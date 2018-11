Vesna Pusić u Hrvatskom saboru : Dvije trećine Hrvata u BiH nije htjelo glasati za Čovića

Vesna Pusić, zastupnica Glasa, rekla je u srijedu u Hrvatskom saboru, tokom rasprave o izvještaju premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da je iz rezultata izbora u Bosni i Hercegovini očito kako dvije trećine Hrvata s pravom glasa nije htjelo glasati za Dragana Čovića i da je vrlo vjerovatno zbog toga izabran Željko Komšić.

“Ako je nešto očito iz rezultata izbora u Bosni mi Hercegovini, onda je to da dvije trećine Hrvata s pravom glasa nije htjelo glasovati za Dragana Čovića i da je, vrlo vjerojatno, zbog zbog toga izabran Željko Komšić”, izjavila je ona raspravljajući o izvještaju Plenkovića o sastancima Evropskog vijeća i sastanku država članica europodručja održanih u junu i novembru.

“U trenutku u kojem je Komšić izabran za člana Predsjedništva, onda je valjda u interesu Hrvatske i svih Hrvata u Bosni i Hercegovini da taj posao obavi što kvalitetnije i promovirajući interese Hrvata u Bosni i Hercegovini”, rekla je Pusić, koja smatra da je osnovni interes Hrvata u Bosni i Hercegovini da ta država uspije na putu prema članstvu u EU.

Osvrnula se na činjenicu da bi Sabor uskoro trebao raspravljati o deklaraciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.

‘Intervencija u Evropskom vijeću nedovoljna’

“Zamislite da Srbija, Slovenija ili Mađarska u parlamentu donose deklaraciju u kojoj traže promjene hrvatskog Ustava i Izbornog zakona, svi ovdje k'o jedan bi se postavili na zadnje noge i smatrali to nedopustivim”, rekla je bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske.

Iako je Plenković u izvještaju istaknuo niz tema spomenutih sastanaka, zastupnici su se mahom “doticali” Bosne i Hercegovine.

Zastupnici Hrvatske demokratske zajednice su hvalili činjenicu da je premijer Hrvatske uspio nametnuti temu izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini, ali Joško Klisović iz Socijaldemokratske partije smatra da je Plenkovićeva intervencija na Evropskom vijeću bila potrebna, ali da je bila nedovoljna i zakašnjela.

“Ne mislite da smo tek nakon izbora otvorili temu izbornoga zakona sa našim partnerima?”, uzvratio mu je Plenković, navodeći da nije bilo prilike a da se ta tema nije “koordinirano i usklađeno otvarala”.

“Ono što je problem, da oni koji bi to trebali čuti na toj razini ne vide, dok problem ne dođe do kraja”, rekao je on.