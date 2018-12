Vesna Pusić u Pressingu : “Biti pripadnik jedne nacije ne može biti politički program”

Da je 80 posto Hrvata s pravom glasa glasalo za Čovića, on bi bio izabran bez daljega. To nije nikakva uvreda, nego spremnost da se pogleda činjenicama u oči, kazala je u Pressingu TV 1 bivša ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić.

Pusić se tokom karijere zbog svojih otvorenih stavova u kojima je kritikovala hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini suočila sa lavinom kritika, pa i prijetnji…

“Pa, ja bih rekla uglavnom mi je prijetila ekstremna desnica i različiti, kako bih rekla, njihovi trabanti odnosno ljudi koji smatraju osluškujući signale sa vrha, da je došlo vrijeme da se napadne sve što je racionalno, informirano i dobronamjerno, ne samo prema samom sebi, nego i šire”, istakla je ona.

Posebno je bio upečatlji istup Vesne Pusić u Saboru prije 17 godina kada je rekla da je Hrvatska bila agresor u ratu u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je kasnije pred Međunarodnim sudom proglašena krivom za Udruženi zločinački poduhvat.

“To su različite stvari. Večeras sam i rekla da je HDZ vodio agresivnu politiku prema BiH, to je naprosto činjenica i danas općepoznato. Čak i oni koji se ljuti zbog moje izjave, ne tvrde da nije istina, nego da svako ko ide protiv svoje zemlje da je negativac. Ja mislim obrnuto, mislim da se zemlja brani istinom, svaka zemlja ima bolje i lošije trenutke”, zaključila je Pusić, te nastavila:

“Što se tiče presuda u Haagu, znamo kako je to išlo. To su bili ljudi koji su bili pripadnici HVO-a. Odnosi između Hrvata i Bošnjaka, važno je da se ta teška i žalosna zajednička povijest nekako prihvati i kroz to stavi ad acta. Zajednička teška povijest je da su se u BiH Hrvati i Bošnjaci zajedno borili protiv Miloševićevog režima, dok se nije pojavila druga ideja sa pretenzijama i dovela do rata između Hrvata i Bošnjaka što mislim da je bila tragedija za obje strane. Mislim da su Hrvati u BiH dugi niz godina žrtve politike koja nema veze sa njihovim interesima, žrtve politike HDZ-a koja se vodi u Hrvatskoj. Aktualizirana je ta tema, naravno, rezultatima izbora u BiH, a u prvom redu rezultatima za Predsjedništvo. Tu temu je aktualizirala činjenica da Čović nije izabran za člana Predsjedništva BiH”.

Pusić je bila jedna od rijetkih osoba iz Hrvatske koja je čestitala Željku Komšiću na izboru za člana državnog Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Mnogi su kritikovali ovaj njen potez.

“Što se tiče uvreda, to je za mene kompliment s obzirom od koga dolaze. Nije bio jednoglasan stav iz Hrvatske, ima puno ljudi, samo je klima bila takva da se ljudi ne žele petljati. Nije unison stav u Hrvatskoj, i ja svoju ulogu vidim u tome da se modernoj Hrvatskoj da prostor i spasi obraz u mjeri u kojoj se to može”, kazala je Pusić.

Tokom gostovanja u Pressingu zaključila je i to da je lažna teze kako je većina Hrvata glasali za Dragana Čovića jer da je to zaista tako on bi umjesto Komšića danas sjedio u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

“To je matematika, nije uvreda. Glasalo je140 tisuća, ovi drugi su isto mogli glasati, očito je da nisu htjeli glasati. Činjenica je također da je 80 posto Hrvata s pravom glasa glasalo za Čovića, on bi bio izabran bez daljega. To nije nikakva uvreda, nego spremnost da se pogleda činjenicama u oči. Hrvati trebaju biti predstavljeni, vjerovatno u ovom trenutku imaju i kolektivne interese. Očito, ne vide nekog koga prepoznaju kao osobu koja bi ih predstavljala”, ocijenila je ona.

Rješenje? Savjet za Komšića?

“Što se mene tiče, moja čestitka je išla u sljedećem pravcu i tiče se jednog civiliziranog stava Hrvatske, kojeg Hrvatska može imati i treba imati. Po pravilima prema kojima je prošli put izabran Dragan Čović, ovaj put je izabran Željko Komšić. Mislim da je na susjednoj zemlji da prepozna tu činjenicu. Obzirom na cijelu tu činjenicu i komplikacije koje su izazvane, što se tiče Predsjedništva, očito je da će tom čovjeku koji između ostaloga, treba brinuti da i interesi sva tri naroda budu predstavljeni i zastupljeni u Predsjedništvu. Hrvati u BiH su se uvijek izjašnjavali u korist BiH ka napredovanju u EU, ulazak u NATO, razvoj i poboljšanje obrazovanja”, podsjetila je Vesna Pusić.

“Ja ponavljam, ne vidim da je biti Hrvat politički program. Biti pripadnik jedne nacije ne može biti politički program”, kazala je u večerašnjem Pressingu Vesna Pusić, bivša šefica hrvatske diplomatije.

Hrvatski entitet?

“Ja sam uvijek smatrala da ne smije biti tabu tema, da se može razgovarati o svemu. Kada otvoriš neku temu i kažeš da se može o tome razgovarati, ovdje to već izaziva velike kontraverze i reakcije. U današnjim uvjetima, ne smije se dozvoliti da Hrvati iz BiH ili bilo ko drugi budu taoci jedne stranke. Cijela ta pobuna je pobuna protiv stanja koje se de facto prilično uvriježilo. Ako ti ljudi budu ostavljeni kao taoci jedne stranke, tu nema pluralizma, niti mogućnosti“, kazala je Pusić.

Istakla je da Hrvati nisu politički taoci Bošnjaka u BiH.”Ne vidim kako su Hrvati taoci Bošnjaka, s obzirom da biraju svoje predstavnike, ali trebaju biti aktivni da bi afirmirali svoje stavove i interese. Ja ponavljam, ne vidim da je biti Hrvat politički program. Biti pripadnik jedne nacije ne može biti politički program“, smatra Pusić i dodaje:

“Sama činjenica da pripadam jednoj naciji me ne može politički do te mjere odrediti. Čini mi se da Bošnjaci već imaju tu slobodu. Jedina šansa koju BiH i Hrvati u BiH imaju ukoliko BiH napreduje ka članstvu u EU. To malo skida taj teret i okov etničnosti koji BiH drži u nekoj vrsti čeličnog zagrljaja“.