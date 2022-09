Velika pobjeda Bosne i Hercegovine :Fenomenalni Zmajevi srušili prvaka Evrope

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u fenomenalnoj utakmici u 3. kolu Eurobasketa savladala Sloveniju sa 97:93!

Tako su momci Adisa Bećiragića faktički osigurali plasman u nokaut fazu Evropskog prvenstva!

Opet su jako dobro počeli meč Zmajevi pošto su dvije trojke na startu ubacili Edin Atić i Jusuf Nurkić, ali Slovenci hvataju priključak zahvaljujući Goranu Dragiću.

Igralo se nakon toga koš za koš i oba tima su bila vrlo efikasna pa je na polovini prve dionice bilo 14:14.

Potom Slovenci prave seriju 5-0, ali uzvratili su i Zmajevi i održali rezultatski egal. Ipak, igralo se sve vrijeme u nevjerovatno brzom ritmu, koji je daleko više odgovarao Slovencima i u koji su nas vjerovatno i planski “uvukli”, pa je na kraju prve dionice bilo 32:26.

John Roberson dobro otvara drugu četvrtinu i s dvije trojke poravnava rezultat! Ipak, potom su ponovo ubrzali Slovenci i igra Zmajeva je izgledala pomalo haotično, pa Slovenija dolazi do 40:32.

Onda opet bolje počinje igrati BiH i pravi sjajnu seriju kojom dolazi do vodstva! Poveli smo poenima Muse 41:40! Seriju BiH prekida Jaka Blažić, ali uzvraća Roberson trojkom za 44:42.

Tada gas dodaje sjajni Dončić i Slovenija dolazi do 52:44. Na veliku pauzu između dva poluvremena otišlo se s rezultatom 52:49.

Roberson se očito tokom odmora nije ohladio, pošto je drugo poluvrijeme otvorio trojkom za poravnanje. Nakon tri minute igre Musa i Roberson u dva napada zaredom pogađaju nove trojke i BiH vodi sa 58:54.

Slovenci opet i nakon toga stižu do preokreta, a onda je Bećiragiću dosuđena tehnička zbog konstantnih prigovora sudijama, no nije to poremetilo Zmajeve.

Zadržan je rezultatski egal, te je na kraju treće dionice, nakon trojke Vrabca uz zvuk sirene, rezultat bio 73:72.

Na ulasku u posljednjih deset minuta Amar Gegić postiže trojku i Zmajevi prelaze u vodstvo, a na šest minuta prije kraja pogotkom Muse prednost BiH raste na +4 (83:79)!

Kao i u ranijim slučajevima, Slovence u egal vraća fantastični Goran Dragić, a potom košem Tobeya ekspresno dolaze i do vodstva.

Opet se podižu Zmajevi i nakon toga i na tri minute do kraja trojkom Robersona odlazimo na +5 (91:86)! Nurkić poslije pravi faul u napadu, ali poslije Atić pogađa i na 50 sekundi do kraja vodimo sa 93:89.

Halilović potom nakon promašaja Dončića ispušta loptu i Slovenci smanjuju na dva poena razlike, ali do preokreta nisu mogli i BiH slavi novi historijski trijumf!

Roberson je ubacio 23, a Musa 22 poena, ali utisak je da je ključni za pobjedu bio učinak Atića, koji se napokon probudio i ubacio 12 poena. Kod Slovenije je najefikasniji bio Čančar sa 22 poena, a Goran Dragić je ubacio 18. Dončić je podbacio sa sa 16 poena.

Eurobasket, 3. kolo:

Slovenija – Bosna i Hercegovina 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25)

Slovenija: Dončić 16, G. Dragić 18, Tobey 11, Prepelič 12, Blažić 5, Dimec, Čančar 22, Murić, Nikolić, Rupnik, Samar, Z. Dragić 7.

BiH: Musa 22, Nurkić 12, Roberson 23, Atić 12, Halilović 13, Vrabac 7, Lazić 2, Kamenjaš, Gegić 6, Čampara, Penava, Sulejmanović.

