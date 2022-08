Velika Bidenova pobjeda : Senat usvojio ‘historijski’ zakon težak 740 milijardi dolara

Demokrati u Senatu usvojili su svoj paket za klimu, zdravstvo i poreze vrijedan 740 milijardi dolara u nedjelju poslijepodne, dovodeći stranku korak bliže ostvarenju najvećeg domaćeg zakonodavnog postignuća dosad.

Glasanje je podijeljeno 50-50, a potpredsjednica Kamala Harris dala je odlučujući glas. Sens. Joe Manchin iz Zapadne Virginije i Kyrsten Sinema iz Arizone, par dugotrajnih zagovornika stranačkog ekonomskog i socijalnog programa, dali su podršku zakonu.

“Bio je to dug, težak i krivudav put”, rekao je lider većine u Senatu Chuck Schumer prije konačnog glasanja. “Došlo je vrijeme da se usvoji ovaj historijski zakon.”

“Evo šta se nudi: smanjenje troškova zdravstvene zaštite, smanjenje klimatskih emisija, smanjenje troškova energije i smanjenje broja bogatih koji izbjegavaju plaćati porez”, rekao je za Insider senator Ron Wyden iz Oregona, predsjednik Senatskog odbora za financije. – To smo i naumili.

Demokrati su u 14-satnom maratonskom glasanju odbili niz amandmana GOP-a o imigraciji, porezima i energetici s ciljem izmjene zakona. Demokratski senatori naposljetku su se udružili kako bi zaštitili paket od bilo kakvih odredbi koje bi ugrozile njegovu krhku podršku. Osim toga, senator Bernie Sanders iz Vermonta također je predstavio amandmane na pregovore o lijekovima na recept i ponovno uspostavljanje poboljšane porezne olakšice za djecu koju su demokrati srušili.

Međutim, republikanci u Senatu bili su uspješni u uklanjanju federalnog ograničenja od 35 dolara na troškove inzulina za Amerikance koji imaju privatno zdravstveno osiguranje. Odredba kojom se uspostavlja gornja granica troškova inzulina za korisnike Medicarea ostala je netaknuta.

No došlo je do zastoja kada je Sinema razmišljala o podršci konkurentskom amandmanu GOP-a senatora Johna Thunea koji je namjeravao uspostaviti izuzeće za podružnice privatnog kapitala od minimalnog korporativnog poreza od 15%. Manchin se tome protivio, prema osobi upućenoj u pregovore. Sinema, Manchin i Thune na kraju su sklopili dogovor koji je to uključivao.

Paket je sastavljen između Schumera i Manchina tokom dva mjeseca u kojima su tajnoviti pregovori propali, što je zamalo izazvalo posmrtno zvono za demokratsku agendu. Ali Manchin je odustao i koncem jula postigao iznenađujući dogovor o mjeri mnogo većoj nego što su mnogi demokrati mislili da je moguća.

Prijedlog zakona od 755 stranica ovlastio bi Medicare da pregovara o cijenama nekih lijekova na recept, uspostavio bi porezne olakšice za čistu energiju u iznosu od 370 milijardi dolara i proširio financijsku pomoć kako bi veći broj Amerikanaca mogao kupovati zdravstveno osiguranje prema Zakonu o pristupačnoj skrbi još tri godine .

Plaća se minimalnim domaćim porezom od 15% na velike, profitabilne korporacije u kombinaciji s trošarinom od 1% na otkup dionica. Odvaja 80 milijardi dolara za pojačanu provedbu porezne uprave i predviđa se smanjenje saveznog deficita za 300 milijardi dolara.

Time završava turbulentno razdoblje za demokrate, koji su radili i često se borili kako bi osigurali dijelove Bidenove unutarnje agende koji su predstavljeni u proljeće 2021. Biden je započeo svoje predsjedništvo izlažući dvodijelni plan za jačanje fizičke infrastrukture zemlje i mreže socijalne sigurnosti za porodice.

Demokrati iz Senata kasnije su slijedili plan potrošnje od 3,5 triliona dolara, ali su brzo naišli na otpor umjerenog krila stranke. Stranka je upotrijebila budžetsko pomirenje kako bi odobrila prijedlog zakona, manevar koji im je omogućio da zaobiđu otpor GOP-a samo jednostavnom većinom, plus Harrisov odlučujući glas. Ali to znači da su demokrati uvijek imali malo viška glasova u Zastupničkom domu i nijedan u Senatu.

Manchin i Sinema brzo su odbacili taj iznos u saveznoj potrošnji, pokrenuvši produženi pomak naprijed-natrag koji je testirao njihovu usku većinu tokom jeseni. Demokrati su se trudili razumjeti konkretne zahtjeve njih dvojice za prijedlog zakona.

Manchin je kasnije u decembru odbio Build Back Better Act vrijedan 2 triliona dolara koji je odobrio Zastupnički dom, tvrdeći da ne želi pogoršati inflaciju. Demokratski napori da se oživi manji prijedlog zakona utihnuli su u proljeće sve dok se Schumer nije počeo sastajati s Manchinom o smanjenju mjere.

Ali to je zahtijevalo od demokrata da učine bolne ustupke u mnogim od svojih glavnih društvenih prioriteta. Paket ne produžuje Bidenov porezni kredit za djecu koji je nekoć davao mjesečne čekove porodicama. Također je izbacio pristupačnu brigu o djeci, nacionalni program plaćenog i zdravstvenog dopusta te pristupačno stanovanje među ostalim inicijativama.

