Viktor Ivančić : Naši generali

Tata je u primaćoj sidijo u hotelji i piljio je u televiziju. Mama je na kauču čitala Gloriju. Ja sam na drugom kraju kauča odvidavao glavu od robokapa. Tata je vrtijo sa glavom prema ekranu i rekao je: „Koji užas, jebate! Opet hapse naše generale!“ Mama je dignila glavu sa Glorije i pitala je: „Kako to generali mogu bit naši?“

Piše : Viktor Ivančić (Peščanik )

Tata je okrenijo se prema njoj sa čudilom. Onda je on rekao: „Kakvo je to pitanje? Nego čiji su?“ Mama je rekla: „Otkud ja znan! Moji bogami nisu!“ Tata je podviknijo: „Zašto nisu, jebate irud?“ Mama je rekla: „Zato šta ja nisan vojnik da bi imala svoje generale! Ja san obična žena!“ Tata je pitao: „Kakve to ima veze šta si žena?“ Mama je rekla: „Kako ne bi imalo veze? Ja ka žena, ako baš neman sriće u životu, mogu imat muža kretenoida, ili sina propalicu, ili herpes na usnama, al nikako ne mogu imat generale! A to znači da ne mogu ni govorit da su to ‘naši generali’!“

Tata je koljački gledao u mamu. Mama je složila kul facu i nastavila je čitat Gloriju. Onda sam ja sa drugog kraja kauča pitao: „A zašto su uhapsili generale?“ Mama je okrenila list od Glorije i rekla je: „Kažu da su pribekili neke civile!“ Tata je poskočijo iz hotelje i viknijo je: „Ne pizdi! Kako te nije sram govorit takve stvari prid ditetom!?“ Mama je zakolutačila sa očima i rekla je: „Okej, izvini dite! Uhapsili su ih iz čista mira!“

Tata je sijo nazad u hotelju. Ja sam pitao: „A ko je onda pribekijo civile?“ Tata je meni dreknijo: „Šta to tebe briga?! Šta se ti mišaš koji kurac?!“ Ja sam rekao: „Pa nije me briga, samo onako pitam…“ Tata je rekao: „E pa nemoš ti pitat šta god ti padne napamet, utuvi si to u tu glupu tikvu… Osin toga, ionako se ne zna ko je pribekija civile!“ Onda je tata okrenijo se nazad prema televiziji. Ja sam pitao: „Ako se ne zna ko je, kako se zna da nisu generali?“

Tata je zaškarpunijo se u faci ka grancigula. Onda je on meni rekao: „Zna se da nisu generali, zato jer pošto su to naši generali! Naši generali ne ubivaju civile! Jel to sad kjaro?“ Ja sam rekao: „Okej, kjaro je!“ Tata je okrenijo se nazad prema televiziji. On je vrtijo sa glavom i mrmorijo je: „Čoviče, koji udav…“ Onda sam ja pitao: „A di su ih uhapsili?“ Mama se nakeserila: „Odlično pitanje, he-he-he… U Bosni!“

Ja sam pitao: „Kako onda mogu bit naši?“ Tata je opet poskočijo u hotelji i podviknijo je: „Kako ne bi mogli bit naši, jebaga jarac?!“ Ja sam rekao: „Mi smo u školi učili da Bosna nije u Hrvackoj! Nego da je Hrvacka jedna država, a Bosna druga!“ Tata je rekao: „Pa šta to ima veze?“ Ja sam rekao: „Ima veze, jer pošto smo takođe učili da su naši generali branili Hrvacku! Pa mi je onda to neskužljivo!“ Tata je pitao: „Šta ti je neskužljivo?“ Ja sam rekao: „Kako su naši generali mogli branit Hrvacku u drugoj državi?“

Tata je koljački pogledao prema meni i nanišanijo je sa kažimprstom. Samo onda je mama uletila: „Ma gleaj ti molintelipo šta piše u Gloriji! Da je Bred Pit ima seksualsku avanturu sa nekon manekenkom!“ Ja i tata smo zapiljili se u nju sa zblentozom na kvadrat. Tata je rekao: „Pa šta onda?“ Mama je rekla: „Kako pa šta onda? Pa on je još uvik službeno u braku sa Anželinom Žoli, za gospu blaženu!“ Tata je podviknijo: „Ali kakve to ima veze sa ovin šta smo pričali?

“ Ja sam rekao: „Stvarno, jebate! Jel piše u Gloriji kako su to naši generali mogli branit Hrvacku u drugoj državi?“ Mama je rekla: „Pa piše, ako znaš čitat! Jerbo se takođe može reć da su i generali bili službeno u braku sa Hrvackom, a onda bi skočili u Bosnu u izvanbračne avanture! Jel tako?“ Ja i tata smo zinili sa ustima od turbo iznereda. Mama je rekla: „Samo šta je Bred Pit, ka normalni muškarac, kresnija manekenku, a generali su pribekili civile!“

Ja sam gledao u mamu sa raskobečenim očima. Tata je isto zableušijo se u nju sa teškom tupajom. Onda je tata okrenijo se prema meni i rekao je: „Okej, sine, skužija si da ti je mater šenila! Žuta štampa joj je popila mozak! Tuka se spustila toliko nisko da je čak usporedila nevino stradale civile sa nekon manekenkom! Jel se slažeš da je to dno dna?“ Ja sam rekao: „Slažen se!“ Tata je meni rekao: „Da sad skratim cilu priču! Nama Hrvatima su naši generali svetinja! Mi Hrvati ne damo naše generale!

Nama Hrvatima su naši generali donili slobodu! Znači, ko god ide hapsit naše generale, taj svima nama Hrvatima oduzima slobodu! Jel to kjaro?“ Ja sam rekao: „Kjaro je!“ Tata je rekao: „Znači, sinak, moš bit dobar Hrvat koji poštuje i brani naše generale, ka šta je tvoj ćaća, ili moš bit nikakav Hrvat, nula od Hrvata, ka šta je tvoja mater! Jel želiš u životu bit Hrvat ka tvoja mater?“ Ja sam rekao: „Ne želim!“ Tata je rekao: „Bravo, sine! Biće od tebe ipak nešto!“ Ja sam rekao: „Želim bit Hrvat ka Bred Pit!“