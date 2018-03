Veliki preokret na suđenju : Vještaci isključili mogućnost da je vozilo udarilo Dženana Memićae

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu održan je nastavak suđenja Ljubi Seferoviću i njegovom ocu Bekriji zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i za krivično djelo neukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći i krivično djelo sprječavanje dokazivanja, a u slučaju smrti Dženana Memića.

Danas su svoje nalaze iznijeli vještaci saobraćajne struke Mirsad Kulović i mašinske struke Jasmin Bijedić.

Vještak Kulović kazao je da je svoj nalaz odnosno vještačenje vjerovatnosti događanja saobraćajne nezgode od 08.02.2016. godine sačinio prema dostupnom materijalu koji je pregledao u pisarni suda. Vještak Kulović je analizirao devet elemenata koje je razvrstao prema izuzetnom, velikom, srednjem i manjem značaju.

Na osnovu tih elemenata utvrdio je da nije nađeno mjesto sudara između vozila VW T4 i pješaka.

Nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu da je predmetni događaj saobraćajna nezgoda tipa „sudar vozila i pješaka“.

Također, analizirajući tragove na vozilu, Kulović navodi da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u saobraćajnoj nezgodi tipa „sudar vozila i pješaka“. On je naveo da na vozilu nisu pronađeni tragovi tkiva, krvi ili brisotine.

Također na pješaku nije bilo povreda nogu, iako u nesrećama tipa nalet automobila na pješaka prvo stradaju noge, pa glava, grudi…

Također, vještak navodi da ne postoje nikakvi elementi koji ukazuju na bilo kakvu reakciju pješaka na prisustvo vozila, uključujući i „refleksnu reakciju“, kao ni bilo kakvu reakciju u cilju izbjegavanja kontakta sa vozilom što se tumači kao netipično i nelogično.

U nalazu vještak zastupa stajalište da je evidentno odsustvo bilo kakve reakcije vozača i prije i poslije događaja.

Iako do sada nije precizno utvrđena brzina kretanja vozila, vještak Kulović je procijenio da je to brzina od 50 do 55 km/h. Vještak nije mogao utvrditi stvarno mjesto pada pješaka nakon naleta vozila.

Kulović je kazao da je vozač mogao vidjeti pješake jer je raspoloživa minimalna daljina vidljivosti 40 metara, a zaustavni put je 28 metara. On također smatra da su pješaci mogli uočiti svjetla vozila i čutiu približavanje vozila, kao i da su imali vremena da se sklone. Prema njegovoj procjeni to je bilo više od pet sekundi.

Kulović je kazao da ne podržava tezu da je riječ o saobraćajnoj nesreći.

Tužilac Sead Kreštalica pokušao je diskreditirati nalaz ali i stručnost vještaka Kulovića koji u svojoj karijeri ima više od 1.000 vještačenja.

Kreštalica je vještaka pitao o vještačenju tragova, na šta je on kazao da nije vještačio tragove niti ih je on tražio.

Na pitanje Kreštalice kako su nastala oštećenja na vozilu, vještak je kazao da to ne treba njega pitati.

Ja samo znam da nisu iz ovog scenarija.

U više navrata reagirao je advokat odbrane Rusmir Karkin koji je kazao da Kreštalica maltretira svjedoka. Kreštalica je u potpunosti prigovorio na nalaza vještaka Kulovića.

Jasmin Bijedić, vještak mašinske struke analizirao je vozilo T4 u januaru ove godine, kao i tragove stakla i plastike koji su pronađeni na licu mjesta u Velikoj aleji i ulici Kamenolom. Ono što je vještak Bijedić potvrdio je da su u jednoj kesi bili tragovi crne plastike koje je on spojio i utvrdio da su kompatibilni, ali da pripadaju stražnjem dijelu vozila. Postavlja se pitanje zašto su tragovi pronađeni na dvije različite lokacije spojeni u jednu kesu. Podsjećamo, Ljubo Seferović je 8. februara 2016. godine tokom dana imao saobraćajnu nezgodu gdje je udario u ogradu. No, ostaje nejasno zašto su tragovi od dva različita događaja spojena u jednu kesu.

Bijedić je izvršio vizuelni pregled vozila, koristeći aparat kojim je utvrdio debljinu laka na vozilu. Tako je utvrdio da je na tri različita dijela vozila različita debljina laka. Također je zapazio da je ispravljana limarija haube, kao i da su vršene popravke na blatobranu. Nije mogao sa sigurnošću tvrditi uzrok nastanka oštećenja. Pogotovo što je prošao dug vremenski period, prvo od događaja do pronalaska vozila, a onda i do ponovljenog vještačenja.

Bijedić je u MUP KS dobio kesu sa 83 komadića stakla bijele boje. Utvrdio je da oni pripadaju vozilu T4. Na pitanje advokata Karkina da li je moguće da se far raspe u toliko dijelova pri brzini od 50 km/h, vještak je kazao da mu je ova brojka sporna te da je previše usitnjeno. Posebno uzimajući u obzir činjenicu da su sijalice ostale čitave.

Na pitanje da li je mogao utvrditi da li je vozilo koje je snimila nadzorna kamera sa Kuvajtske rezidencije kombi T4, Bijedić je kazao da kontura na tim fotografijama upućuje da je riječ o takvom vozilu.

Bijedić je kazao da nije saglasan sa teorijom da je udarac glavom uzrokovao oštećenje na štoku vozila. Vještak je pregledom utvrdio da postoje dva udubljenja, a na pitanje advokata Karkina da li bi moglo nastati od udarca bejzbol palicom kazao je:

Malo tvrđa palica, ali i veća brzina – kazao je vještak.

I ovaj vještak je isključio mogućnost da je u ovom slučaju bio nalet vozila na pješaka.

Tužilac Mladen Furtula u ispitivanju svjedoka tražio je da se očituje o nastanku oštećenja na štoku odnosno stubu vozila.

Ja nisam rekao da nije pješak, ali ne može biti od udarca glave.

Sudija Igor Todorović tražio je od vještaka da mu pojasni šta se dogodilo sa komadom laka zelene boje, na šta je Bijedić kazao da ga on nije dobio u MUP KS, odnosno da ga nema u materijalu. On je u svom nalazu koristio nalaz ranijeg vještačenja tog komada laka.

(Kliker.info-NAP)