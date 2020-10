Virtualna pošast : Qanon, zastrašujući kult koji je zarazio svijet !

Samo tri mjeseca prije nego što je umro, u maju 2018., profil Johna McCaina na Twitteru zatrpan je memeima u kojima se naslađivalo zbog njegove neizbježne skore smrti. Javnost je od prethodne godine znala da žestoki kritičar Donalda Trumpa i “zabrazdjele Republikanske stranke” boluje od tumora na mozgu, no nitko nije mogao predvidjeti takvu poplavu morbidne mržnje.

Poruke s njegova profila imale su na desetke hashtagova, a čak 97 posto objavljivača tagiralo je aktualnog predsjednika kako bi privuklo njegovu pažnju i postiglo da ih retvita. Hashtag #OPMAYFLOWER2018 ponavljao se u svim objavama. Prateći tragove napadača, jedan Twitterov istraživač otkrio je njihovu jazbinu i “zapovjedni centar” na privatnoj Facebook stranici s hashtagom OPERATIONMAYFLOWERWWG1WGA.

WWG1WGA je kratica slogana “Kamo idemo jedan, idemo svi” tada još slabo poznatog QAnona. Da su vremena u kojima živimo normalna, slične teorije zavjere i njihovi sljedbenici ne bi bili vrijedni spomena. No ova teorija zavjere, ili je to pokret, kult, virtualna pošast, nakupina poremećenih ljudi – definicije su raznorazne – proširila se svijetom poput koronavirusa.

Vremena u kojima živimo nisu, naime, normalna. Nema drugog objašnjenja za podatak da se na stranice povezane s QAnonom u Europi ovog proljeća zakačilo pola milijuna pratitelja. U Americi je uglavnom riječ o hardcore pristalicama Donalda Trumpa, okupljenima oko Q-a, tajanstvenog objavljivača insajderskih informacija o tajnoj borbi Trumpa s “deep stateom” i kriminalnom svjetskom elitom na čelu s demokratima, Hillary Clinton, obitelji Rothschild, Billom Gatesom i sličnima, s kojima se u tišini razračunava aktualni predsjednik, svojevrsni “mesija” qanonovaca. I s ove strane “bare”, gdje su aktualnije druge teme, QAnon je inficirao mnoge. Plodno je tlo u jeku pandemije pronašao i na Balkanu.

“Ovdje smo da pratimo i odgovorimo na otrovnu propagandu koja nas stoljećima odvlači u ratove i nasilje, a sve u ime vladara koje niti ne poznajemo”, priča za sarajevski BIRN Adis Valjevac, administrator Qanona BiH. QAnon Srbija ima oko 2700 sljedbenika, a – bez brige – postoji i QAnon Hrvatska s oko 7800 članova. “Q zastupa mir, Q jest mir”, kaže Valjevac o Trumpovu insajderu.

“Sve što je potrebno u ovom luđački užurbanom svijetu jest da se ljudi maknu od telefona, televizora i kompjutora i mućnu glavom. Vjerujte mi, uvidjeli bi koliko je toga u svijetu nelogično”, objašnjava. No problem je što je upravo mreža koju zastupa personifikacija svega toga. Zar QAnon nije proizvod interneta, izrastao na korisnicima koji vrijeme provode na “mreži”, čija otrovna propaganda gura društvo u nasilje, a vladara niti ne poznaju? Pristalica QAnona, od kojih poneki možda niti ne zna da je dio tog globalnog fenomena, vjerojatno bi u rukavu imao nekoliko protuargumenata za tu tvrdnju.

Njihov prorok, Q o kojem priča Valjevac, svoju prvu poruku poslao je u listopadu 2017. na američkom 4chanu, jednoj od onih internetskih jazbina zloglasnih po nastranim fotografijama i forumašima tako ekstremnih i nasilnih stavova da im je pristup normalnim raspravama odavno zabranjen.

Najava o iminentnom hapšenju Hillary Clinton nakon kojeg će “uslijediti ulični neredi” ni nakon tri godine nije se obistinila, ali ništa zato, interes je eksplodirao kada je milijarder Jeffrey Epstein, osuđeni pedofil i prijatelj Billa Gatesa, princa Andrewa, ali i Donalda Trumpa, počinio samoubojstvo, navodno “pod sumnjivim okolnostima”. Sljedbenici su to doživjeli kao potvrdu istinitosti jedne od teorija na čijem je duhu Qanon stasao – o tome da svijetom vladaju pedofili koji otimaju djecu i piju im krv jer ih to pomlađuje.

