Veselin Vujović : Bit ću malo vulgaran, ali je*eš zemlju koja Bosne nema!

Danas će biti kompletirana grupna faza Svjetskog rukometnog prvenstva. Selekcija Irana obezbijedila je kartu za drugi krug, pobijedivši Čile u prvom kolu. Selektor perzijske reprezentacije je čovjek koji je izjavio da bi punog srca bio selektor Bosne i Hercegovine, te da bi i sa milijardama bio običan čovjek. Osvajač je EHF lige prvaka Sa Barcelonom i dva kupa prvaka sa Metaloplastikom, najbolji sportisa Jugoslavije. Zlatni i srebreni na Olimpijade, te prvak svijeta. Gost Novog Dana bio je legendarni Veselin Vujović.

Pobjeda protiv Čilea je donijela mnogo radosti, a nakon toga su stigli mečevi protiv Crne Gore i Španije.

“Ja lično mislim da sam ispunio cilj. Dogovorio sam saradnju sa savezom Irana. Oni su rekli da im je cilj na SP-u se promovisati. Žele napredovati, imaju budućnost, a smatrali su da je nemoguće pobijediti nekoga. Mi smo slavili protiv Čilea, a protiv Crne Gore i Španije je bilo teško. Sutra već igramo protiv Slovenije, protiv selekcije koju sam vodio i sa kojom sam povezan. Tako je sa svakom selekcijom sa Balkana, u gotovo svakoj sam bio selektor i trener i veoma dobro osjećam dešavanja tamo”, rekao je Vujović.

“Sudijama iz BiH greške neću uzeti za zlo”

Njegovom Iranu sudio je i sudački par iz Bosne i Hercegovine.

“Ne znam šta bih rekao, kada sam vidio da mi oni sude smatrao sam da me neće oštetiti, bio sam opušten. Nisam želio ni jednu loptu da mi daju, jer bi suprotna strana bila oštećena. Bilo je tu nekoliko situacija koje nisam razumio. To su bile odluke iza kojih su stajali, a nije bilo ispravno. Ljudski je pogriješiti, ali oni su stajali iza odluka. Nisam im ništa rekao, čestitao sam nakon utakmice. Nisam im uzeo za zlo. Suđenje je dobro kada vam sude parovi iz Evrope, a kada su tu sudije iz drugih zemalja možete očekivati svašta. Bilo je u grupnoj fazi dosta parova iz tih zemalja, ali sada u nokaut fazi vjerujem da će suditi najbolje sudije”, ističe Vujović.

Koji su realni dometi selekcije Irana?

“Protivnici su Slovenija, Francuska i domaćin Poljska. Poljska je organizovala prvenstvo da bi ostvarila rezultat. Bit će teško, ali za moje momke svaki meč je velika škola. Mnogi od njih su se prvi put sastali sa evropskim ekipama i izašli iz zemlje. Bit će to motivacija i savezu i njima da u budućnosti što više ulažu u sport i u budućnosti ga promovišu kao najbolji timski sport u zemlji”, jasan je Vujović.

Osvrnuo se i na nastupe balkanskih zemalja na Svjetskom prvenstvu.

“Rekao bih da je polovično sve. Hrvati su u prvom meču protiv Egipta bili poraženi na način koji im ne priliči. Nacija hrvatska je bila razočarana, a u drugom meču su rasturili Amerikance. Nisu ih dobili u košarci, nego u rukometu. Oni su daleko od ozbiljnih protivnika. Imaju tu Marokance i očekujem da će proći dalje sa dva boda, ali ih ne vidim kao tim koji će konkurisati za visok plasman. Srbija je krenula sa mnogo ambicija, Njemačku su planirali dobiti, ali nisu i napravili su sebi problem što danas trebaju odigrati protiv Katara. Kada nešto morate stegnu ti se ruke, dođete u probleme i vidjet ćemo kako će sve ispasti. Makedonija igra protiv Argentine. Oni su kreativni, kao i sve selekcije iz Južne Amerike. Nevjerovatno je kako osjećaju sport, tako da bit će teško i Makedoncima da prođu dalje. Tu je i moja Crna Gora, ali u drugom krugu imaju teške protivnike i bila koja pobjeda u drugom krugu za njih bila bi ogroman rezultat”, rekao je Vujović.

Među kojim selekcijama možemo tražiti prvaka?

“Proći će mnogo godina dok nego pored ovih selekcija napravi nešto. Ipak, idemo vidjeti šta može Egipat. Igraju dobro, kvalitetno, ali Švedska, Danska i Francuska su najozbiljniji kandidati. Norveška i Španija mogu pomrsiti račune”, rekao je Vujović.

