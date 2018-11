Viktor Jakovič ,prvi ambasador SAD-a u Sarajevu Jakovič: Situacija u BiH nezavidna u odnosu na susjedne zemlje

Viktor Jakovič, prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini, kazao je kako je u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaren napredak, ali da još uvijek treba mnogo toga uraditi, javlja Anadolu Agency (AA).

Jakovič je bio uvodničar Kruga 99 održanog u nedjelju u Sarajevu, a tema je bila “BiH i regija u procjepu internacionalnih politika”.

Tom prilikom, kazao je kako mu je uvijek drago biti u Bosni i Hercegovini i Sarajevu i da se tu osjeća kao kod kuće i među prijateljima. Kazao je kako je u BiH i Sarajevu proveo i najbolje i najgore dane svog života, osvrćući se na činjenicu da je tu boravio tokom rata.

Podsjetio je kako je američku vladinu službu napustio prije 14-15 godina i da više ne govori u svojstvu američkog diplomate, nego građanina i iskrenog prijatelja Bosne i Hercegovine.

Ove godine je napustio i komercijalne djelatnosti, a trenutno je u glavnom odboru Bečkog ekonomskog foruma, gdje će sutra biti i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Kazao je kako će u Beču sa zvaničnicima iz regije diskutirati o raznim aktuelnim temama.

Jakovič, koji je i predsjedavajući Poslovnog vijeća za Jugoistočnu Evropu, kazao je kako na takvim mjestima i okruženjima, želi više širiti svijest o dešavanjima u BiH, onome što se dogodilo, ali i što se u budućnosti za ovu zemlju i države u regionu može učiniti.

Dodao je kako smatra da politika američke vlade, kada je u pitanju BiH ima svoj kontinuitet.

”Govorim u svojstvu građanina, Amerika, po mome mišljenju, nije odustala od tog važnog projekta da bude država BiH i da BiH funkcioniše kao država“, rekao je Jakovič.

Osvrnuo se na činjenicu da je Ambasada SAD-a u BiH značajno razvijenija nego u periodu kada je on vršio funkciju ambasadora u Sarajevu.

Pozdravio je i rad trenutne američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack, te dodao kako smatra da veoma savjesno radi na unapređenju odnosa između BiH i SAD-a.

“Mnogo se toga danas dešava. Situacija u Bosni i Hercegovini nije zavidna što se tiče susjednih država, a svejedno, kao što sam rekao, mi nismo odustali od tog projekta. Mi moramo biti inovativni, moramo biti više kreativni. Da ne gledamo na stare mehanizme nego da izmislimo neke nove”, smatra Jakovič.

Dodao je kako je možda potrebno smisliti nešto novo za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u trenucima kada su, za zemlju, možda najteži dani od poslije rata.

Kazao je kako u svijetu vladaju drugi faktori i da je čak i stanje u Americi drugačije.

”Ako pitate prosječnog Amerikanca, što da radimo danas za BiH, možda ćete dobiti pozitivan odgovor, a možda ćete dobiti i odgovor: Zar nismo dosta radili do sada? Neki će reći: 20.000 vojnika smo poslali, nekoliko ambasadora, nekoliko stotina miliona dolara u raznim vidovima pomoći… Neki će reći: MI smo puno uradili, investirali u BiH, u Balkan. Sad su nastala nova vremena, gdje su novi centri svjetske moći. Tu je Rusija, Kina, Srednji istok i svi imaju utjecaj u ovom dijelu svijeta. Za mene nadstruktura koja postoje u ovom dijelu svijeta, je NATO i EU. To ne može da bude nešto drugo”, naglasio je Jakovič.

Dodao je kako je prije u historiji BiH, prema riječima politologa, bila “sigurnosna arhitektura”, od Austro-ugarske, preko Osmanskog Carstva, SFR Jugoslavije…

“Uvijek je bilo nešto, a to nešto danas je EU i NATO savezništvo unutar kojega BiH i druge države i državice u okruženju mogu razvijati svoje međusobne odnose i svoje uslove za bolji život svojih građana”, rekao je Jakovič.

Upitan da uporedi period 1992. i 2018., Jakovič je kazao kako država funkcioniše na osnovu Dejtonskog sporazuma.

“Ima puno defekata, mana u Dejtonskom sporazumu. Tek sada vidimo koliko, ali ima i pozitivnih strana. Pozitivna strana jeste da je to dio procesa koji je obustavio ratno stanje ovdje. Nema više rata. Pozitivna strana jeste da je to angažovanje SAD-a sa svim tim aspektima. Tako da je to osnova na kojoj možete graditi savremenu bosanskohercegovačku državu”, smatra Jakovič.

Dodao je i kako je prije nekoliko dana boravio u Beču, a da nije znao za utakmicu Austrija-BiH. Kazao je kako se uputio prema centru grada gdje je vidio nekoliko hiljada mladih Bosanaca, te se uvjerio u pozitivne stvari.

“Vi ste više postigli nego što možda mislite. Živite ovdje i stalno gledate na probleme i izazove ovdje, to je prirodno i normalno. Ali kada izvana gledate, ja vam kažem, u BiH vidimo određeni napredak. Može da bude bolje, može da bude više. Uvijek može da bude više. Na vama je da dalje radite, na međunarodnoj zajednici je da nastavi, da ne kažemo: ‘Zar nismo dosta uradili?’. Ne, nismo. Moramo nastaviti. Vi da nastavite, mi da nastavimo i jednog dana bit će BiH unutar te nadstrukture”, kazao je Jakovič.

Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99, govoreći o Jakoviču podsjetio je kako je riječ o čovjeku koji je najveći dio svog radnog vijeka proveo ili direktno u BiH ili posvećen stabilnosti i miru i ravnopravnosti u BiH.

Kulenović se osvrnuo na diplomatsku karijeru Jakoviča i ambasade SAD-a u Sarajevu i Beču.

Jakovič je dobio i počasni doktorat Univerziteta u Sarajevu, a danas će biti proglašen i počasnim članom Kruga 99.