Tu teoriju prije teorije mnogi uzimaju kao pravi početak ovog fenomena iako je, kažu drugi autori, Amerika zapravo i izgrađena na teorijama zavjere. Uvijek su imale velik utjecaj na društvo i politiku. U ovom nešto recentnijem slučaju riječ je o teoriji zavjere iz 2016., poznatijoj kao Pizzagate. Te godine, kada su borbu za Bijelu kuću vodili Trump i Hillary Clinton, internetom se širila priča da Clintonovi u podrumu jedne pizzerije u Washingtonu vode globalni pedofilski lanac.

Teorija, koja svojim elementima podsjeća na davne antisemitske optužbe, izrasla je na naoko banalnim e-mailovima koje je razmjenjivao voditelj njezine kampanje John Podesta s vlasnikom jedne pizzerije. Pizza i pasta bili su, prema mišljenju sljedbenika, teorije šifre za djevojčice i dječake. Narudžbe za hranu, koje je Podesta slao, bile su narudžbe djece za pedofilske orgije.

Čini se suludo, ali takve tvrdnje nisu bile dovoljno nebulozne da jedan naoko normalan otac dvoje djece, ispunjen pravedničkim gnjevom i naoružan do zuba, upadne u taj restoran kako bi iz njegova podruma spasio zarobljene mališane. Kad je shvatio da podruma nema i da je jedini manijak tu on sam, predao se policiji i zaradio četiri godine zatvora.

Suočena s prijetnjom skupih tužbi, teorija o Pizzagateu nestala je iz desničarskih medija koji su je, iako i sami svjesni gluposti, zdušno gurali u mainstream. No ne i stanje uma ljudi sposobnih vjerovati i širiti takve nevjerojatne priče. Manje i više čudnovate teorije nastavile su se širiti internetom i svog velikog proroka i ujedinitelja pronašle 2017. u tajanstvenom QAnonu.

Hiljade poruka poznatijih kao Q-mrvice, koje su otad do danas objavljene u sumnjivim i zabitim kutcima interneta, dvosmislene su i šifrirane haiku forme s kršćanskim metaforama o velikoj oluji koja dolazi i velikom buđenju, tako nedefinirane i nebulozne da ih čitatelj može tumačiti kako god želi.

Mnogi vjeruju da su bile usmjerene na radikalne američke kršćane koji čine prilično jaku glasačku mašineriju. Nije trebalo dugo da se iz bespuća sumnjivih domena, zahvaljujući nekolicini blogerskih fanova, kreativna tumačenja Q-ovih mrvica presele prvo 2018. na Reddit, onda na YouTubeove desničarske kanale, a na kraju na masovne mreže Facebook i Twitter.

Vrlo brzo se QAnon materijalizirao i u offline sferi u obliku građana koji su se, u majicama i s transparentima s plamtećim slovom Q, u sve većem broju pojavljivali na protrumpovskim skupovima. Čovjek zahvaljujući kojem su iz internetskih kamenjara dospjeli u centar pažnje bio je bez sumnje aktualni američki predsjednik. Ili je možda obrnuto, on bio manifestacija onoga što jedan američki povjesničar naziva paranoidnim stilom u američkoj politici, vrlo uspješnim u pojedinim razdobljima američke povijesti, da spomenemo samo McCarthyja.

QAnon i s njim povezane internetske grupacije i profili osvojili su u samo tri godine postojanja stotine tisuća, a neki misle i više pratitelja koji, sudeći barem prema sadržaju koji dijele, vjeruju u sotonističke rituale, holivudske lance pedofila te da će Trump sve te zlikovce strpati u Guantanamo Bay, gdje im je i mjesto. Analiza njihovih profila, koju je provela analitička tvrtka Graphika, partner kompanija poput Facebooka, kaže da se nevjerojatno preklapaju s profilima Trumpovih pristaša, ali se u posljednje vrijeme šire, spajajući se s antivakserskim pokretima i borcima protiv 5G.

