Vesna Pešić: Ako bude razgraničenja, završit ćemo u novom ratu!

Bivša visoka funkcionerka Liberalno-demokratske partije (LDP), nekadašnja predsjednica građanskog saveza i osnivačica Jugoslovenskog helsinškog komiteta, Vesna Pešić, u razgovoru za Radiosarajevo.ba komentirala je sve naglašenije priče o “razgraničenjima” na Balkanu, koje, s pravom, izazivaju zabrinutost i zebnju na zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini.

Svi su zli

Tim prije jer zvaničnici Srbije bezmalo svakodnevno provociraju zvanično Sarajevo.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić objavili su u utorak postojanje planova za nacionalno integriranje ovog bh. entiteta i susjedne države, a šef srbijanske diplomacije dodatno je zaprijetio kako njegova zemlja “neće sjediti prekriženih ruku” ako ocijeni da su Srbi u BiH ugroženi. Ana Brnabić, premijerka Srbije, ničim izazvana u Ženevi je indirektno spomenula ukidanje granice između Srbije i RS…

Pešić, koja je jedna od ikona demokratske Srbije i borbe protiv Slobodana Miloševića, hrabra žena koja je tokom 1996. i 1997. godine, zajedno sa pokojnim Zoranom Đinđićem i Vukom Draškovićem, predvodila opozicionu koaliciju “Zajedno” u tromjesečnim protestima širom Srbije, tvrdi da priča oko razgraničenja ide dalje, jer “to traje duže vremena”:

“Vidjela sam Vuka Jeremića da je objavio da Tony Blair ide po svjetskim prijestolnicama i razgovara o razgraničenjima u ime Aleksandra Vučića i Srbije. Blair je plaćen za to, on to ne radi besplatno. Već je bio u Njemačkoj, sada ide u Francusku… U “Demostatu” imate jedan veliki članak kolika je uloga Francuske u razgraničenjima. Tu je i onaj Bernard Kouchner, koji je bio prvi upravnik Kosova”, kaže Pešić.

Prema njezinim riječima, Vučić i Hashim Thachi su napravili taj plan oko razgraničenja, ali da su mnogi iz svijeta “izgleda mnogo legli na rudu da dođe do toga”.

“Vi znate moje stajalište, ja sam za građansku varijantu i ne volim te etničke linije. Pogotovo jer mi moramo da mijenjamo i našu teritoriju. Meni to izgleda kao veliko poniženje, dakle, da Srbija mora i svoju teritoriju da daje za tu “mjenjažu”. Dakle, da oni daju sjeverno Kosovo, a mi da damo Preševsku dolinu. Drugo, šta ćemo sa Srbima na jugu Kosova koji su većina dole? Šta će to da bude – neki egzodus? Meni to izgleda kao dosta mračna kombinacija”, ističe naša sagovornica.

Smatra da bi svako takvo rješenje imalo posljedicu i po druge dijelove bivše Jugoslavije, uključujući i Bosnu.

“Ako krenu etnička razgraničenja na Balkanu, možemo vrlo lako da ponovo završimo u nekakvom ratu i zato sam ja protiv toga. To nije moj princip”, tvrdi Pešić.

“I vi u Bosni malo vodite računa. Ni tamo niko nije zvijezda sjajna… Od vašeg Izetbegovića (Bakir), Dodik i svi redom. Svi su grozni”.

Govoreći o eventualnim posljedicama neuspješnog referenduma u Makedoniji, što bi se, prema analitičarima, moglo, također, odraziti na ostatak regiona, Pešić navodi da je vjerovala kako je dobra varijanta da se približavanjem Evropskoj uniji i NATO-u Makedonija “odvoji” od ostalih zemalja tog dijela Balkana. To bi posljedično značilo da “to ne može da se dira”.

Srušili su Jugoslaviju

“Da se, s obzirom na veliku albansku populaciju u Makedoniji, ne pravi velika Albanija i još neke gore kombinacije i da se rastura i Makedonija. Sad, da li će taj Zoran Zaev da dobije većinu u parlamentu jer je referendum bio samo konsultativan, da li će dobiti dvotrećinsku većinu, vidjet ćemo. Smatrala sam da bi bilo dobro da taj referendum pobijedi da bi se izbjeglo eventualno cijepanje Makedonije”, govori naša sagovorica.

Prema njezinim riječima, cijela ta arhitektura na Balkanu je vrlo loša. Sve su to posljedice razbijanja Jugoslavije prije skoro tri decenije.

“Ne slažem se kako su napravili tu arhitekturu na Balkanu. Ako naprave razgraničenja, poslije toga će Dodik tražiti odcjepljenje RS-a… Moja je teorija bila, kad su jedanput dozvolili da se sruši Jugoslavija, tako i im i treba… To je isto bilo po etničkim linijama. Mi smo rasturili Jugoslaviji, a oni su to (iz svijeta) amenovali. Kad su me god pitali, ja sam rekla: “Sad kada ste srušili Jugoslaviju, da znate da rješenja više nema”, zaključila je Pešić.

Razgovarao: Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)