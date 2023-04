Vildana Selimbegović : I OHR sit i SDA na broju

Ne, zaista, niko nije očekivao drugačiji rasplet od onog kojem smo svjedočili: iako je predsjednica Federacije Lidija Bradara, uz potpis Igora Stojanovića, jednog od potpredsjednika, dostavila federalnom Parlamentu Odluku o imenovanju Vlade FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu, sve je isto k’o i lani.

Piše : Vildana Selimbegović (Oslobođenje)

Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje vlada Fadilova vlada, iako je u međuvremenu premijer Novalić prvostepenom presudom osuđen zbog načina vladanja, jer je Sudsko vijeće nedvojbeno ustanovilo da se upravo premijer angažirao kako bi Srebrena malina preko noći postala veletrgovac lijekovima i medicinskom opremom, te još zaključilo da je cijena respiratora namjerno uvećana.

SDA IDEJA NEMA

Vlada je ,uoči izricanja presude,imala telefonsku sjednicu i uvećala penzije, a Parlament se dan kasnije pretvorio u ustavobranitelje, donoseći čak tri deklaracije – ozbiljnom većinom – koje u konačnici jedna drugu isključuju i značajne su samo po analizi ko je čiju podržao.

No, rok koji je dao visoki predstavnik Christian Schmidt je formalno-pravno ispoštovan i to tako da je sam Schmidt na kraju morao javno pozvati političke aktere da se uozbilje i konačno počnu raditi u korist Federacije i njezinih stanovnika. Političkim akterima to očito ne pada na pamet, osmorka i dalje očekuje dar s neba, čitaj: iz OHR-a, a stavove SDA je još početkom sedmice sublimirao lider partije: “Došao mi je jedan ambasador i pitao da li smo promijenili stav. Rekao sam da jesmo. Nakon što su Osmicu stavili na crnu listu i kako su počeli da rade nepravdu mojoj Sebiji, sada smo još tvrdoglaviji i nema govora da Lendo potpiše”, objasnio je Bakir Izetbegović, valjda svjesno ostavljajući dojam da je ovako otresao američkog ambasadora u našoj zemlji Michaela Murphyja. Izetbegović, naime, antizapadnu kampanju vodi ciljajući SAD i baš zato treba reći da je blamažu kojom se nedvojbeno ponosi priredio Evropljanima, ne krijući ambiciju da se predstavi kao bošnjački dodik. Što se Refika Lende tiče, on je u SDA imovinu upisao i šehide, bez trunke stida – skupa s mezarjima po cijeloj zemlji – trpajući ih u isti koš s Osmicom na crnoj listi i nepravdama spram Bakirove Sebije.

Kako dalje? SDA ideja nema, cijelom partijom braneći Izetbegovićev poraz na predsjedničkim izborima ne odustaju od radikalizacije Bošnjaka, gazeći baš sve principe na kojima je partija istrajavala prije Bakira – od dejtonske BiH koju je potpisao Alija Izetbegović do demokratizacije i same partije koju je provodio Sulejman Tihić. Današnja SDA svoje stavove saznaje iz medija i s porodičnog Facebooka. Ne kažem da je u drugim strankama puno bolje, ali baš zato sam odlučila prezentirati dva prijedloga izlaza iz federalne krize koja su do mene došla iz SDP-a, ne kao modeli o kojima razmišlja vrh partije već upravo zato što se i u SDP-u, sve zarad odbrane koalicijskog sporazuma, ne raspravlja o izlascima iz krize, već Glavni odbor, kako je sročeno u subotu, daje punu podršku lideru Nikšiću da istraje (svaka sličnost sa zaključcima GO SDA je namjerna).

Evo prvog prijedloga, čiji je autor nekad važni esdepeovac. Treba odmah reći da dijeli stavove osmorke kada je o intervenciji OHR-a u izbornoj noći riječ, uvjeren da je odluka čiji je cilj trebao biti onemogućavanje blokade implementacije izbornih rezultata i obezbjeđenje nesmetanog funkcioniranja izvršne i zakonodavne vlasti, pojačala šanse nacionalnim strankama da ojačaju i još marginaliziraju građanske politike. U strahu od majorizacije Hrvata – iako je bilo jasno da će HDZ pomesti u svom biračkom tijelu – otvoren je prostor budućem inžinjeringu neke srpske stranke, kao suvlasniku svake moguće vlasti, a profitirala je SDA, koja se ne libi stvarati antizapadno raspoloženje, pogubno i po državu i po narod.

SDA, smatra, gradi očekivanja da će OHR donijeti jednokratnu odluku koja će onda biti krunski dokaz zavjere protiv Bošnjaka. Stoga se ni po koju cijenu u matematiku formiranja izvršne vlasti Federacije ne smiju uvesti kantoni, u bilo kojoj formi, a pošto SDA ovaj put brutalno zloupotrebljava tzv. legitimno predstavljanje, sve se verbalno zalažući za građansku BiH – valja joj doskočiti njezinim argumentima. Ključni je stalna, umjesto jednokratne odluke, koja bi istovremeno ispravila i nedostatke donesene u izbornoj noći i zaista onemogućila naredne blokade.

Ta bi odluka Vladu smatrala izabranom onda kada se predloženi mandatar i Vlada (sa potpisom predsjednika i jednog potpredsjednika Federacije) potvrdi natpolovičnim većinama u oba doma, pri čemu većina u Domu naroda ima preko 1/3 delegata iz svakog kluba (konstitutivnih) naroda, minimalno po 8 od 23 delegata. Ovo, kaže, nije njegov željeni model, ali jeste način da izađemo iz zamke i deblokiramo Federaciju uvažavajući realne okolnosti, jačanje evropskih principa, uz kohabitaciju građanskog i nacionalnog, umjesto istrajavanja na podjelama države i društva. Ova stalna odluka bi, naravno, mogla biti – shodno proceduri – i promijenjena u Parlamentu FBiH, a efikasno bi riješila situacije ala Lendo.

SBIH I NES NISU SPORNI

Drugi je prijedlog zasnovan na jačanju demokratskih principa. Ako osmorka želi pokazati da uvažava i poštuje stavove najjače opozicione partije, što SDA nesumnjivo jeste, može predložiti novog mandatara, recimo Semira Efendića, lidera Stranke za BiH. Izetbegović jednako ponavlja da SBiH i NES nisu sporni, a i sam bi SDP na taj način pokazao da mu je od partijskog lidera u fotelji premijera mnogo važnija borba za reforme u Federaciji i cijeloj BiH. Osmorka bi ojačala, a SDA završila u pat-poziciji, s obzirom na to da bi izgubila krunski argument.

Na moje pitanje je li mu jasno da Izetbegovićeve pohvale SBiH-a i NES-a nisu ništa drugo do izascensko privlačenje na stranu SDA, uslijedio je efektan odgovor: Ne bih se iznenadio da Bakir koliko sutra i javno ponudi Nikšiću da bude SDA-ov premijer ako SDP uvuče u koaliciju sa njim, no to je već problem SDA, a ne SDP-a i osmorke. Kako god, najgora je opcija mrcvarenje koje živimo uz Fadila koji traje li, traje.