Prije nekoliko sedmica američki je predsjednik, upitan što misli o QAnonu, poručio da, iako ne zna za grupu, “čuje da su veliki domoljubi” koji ga vole i “sve su popularniji”. “Dovraga, Q, jesi li čuo? Predsjednik je dva puta spomenuo QAnon. Volimo te, Trump”, predsjednik je razdragao qanonovce. Sljedbenici QAnona u međuvremenu su tematski razgranali svoje dezinformacije.

Po društvenim mrežama širili su tvrdnje da je požare na zapadu SAD-a podmetnula Antifa. Službene osobe morale su javno demantirati te optužbe jer su, osim na požarišta, morali trošiti ljudstvo na rastjerivanje građana u lovu na ljevičarske piromane.

Pomogli su i da se proširi dokumentarac “Plandemia” u kojem diskreditirani znanstvenik objašnjava da su maske krive za širenje virusa. Internetske platforme danas mnogi krive za činjenicu da se QAnon toliko razbuktao i postao tako opasan. Jedno je gušiti slobodu političkog govora, a drugo biti medij za dezinformacije i promociju nasilja.

Mnogi sljedbenici QAnona uvijek su bili nasilni, pozivajući na vješanja, streljačke odrede i slične prijetnje smrti pojedincima i skupinama. Ove je godine FBI izričito spomenuo QAnon kao potencijalni inkubator za domaći terorizam u budućnosti.

Sljedbenici QAnona uhapšeni su u pokušaju nekoliko terorističkih napada. Jedna je žena uhapšena ove godine u automobilu punom noževa nakon što je na Facebooku pozvala na “likvidaciju Joea Bidena”. Forume povezane s QAnonom Reddit je uklonio još 2018. godine zbog maltretiranja i hejtanja.

YouTube je iduće godine blokirao stotine kanala i izbrisao gomilu snimki vezanih uz grupu. No Twitter i Facebook čekali su “ne želeći biti arbitri istine” te su se tokom prošlih izbora više usredotočili na ruske agente, trolove i optužbe da su pristrani u korist liberalnog svjetonazora.

U doba Donalda Trumpa granica između prava na izražavanje političkih stavova i poticanja nasilja postala je jako fina. Čini se da su, zbog traženja vanjskog neprijatelja, ovim kompanijama promaknuli domaći. Tek su ovog ljeta internetski divovi pristupili opsežnom češljanju svojih platformi i gašenju najgorih profila.

Prošle su sedmice objavili da uklanjaju sve stranice povezane s QAnonom, čak i one čiji članovi ne dijele nasilne sadržaje. No mnogi smatraju da je duh već pušten iz boce. QAnon je ovog proljeća, dok su građani bili primorani zadržati se u virtualnom prostoru, pustio korijenje i u Europi.

I dok su se globalne teorije zavjere uglavnom vrtjele oko Amerike, širene protrumpovskim profilima na društvenim mrežama, polako, ali sigurno izvorno američki fenomen uvukao se u priče vezane za europske teme ili uklopio u prethodno postojeće teorije i skupine.

Krajem 2019. i početkom 2020. mnogi su QAnonovi portali, stranice, grupe i korisnički profili osvanuli u Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj, Italiji i Njemačkoj gdje su brzo skupljali pratitelje. Istodobno su neke stare stranice počele dijeliti QAnonove sadržaje. News Guard Tech, američka profitna novinarska inicijativa, nabrojao je čak 448.000 članova i pratitelja na računima povezanima s QAnonom u Europi.

U središtu njihove agende stoji ideja o uspostavi novog svjetskog poretka koja se odvija dok ovo čitate te da za to tajna svjetska vlada koristi pandemiju covida-19. Drugi lajtmotiv je cijepljenje i čipiranje čovječanstva zbog profita, iza kojega stoji najbogatiji čovjek svijeta Bill Gates.

Baš kao i u Sjedinjenim Državama, prihvaćenosti i širenju ovih teorija, osim političara, pridonijeli su i poznati. U SAD-u je među istaknutijima bila glumica Roseanne Barr koja je u martu 2018. naoko iz neba u rebra tvitala: “Trump je razbio pedofilski lanac sastavljen od ljudi sa samog vrha.

