Vikoki predstavnik Valentin Inzko : “Nije korektan naziv Republika Srpska”

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je u Dnevniku TV1 da postoji teoretska mogućnost da nametne rješenje za izmjene izbornog zakonodavstva, ali da to nema namjeru učiniti, budući da odluka Ustavnog suda BiH kaže da je to zadaća državnog Parlamenta.

Ukoliko domaći političari ne postignu dogovor o izmjena Izbornog zakona BiH, u pitanje se dovodi implementacija izbornih rezultata.

“Ako domaći političari ne riješe to pitanje, mi ćemo se sigurno uključiti u procese konsultacija. U suštini, već smo uključen u procese konsultacija, koji se vrše iza zatvorenih vrata. Tu je Amerika, EU i mi kao eksperti, ali još je rano govoriti o nekim rezultatima”, istakao je visoki predstavnik.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Mostaru napominjući da je OHR u prošlosti imao više od sto sastanaka sa strankama u FBiH.

“Došli smo do nekog okvira jednog mogućeg rješenja. Sada bismo mi morali nastaviti na toj osnovi koja je imala dosta podrške u Mostaru. Međutim, dvije glavne stranke u FBiH još nisu spremne da nađu kompromis”, poručio je Incko.

Govoreći o navodima o postojanju paravojnih formacija u RS, visoki predstavnik je potvrdio da OHR za sada nema nikakve druge činjenice u odnosu na one koje ima Ministarstvo sigurnosti BiH.

“Juče sam bio u kontaktu sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem. Rekao je da će istražiti sve činjenice i onda ih predati nadležnim organima. Imaću uvid u te činjenice”, dodao je Incko.

Komentarišući mogućnost da EU uvede sankcije predsjedniku RS Miloradu Dodiku, Incko je kazao da je teško izvodivo da sve članice Unije daju saglasnost na takvu odluku.

“Tužno je da se o tome i priča. RS je velika kao Slovenija, ima sve potencijale i mogla bi biti uspješan entitet, uspješna jedinica BiH, kao što bi i Hercegovina mogal biti neka mala Kalifornija. Ti potencijali se ne koriste, a umjesto toga, tu je negativna retorika”, konstatovao je on.

Osvrćući se na česte izjave Milorada Dodik o RS kao o državi, Incko je poručio da na ovom području postoji samo jedna država, a ona se zove BiH.

“Unutrašnje uređenje je drugo pitanje, ali država je ovdje jedino jedna BiH”, potcrtao je visoki predstavnik u BiH.

Tema razgovora bio je i nedavni Izvještaj britanskog Doma lordova, u kojem su Milorad Dodik i Dragan Čović izdvojeni kao destabilizirajući faktori u BiH.

“Moram tim lordovima dati slobodu da kažu što žele. Mogu samo reći da bi oni mogli doprinijeti stabilizaciji države, jer imaju veliki uticaj, dobro se razumiju, a mogli bi iskoristit taj međusobni odnos jedanput u dobrom, ne samo u negativnom”, smatra Incko.

Zagovaranje trećeg entiteta u BiH, mišljenja je, besmisleno je i besperspektivno.

Incko je napomenuo da su Hrvati odustali od Herceg-Bosne Vašingtonskim sporazumom, te da su Dejtonskim sporazumom ponovo odustali od nje, a taj sporazum je potpisao Franjo Tuđman.

Koliko god grešaka i manjkavosti da ima, Dejtonski sporazum, podsjetio je, donio je mir i uložen je veliki napor da se to postigne.

“Sad bi trebao još veći napor da bi se on mijenjao. Ne vidim mogućnost da se to mijenja do oktobra, da se nađu međunarodni igrači od Amerike do Rusije i da preduzmu takav napor”, dodao je Incko.

Unutar FBiH, kaže, mogla bi se naći neka rješenja koja bi dala zadovoljstva Hrvatima, koja sada imaju u pojedinim kantonima.

“Moram reći da, nažalost, ne koriste sva svoja ovlaštenja u dobrom smislu. Recimo HNK ima Ustav u kojem nema Srba, a moglo bi se to mijenjati. Postoje i ćirilični natpisi na putokazima koji su precrtani ili ih uopšte nema i to bi se moglo promijeniti”, potcrtao je Incko.

Ovim i sličnim promjenama, poručio je, moglo bi se pokazati ovi kantoni žele pomirenje, saradnju i zajedničku budućnost.

“Ako pričaš o specijalnim privilegijama, to treba zaslužiti”, konstatovao je visoki predstavnik u BiH.

Osvrnuo se i na obilježavanja 9. januara kao Dana RS u Banjaluci.

“Moramo znati suštinu tih sastanaka, recimo 9. januar ili 12. maj. Plan etničkog čišćenja bio je prezentovan 12. maja. Tada je čak Ratko Mladić, koji je bio šokiran kada je vidio taj plan, rekao ‘Ljudi, pa to je genocid’. To su bili ti sastanci 9. januara i 12. maja. Nije korektno ni naziv Republika Srpska, jer se 9. januara govorilo Republika srpskog naroda BiH. To se isto zaboravlja. Za mene lično, odlučujuće je ono što je rekao Ustavni sud BiH, a to je da je taj praznik neustavan i on se tri puta izjasnio o tome. Međutim, to ne znači da RS ne može obilježavati neki dan RS. Međutim, 9. januara to ne može”, poručio je visoki predstavnik u BiH.

Šokiran je ubistvom predsjednika Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, ali smatra da to neće ugroziti stabilnost u regiji, jer je regija velika.

“Lično sam ga poznavao. Imao je konstruktivne stavove i ljudi su mu dali povjerenje. Ovakvim činom, ubistvom, ništa se ne rješava. Neke stvari se produbljuju, ali ljubav ipak mora biti jača od mržnje. Budućnost Balkana ne smije biti to da se ljudi ubijaju. U prošlosti smo vidjeli gdje to vodi”, naveo je Incko.

(Kliker.info-Vijesti)