnog poduzeća, policije i raznih inspekcija ko je naredio i postavio ove zastave. Svi odreda su rekli da oni nemaju ništa s tim. Na koncu, otišla sam u policiju da podnesem krivičnu prijavu na nepoznatog počinitelja koji je neovlašteno postavio u toj ulici zastave hercegbosanske. U ulici Brune Bušića. Na pultu za informacije bila su 3 čovjeka koji su ostali u šoku kad sam rekla šta hoću.

Otišao je jedan od njih da se konsultuje i nakon 5 minuta se vratio da me uputi da idem u Odjel za kriminal kod izvjesnog Mandića. Kad sam krenula na prvi kat, čujem lika kako dolazi za pult i pita ko je ta ženska, daj mi ime, šta hoće, čime se bavi ko je majku joj je*em. Ja se vratim i kažem ja sam, izvolite gospodine, šta hoćete, prijetite mi čujem vas. On je uhvatio za vrata i kao da će me udariti rekao – gubi se gore, ne govorimo tebi. Rekla sam mu – prijetite mi čujem vas i snimam vas. “Snimaj kučko”, dreknu on i udari u vrata i gotovo me ugurao u hodnik. Bio je sav crven u licu, ćelav i debeo i bijesan.

Jedan policajac tamnije puti, neobrijan i šlampav je isto izašao i rekao da vidm koja je to. Otišla sam gore do tog Mandića i on se prenerazio kad sam rekla šta hoću. Uzeo mi je ličnu kartu i otišao iz kancelarije. Vratio se za pet minuta i rekao: Ja sam se konsultovao, za nas ovo nije krivično djelo. Ako vi smatrate da je to krivično djelo, žalite se tužilaštvu. Ja sam pitala: za vas nije krivično djelo vješati hercegbosanske zastave po ulici, te zločinačke tvorevine koja je otjerala u smrt toliko ljudi? Ne, nije, kaže on. Ovo je zastava hrvatskog naroda, a ne Herceg-Bosne, kaže mi. Molim? Da. Rekla sam hoću da prijavim jednog od vaših koji mi je rekao – snimaj kučko i zaprijetio – rekao mi je: ne može ovdje. Žalite se unutrašnjoj kontroli. Doviđenja.

Nije htio primiti prijavu, a morao je. Nije na njemu da odlučuje šta je kazneno djelo, a šta nije. To valjda tužitelj odlučuje.Ljudi moji, oni su sve zaokružili. I gotovo je. Pravno im sve pada u vodu. Ali sve rade bespravno godinama. I nikom ništa.

Izvode vojne vježbe okolo, oni rat pripremaju. Neka govore šta hoće. Sigurna sam. Ovako otvoreno i bahato sa Hrvatskom za leđima ne može im niko ništa, napisala je glavna i odgovorna urednica portala Tačno.net.