Svaki mjesec oslobodio je stotine djece od njihovih tamničarskih svodnika”. Roseanne je to potkrijepila izvještajima nepoznatih portala o policijskim racijama u kojima su na početku Trumpova mandata nimalo slučajno pale hiljade kriminalaca, neki povezani s političarima i holivudskim šefovima. A njujorški demokrat Anthony Weiner i serijski silovatelj Harvey Weinstein?

Pa naravno, skočili su pristaše QAnona. Njezin slavni kolega, britanski pop-pjevač Robbie Williams, jedan je od onih uvjerenih u Europi. U intervjuu koji je dao u junu ove godine Williams je priznao da vjeruje u Pizzagate.

“Ništa od te informacije nije demantirano i još postoje brojna neodgovorena pitanja”, izjavio je pjevač u intervjuu na Twitteru.

Prema izvještaju News Guard Techa, ultimativna infiltracija u Europi dogodila se zahvaljujući stapanju QAnonovih teorija s vrlo specifičnim lokalnim “zavjereničkim” grupama. Njegove objave podijele stranice grupa povezanih s francuskim pokretom Žuti prsluci i ultradesne njemačke skupine.

QAnon je tamo plodno tlo pronašao u Reichsbürgerbewegungu, skupini koja tvrdi da Njemačka nije u potpunosti suverena jer je u tajnosti još od Drugoga svjetskog rata pod okupacijom američkih snaga. Službene procjene kažu da ta grupa u zemlji ima oko 19.000 članova.

“Informacija je isključivo pozitivna, a mediji je prenose kao nešto loše”, pisala je ova grupa nakon Trumpove odluke da povuče dio vojnika iz Njemačke. QAnonovi simboli viđeni su još u travnju na njemačkim protestima protiv mjera zaštite od širenja covida-19.

Na Balkanu se QAnon drži tema poput štetnosti cijepljenja, 5G mreže i nepostojanja koronavirusa. Zasad su, kažu u sarajevskom ogranku, apolitični. No u Americi se postavljaju trendovi. Više od 70 republikanskih kandidata, prema podacima liberalne grupe Media Matters, nanjušilo je najnoviji trend među biračima i promoviralo ili izrazilo podršku makar elementima QAnona. Marjorie Taylor Greene otvorena je pristalica QAnona. U novembru će, sasvim je izgledno, ući u američki Kongres.

“Stalno me muči strah da bi netko od sljedbenika Q-a mogao izvaditi oružje i izići na ulicu u slučaju da Trump ne pobijedi. Ili da bi neki roditelji mogli ubiti vlastitu djecu, očajni jer je “deep state” pobijedio”, priča za Atlantic Fredrick Brennan, 25-godišnjak koji je otvorio 8chan, domenu koja je sada zatvorena, a koju je za svoje objave donedavno koristio Q.

Nakon što je nekoliko terorista, koji su izveli masovne pucnjave u SAD-u, povezano s 8chanom, i taj je forum ugašen, a forumaši su se s Q-om preselili na 8kun. Brennan, koji navodno ne zna Q-ov identitet, tvrdi da su osnivači 8kuna Q-a pozvali na novu platformu ili da su potencijalno nastavili sami stavljati objave u njegovo ime kako bi na 8kun privukli njegovu sljedbu.

Q se javio prošli mjesec, zatraživši od pristaša da zametu trag koji vodi do njega, a iz svojih objava izbace sve reference na QAnon kako ih ne bi blokirali na mrežama. On i njegovi pristaše važan su igrač za skore izbore. Zašto je taj pokret nabujao do tako neslućenih razmjera, za Atlantic je komentirao Joseph Uscinski, profesor i stručnjak za teorije zavjera.

Pogrešno je QAnon smatrati isključivo desničarskim fenomenom, kaže on. QAnon je poput religije koja daje nadu marginaliziranima, od kojih se mnogi smatraju žrtvama-ratnicima. Ovakvi pokreti nadživjet će Trumpa što god se dogodi 3. novembra. No, ako se pita Q-a, kraj je, naravno, blizu.

“Vjerujte planu. Uživajte u predstavi. Ništa ne može zaustaviti ono što dolazi”, poručio je Q u svom misterioznom stilu.

Antonija Handabaka (Jutarnji list)