Reprezentacije BiH nema na ovom prvenstvu, koliko može Smajlagić, da li može napraviti remont?

“To je jako komplikovana priča i čini mi se da odavno rukomet ne stanuje u podneblju. Koliko god sam ja navijač i volim taj narod, teško je to sve tamo složiti. Stalno su interesi neki u pitanju. Ljudi bježe od sporta, on je prljav. Sponzori bježe, priča se stalno o prevarama, o organizaciji. U takvim uslovima kako možete imati zdravu i dobru reprezentaciju? Moj kolega i prijatelj Smajlagić ima težak zadatak, ali meč sa Crnom Gorom koji je Crna Gora dobila do te mjere mi je pokazala da BiH ne vidim na ozbiljnom takmičenju u narednim godinama”, istakao je Vujović.

Osvrnuo se i na prijateljske odnose navijača Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

“Meni na samu pomisao skoro krenu suze. U Beogradu za novogodišnju noć sretnem ljude iz Splita, Skoplja…u Sarajevu me dočekaju na fenomenalan način. Kada bi bilo više takvih primjera, a ima mnogo sjajnih ljudi. Mi nažalost ističemo samo incidente ili sporadični slučaj nacionalizma. Niko ne priča koliko je tu prijatelja. Ja imam prijatelje iz Cetinja, Splita, Sarajeva…ne možete shvatiti kako se družimo i niko nikoga ni na koji način nije uvrijedio. Takvih primjera ima mnogo više nego ružnih. Neka se ljudi mane prošlosti. Djeca danas pričaju o glupostima, a nisu bili ni rođeni. Nacionalizam je nešto čime se dičite, a niste bili ni rođeni. Ko vjeruje u to neka promijeni terapiju, sigurno mu nije dobro!”, jasan je Vujović.

“Rukomet više ne stanuje u BiH”

Kako razbiti takve situacije?

“Znate kakvi su političari? Oni kada hoće dobiti poene pronađu zamišljenog pritivnika. Bilo u svojoj ili susjednim državama. Tada ljudi koji nemaju svoje “ja” kažu ovaj će nas spasiti od invazije Hrvata, Crnogoraca. Nećemo opstati kao narod…o čemu pričate? Jedina deviza koja može da postoji jeste živi i pusti druge da žive. Lako je otkriti ko je tu djecu naučio taj tekst. Ako je to iz BiH, iz Crne Gore, iz Hrvatske tog čovjeka treba osuditi doživotno. Pa da vidimo ko će to naučiti djecu. Njih treba naučiti ljubavi, oni će kroz život naučiti ko im je prijatelj, ko ne. Neka ono samo odlučuje, ne trujte mu glavu. Mediji trebaju mnogo više raditi na tom pogledu, na pitanju sportskih događaja. Niko od huligana koji su uradili to nije smislio sam, to je naručeno. Ne znam za koga rade, ali im od srca poručujem da se vrati njima, njihovoj porodici što žele drugim porodicama”, istakao je legendarni trener.

Kada pomenemo BiH – koja vam osoba prva padne na pamet?

“Ja ću biti malo vulgaran i reći, je*eš zemlju koja Bosne nema! Kada je rat krenuo u bivšoj Jugoslaviji, ja sam se molio da ne pukne u BiH jer je to meni Jugoslavija u malom bila. Da je Jugoslavija ostala, bili bi prejaki za ostale. Ovako smo izdijeljeni, nemamo autoritet, međusobno poštovanje. BiH je za mene Juga u malom. Tu su ljudi puna srca, tu uvijek možete doći. Bio sam u Tuzli pred početak prvenstva. Došao sam da nemam da platim parking, čovjek kojeg ne znam došao je i platio mi parking. Vidio je da su mi šabačke tablice i od tog trenutka srce mi je puno”, rekao je Vujović.

“Delibašić je rođeni gospodin”

Osvrnuo se i na velikog Mirzu Delibašića.

“Ja sam obožavao Delibašića. Vidjeti ga na terenu kako dominira. Kako vodi loptu i kako igra, on je bio rođeni gospodin. On je ostao nenadmašiv do dana današnjeg. Na meču na kojem sam imao i rukometaš i košarkaš, nisam imao preveliko učešće, ali sam pobrao simpatine. Pozvan sam na probu u Bosnu, ali sam pozvan i u RK Željezničar. Sve je to preduhitrio moj prijatelj Veselin Vuković pritiskom da dođem u Metaloplastiku, tražio je crnogorsku riječ. Iz tog razloga sam završio u Metaloplastici. Nisam pogriješio, ali mi je i Sarajevo, Bosna, uvijek kao moja velika kuća i velika familija”, rekao je Vujović.

Esmir Kunić (N1)